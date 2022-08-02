ຄະນະຜູ້ແທນລັດຖະສະພາ ສະຫະລັດ ທີ່ນຳພາໂດຍປະທານສະພາຕ່ຳທ່ານນາງ ແນນຊີ ເພໂລຊີ ແມ່ນຄາດວ່າຈະເດີນທາງຮອດ ໄຕ້ຫວັນ ໃນແລງວັນອັງຄານມື້ນີ້, ໂດຍຂັດຂືນການເຕືອນຕ່າງໆຂອງ ຈີນ, ເຊິ່ງໄດ້ຂົ່ມຂູ່ຈະຕອບໂຕ້ທາງທະຫານຕໍ່ການຢ້ຽມຢາມດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານນາງ ເພໂລຊີ ຈະເດີນທາງຮອດ 10:30 ຕອນແລງຕາມເວລາໃນທ້ອງຖິ່ນ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງສື່ມວນຊົນ ໄຕ້ຫວັນ. ທ່ານນາງຄາດວ່າຈະພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີຂອງ ໄຕ້ຫວັນ ທ່ານນາງ ສາຍ ອິ້ງ ເຫວິນ ແລະ ສະມາຊິກສະພາອາວຸໂສຄົນອື່ນໆ ໃນວັນພຸດມື້ອື່ນນີ້.
ເປັນເວລາຫຼາຍອາທິດແລ້ວ, ລາຍງານຕ່າງໆຂອງສື່ມວນຊົນໄດ້ຄາດຄະເນ ກ່ຽວກັບວ່າ ທ່ານນາງ ເພໂລຊີ, ເຊິ່ງແມ່ນຜູ້ທີ່ຕຳໜິຕິຕຽນ ຈີນ ຄົນສຳຄັນ, ຈະດຳເນີນການຢຸດແວ່ ໄຕ້ຫວັນ.
ຈີນ ໄດ້ເຕືອນວ່າ ການຢ້ຽມຢາມດັ່ງກ່າວ ຈະເປັນການລ່ວງລະເມີດທີ່ບໍ່ສາມາດຮັບໄດ້ ໃນສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າເຫັນວ່າ ເປັນອຳນາດອະທິປະໄຕຂອງເຂົາເຈົ້າໃນເກາະທີ່ປົກຄອງຕົນເອງນັ້ນ.
ທ່ານ ສາວ ລີຈຽນ, ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຈີນ, ໃນວັນຈັນວານນີ້ໄດ້ເຕືອນວ່າ ກອງທັບຂອງປະເທດຈະບໍ່ “ນັ່ງຢູ່ຊື່ໆ” ແຕ່ຈະ “ເອົາມາດຕະການຕອບໂຕ້ທີ່ແຂງແກ່ນ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນອຳນາດອະທິປະໄຕ ແລະ ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນຂອງ ຈີນ.”
ໃນຕອນເຊົ້າວັນອັງຄານມື້ນີ້, ເຮືອບິນລົບ ແລະ ກຳປັ່ນລົບຂອງ ຈີນ ໄດ້ເດີນທາງເຂົ້າໄປໃກ້ເສັ້ນແບ່ງແຍກໃນຊ່ອງແຄບ ໄຕ້ຫວັນ, ອີງຕາມແຫຼ່ງຂ່າວທີ່ບໍ່ອອກຊື່ ທີ່ຖືກອ້າງຄຳເວົ້າໂດຍອົງການຂ່າວ ຣອຍເຕີສ໌.
ແຫຼ່ງຂ່າວນັ້ນໄດ້ກ່າວວ່າ ເຮືອບິນຂອງ ຈີນ ໄດ້ດຳເນີນການເຄື່ອນໄຫວດ້ານກຸນລະຍຸດ “ທີ່ເປັນການຍຸແຍ່ຫຼາຍ” ໃນການບິນໄປ “ຈຸ” ເສັ້ນແບ່ງແຍກທີ່ບໍ່ເປັນທາງການໄລຍະສັ້ນໆ ແລະ ບິນອ້ອມກັບໄປອີກຟາກນຶ່ງຂອງຊ່ອງແຄບ. ອົງການຂ່າວ ຣອຍເຕີສ໌ ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ໄຕ້ຫວັນ ໄດ້ສົ່ງເຮືອບິນອອກໄປເພື່ອຕິດຕາມສະຖານະການດັ່ງກ່າວ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ທຳນຽບຂາວ ໃນວັນຈັນວານນີ້ໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະຢືນຢັນການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານນາງ ເພໂລຊີ ແຕ່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງ ຈີນ ໃຫ້ຢຸດ ບໍ່ໃຫ້ທຳການຍຸແຍ່ທາງທະຫານໃດໆ.
ທ່ານ ຈອນ ເຄີບີ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະພາຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດຂອງທຳນຽບຂາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ມັນບໍ່ມີເຫດຜົນສຳລັບປັກກິ່ງ ທີ່ຈະປ່ຽນການຢ້ຽມຢາມທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ທີ່ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍທີ່ມີມາດົນນານຂອງ ສະຫະລັດ ໃຫ້ເປັນວິກິດການຄວາມຂັດແຍ້ງ ຫຼື ໃຊ້ມັນເປັນຂໍ້ອ້າງເພື່ອຂະຫຍາຍກິດຈະການທາງທະຫານທີ່ດຸຮ້າຍຢູ່ໃນ ຫຼື ອ້ອມຊ່ອງແຄບ ໄຕ້ຫວັນ.”
ທ່ານ ເຄີບີ ໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງວ່າ ຈີນ ອາດຕອບໂຕ້ດ້ວຍການຍິງລູກສອນໄຟຢູ່ອ້ອມ ໄຕ້ຫວັນ, ດຳເນີນການຊ້ອມລົບຂະໜາດໃຫຍ່, ຫຼືສົ່ງເຮືອບິນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍຂ້າມເສັ້ນແບ່ງແຍກ. ຈີນ ຍັງອາດທຳ “ການກ່າວອ້າງທາງກົດໝາຍທີ່ບໍ່ເປັນຈິງ,” ເຊັ່ນການອ້າງວ່າ ຊ່ອງແຄບ ໄຕ້ຫວັນ ບໍ່ແມ່ນເສັ້ນທາງທະເລສາກົນ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງທ່ານ.