ສັນຕິພາບ ຍັງຫ່າງໄກຢູ່ ສຳລັບລັດກະຈິນ ຂອງມຽນມາ

ໃນລັດ Kachin ຂອງມຽນມາ ມີ​ອົບ​ພະ​ຍົບ​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ ເກືອບເຖິງ 100,000

ຄົນ ​ທີ່ໄດ້ພັດພາກຈາກບ້ານເຮືອນໄປຢູ່ອາໄສໃນສູນຕ່າງໆ ໃນດິນ ແດນທີ່ຄວບຄຸມ

ໂດຍກອງ ທັບອິດສະຫລະຊາວກະຈິນ ທີ່ປະກອບອາວຸດ ຫຼື KIA. ເດືອນນີ້ເປັນຂີດ

ໝາຍ ແຫ່ງການສູ້ລົບກັນ ລະຫວ່າງກຳລັງຂອງລັດຖະ ບານມຽນມາ ກັບພວກ KIA ແລະໃນບັນດາບັນຫາທີ່ຍາດແຍ່ງກັນ ກໍຄືການ ຄວບຄຸມຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆອັນມີ

ລວມທັງ jade ຫຼືຢົກ ແລະໂຄງການໄຟ ຟ້ານໍ້າຕົກຕ່າງໆ. Steve Sanford ມີລາຍ

ງານເລື້ອງນີ້ຕື່ມຈາກລັດ Kachin ດັ່ງ ສາລີ ຈະນຳລາຍລະອຽດ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

ພວກພົນລະເຮືອນຂອງລັດ Kachin ພາກັນກ່າວວ່າ ການ​ສູດ​ມົນພາ​ວະ​ນາພິເສດ ມີ​

ຂຶ້ນ​ໃນ​ເດືອນນີ້ ເພື່ອ​ໄຫວ້ວອນ​ໃຫ້ການຜິດຂ້ອງຕ້ອງຖຽງກັນແລະ ຄວາມບໍ່ທຸ່ນທ່ຽງ

ທີ່​ມີ​ມາ​ເປັນ​ເວ​ລາແປດປີ ຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງມຽນມາ ສິ້ນສຸດ​ລົງ.

ພວກເດັກນ້ອຍ​ຫຼາຍຄົນ ໄດ້ພາກັນໃຊ້ຊີວິດ​ເປັນ​ອົບ​ພະ​ຍົບມາຕະຫລອດ ໂດຍ ການ

ຂາດທີ່ຢູ່ອາໄສ ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງຂອງມຽນມາ ກັບກອງທັບອິດສະຫລະ ກະຈິນ ຕໍ່ສູ້

ກັນ ເພື່ອຍາດແຍ່ງເອົາການຄວບຄຸມດິນແດນດັ່ງກ່າວ.

ສ່ວນພວກຊາວເມືອງທີ່ເຖົ້າແກ່ ເຊັ່ນ ນັກ​ສອນ​ສາ​ສະ​ໜາ ຈຽງມາກຳມາ ອາຍຸ 86 ປີ

ໄດ້ຜ່ານຜ່າປະສົບການມາດົນກວ່າ ນັບຕັ້ງແຕ່ບໍ່ດົນທໍ່ໃດ ຫລັງຈາກກອງທັບ ມຽນມາ

ໄດ້ຂຶ້ນກຳອຳນາດ ໃນປີ 1962 ເປັນຕົ້ນມາ ຊຶ່ງລາວເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ:

“ໃນຈິດໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມອຸກອັ່ງທີ່ສຸດ ທີ່ໄດ້ຖືກກົດ ຂີ່ເຊັ່ນ

ນີ້. ພວກເຮົາຢາກໃຫ້ລູກເຕົ້າຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ຮັບການສຶກສາຮໍ່າຮຽນ ຄືກັນກັບພວກ

ເດັກນ້ອຍອື່ນໆ ແຕ່ມັນກໍເປັນໄປບໍ່ໄດ້ເພາະວ່າພວກເຮົາກຳລັງ ຖືກປະຫັດປະຫານຢູ່

ຄືໃນເວລານີ້.”

ພວກອົງການຊ່ອຍເຫຼືອຕ່າງໆ ລາຍງານວ່າ ການເຂົ້າເຖິງພວກ​ອົບ​ພະ​ຍົບເວ ລານີ້

ເປັນເລື້ອງຮັດກຸມຫຼາຍ ເມື່ອບໍ່ຫຼາຍປີຜ່ານມານີ້ ຈາກຝ່າຍລັດຖະບານ ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້ມີ

ຄວາມລຳບາກເພີ້ມຂຶ້ນ ໃນດ້ານອາຫານການກິນ.

ດິນດອນບາງສ່ວນ ທີ່ພວກມາຢູ່ໃນສູນ ເຄີຍເປັນເຈົ້າຂອງ ມາບັດນີ້ ຕົກຢູ່ພາຍ ໃຕ້

ການພັດນາສ້າງສາ ໂດຍບໍລິສັດໃໝ່ໃນລັດຖະບານ ທີ່ມາຄວບຄຸມຂົງເຂດ ດັ່ງກ່າວ.

ຣອຍຊານ ແມ່ຍິງອົບ​ພະ​ຍົບ ກ່າວວ່າ:

“ຖ້າວ່າພວກເຮົາກັບຄືນໄປບ້ານເມືອງຂອງພວກເຮົາເອງ ພວກເຮົາກໍຈະໄດ້ຕັ້ງ ຕົ້ນມາ

ແຕ່ສູນ. ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄິດວ່າ ພວກເຮົາຈະກະທຳສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເຄີຍເຮັດ ມາກ່ອນ

ຕອນເກີດສົງຄາມພຸ້ນໄດ້ອີກ. ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນຊີວິດໃໝ່ອີກ.”

ການເຈລະຈາທີ່ພວມດຳເນີນໄປຢູ່ ລະຫວ່າງທະຫານມຽນມາ ກັບ KIA ບໍ່ໄດ້ ມີຫຍັງ

ເກີດຜົນພໍທໍ່ໃດ ເພາະວ່າ ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງກໍຢືນຢູ່ຢ່າງໜຽວແໜ້ນ ໃນການ ຄວບຄຸມ

ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທ້ອງຖິ່ນ.

ມັນເປັນຂໍ້ໂຕ້ແຍ້ງທີ່ມີຮ່ວມກັນລະຫວ່າງພວກທີ່ຕໍ່ສູ້ກັນທັງຫຼາຍ ລວມທັງກຸ່ມ ຊົນເຜົ່າ

ຕ່າງໆນຳ. ໃນຂະນະດຽວກັນປະເທດດັ່ງກ່າວ ກໍປະເຊີນໜ້າກັບການ ເຕີບໂຕທີ່ຈຳກັດ

ນຳ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນແມ່ນລັດຖະບານ ທີ່ຄວບຄຸມຂົງເຂດ ດັ່ງກ່າວ.

ນາຍພົນ ມາຣານ ຊໍວັງ ປະຈຳກອງທັບກະຈິນ ອິດສະຫລະກ່າວວ່າ:

“ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ຊະນະການເລືອກຕັ້ງໃນຄາວຕໍ່ໄປ ຈະຕ້ອງມີຄວາມຍຸຕິທຳ ແລະ ເຂົ້າ

ໃຈຊົ​ນເຜົ່າພວກເຮົາ ມີເປົ້າໝາຍສຳລັບຄວາມຍຸຕິທຳລະຫວ່າງລັດຖະບານມຽນມາ

ກັບກຸ່ມຊົນເຜົ່າພວກເຮົາ.”

ໃນຂະນະທີ່ການເລືອກຕັ້ງໃນປີ 2020 ພວມຫຍັບໃກ້ເຂົ້າມາຢູ່ນີ້ ຄວາມສາມະ ຄີ ກັບ

ການເຕີບໃຫຍ່ ທີ່ໄດ້ສັນຍາໄວ້ ໂດຍຜູ້ນຳ ອອງຊານຊູຈີ ແມ່ນຍັງຂາດຢູ່ ໃນຂະນະທີ່

ການຕໍ່ສູ້ເພື່ອຄວາມກໍ້າເກິ່ງກັນແລະຄວາມສະເໝີພາບ ກໍແມ່ນພວມ ດຳເນີນໄປຢູ່.

