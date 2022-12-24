ຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ກຽມສະເຫຼີມສະຫຼອງ ບຸນຄຣິສມາສ

ຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ທີ່ນັບຖືສາສະໜາຄຣິສຕຽນ ໃນເຂດຝັ່ງຕາເວັນຕົກຂອງແມ່ນ້ຳຈໍແດນ ຫຼື ເວັສແບັ້ງ ແມ່ນກຳລັງສະເຫຼີມສະຫຼອງບຸນຄຣິສມາສ ແລະໃນຂະນະທີ່ເສດຖະກິດການທ່ອງທ່ຽວຂອງເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ຟື້ນຕົວຄືນເປັນສ່ວນໃຫຍ່ຈາກໂຣກລະບາດ ໂຄວິດ-19 ນັ້ນ, ຊາວຄຣິສຕຽນດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າເຂົາເຈົ້າເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາຄົນເຂົ້າເມືອງທີ່ຍັງດຳເນີນຢູ່ຈາກເຂດເວັສແບັ້ງ. ເຂົາເຈົ້າຢ້ານວ່າຊຸມຊົນຊາວຄຣິສຕຽນ ແລະ ປະເພນີອາດຫາຍໄປໃນທີ່ສຸດ. ນັກຂ່າວຂອງວີໂອເອ ລິນດາ ແກຣດສຕີນ ມີລາຍງານສຳລັບວີໂອເອ ຈາກບ້ານ ເບດ ຊາຮົວ ໃນເຂດເວັສແບັ້ງ, ເຊິ່ງ ພຸດທະສອນ ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ອີງຕາມປະເພນີຊາວຄຣິສຕຽນ, ມັນແມ່ນທົ່ງລ້ຽງແກະໃນບໍລິເວນທີ່ຕອນນີ້ເປັນບ້ານ ເບດ ຊາຮົວ ຂອງຊາວປາແລັນສໄຕນ໌ ທີ່ນາງຟ້າໄດ້ປະກາດການເກີດຂອງພະເຍຊູ.
ທຸກມື້ນີ້, ບ້ານດັ່ງກ່າວຈະສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄຣິສມາສດ້ວຍພາບການກຳເນີດຂອງພະເຍຊູ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ປະດັບດ້ວຍດອກໄຟນີອອນຍິບຍັບຍິບຍັບ.
ຊາວໜຸ່ມໃນທ້ອງຖິ່ນຫຼາຍພັນຄົນເດີນຂະບວນດ້ວຍສຽງທີ່ດັງອຶກກະທຶກ, ຫຼິ້ນເພງສັນລະເສີນບຸນຄຣິສມາສ ແລະ ເພງຊາວປາແລັສໄຕນ໌.
ມື້ນີ້, ບ້ານ ເບດ ຊາຮົວ ແລະ ບ້ານ ເບດ ຈາລາ ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງແມ່ນພຽງສອງເມືອງຂອງຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ທີ່ມີຄົນນັບຖືສາສະໜາຄຣິສຕຽນ ອາໄສຢູ່ສ່ວນຫຼາຍ ແລະ ມຸສລິມສ່ວນນ້ອຍ. ໃນຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາ, ຊາວຄຣິສຕຽນຫຼາຍພັນຄົນຈາກເມືອງນ້ອຍແຫ່ງນີ້ ໄດ້ພາກັນຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານໄປບ່ອນອື່ນ.
ທ່ານ ຮານີ ອາລ-ຮາເຢັກ, ເຈົ້າບ້ານ ເບດ ຊາຮົວ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາກຳລັງປະເຊີນກັບການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານຈາກທີ່ນີ້ໄປຢູໂຣບ, ໄປສະຫະລັດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ສະຫະລັດ. ພວກເຮົາມີການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານຂະໜາດໃຫຍ່ ຈາກບ້ານ ເບດ ຊາຮົວ, ເບັດແລເຮັມ, ເບດ ຈາລາ ແລະ ມັນແມ່ນບໍ່ດີສຳລັບພວກເຮົາ. ພວກເຮົາໄດ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນຢູ່ທີ່ນີ້, ເພື່ອຮັກສາດິນແດນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າ. ແຕ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການຄວາມປອດໄພ. ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການຄວາມປອດໄພ ສຳລັບລູກຂອງເຂົາເຈົ້າ, ສຳລັບອະນາຄົດຂອງເຂົາເຈົ້າ.”
ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນກ່າວວ່າທຸກຄອບຄົວໃນບ້ານ ເບດ ຊາຮົວ ມີພີ່ນ້ອງທີ່ໄດ້ຍ້າຍໄປຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ໂດຍສະເພາະໄປປະເທດ ຊີເລ, ບ່ອນທີ່ຊາວປາແລັສໄຕນ໌ 300,000 ຄົນ, ເຊິ່ງຫຼາຍຄົນໃນນັ້ນດັ້ງເດີມແລ້ວຈາກບ້ານ ເບດ ຊາຮົວ, ອາໄສຢູ່ໃນຕອນນີ້.
ທ່ານ ຊາເມຍ ກຳຊູເຢ, ຜູ້ອວຍການໂທລະພາບ Nativity, ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂ້ອຍເຫັນອະນາຄົດຂອງຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ຢູ່ທີ່ນີ້ມືດມົວ ຫຼື ບໍ່ແນ່ນອນ, ເພາະວ່າການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານທີ່ດຳເນີນຢູ່ແມ່ນບັນຫາໃຫຍ່ສຳລັບພວກເຮົາ. ຖ້າເຈົ້າເອົາຄອບຄົວຂອງຂ້ອຍ ເປັນຄືຄອບຄົວທົ່ວໄປ, ຂ້ອຍໄດ້ລົງມາຈາກຄອບຄົວ ຊາວຄຣິສຕຽນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນດິນແດນສັກສິດ, ຄອບຄົວກຳຊູເຢ. ຖ້າເຈົ້າຖາມຂ້ອຍ, ອ້າຍນ້ອງຂອງຂ້ອຍ, ລູກຊາຍຂອງຂ້ອຍ ໄດ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ແລະ ໄດ້ກາຍເປັນຄົນອາເມຣິກັນແລ້ວ.”
ຊາວຄຣິສຕຽນທຸກມື້ນີ້ແມ່ນພຽງ 1 ເປີເຊັນ ຂອງປະຊາກອນປາແລັສໄຕນ໌ໃນເຂດເວັສແບັ້ງ. ສ່ວນຫຼາຍເວົ້າວ່າເຂົາເຈົ້າເຂົ້າກັນໄດ້ດີກັບເພື່ອນບ້ານຊາວມຸສລິມຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແຕ່ບາງຄັ້ງ, ມັນກໍມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງ.
ນາງ ເຮເລັນ ຈາຣາຍເຊ, ຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ທີ່ນັບຖືສາສະໜາຄຣິສຕຽນ ກ່າວວ່າ “ລູກຊາຍຂອງຂ້ອຍຖືກລັກພາຕົວເປັນເວລາ 40 ວັນ, ຫຼັງຈາກລາວໄດ້ມີຄວາມຂັດແຍ້ງກັບຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດຊາວມຸສລິມຂອງລາວ. ລາວຖືກທໍລະມານ ແລະ ຕີໃສ່ຫົວຂອງລາວ. ພວກເຮົາໄດ້ໄປຫາເຈົ້າໜ້າທີ່ຊາວປາແລັສໄຕນ໌, ຕຳຫຼວດ, ແຕ່ລາວຫາກໍ່ຖືກປ່ອຍຫຼັງຈາກ 40 ວັນ. ແລ້ວລາວກໍໄດ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານໄປ ເຢຍຣະມັນ.”
ແຕ່ຊາວຄຣິສຕຽນ ເບດ ຊາຮົວ ຫຼາຍຄົນຈາກ 12,000 ຄົນເວົ້າວ່າເຂົາເຈົ້າມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະອາໄສຢູ່ໃນດິນແດນຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ທ່ານ ຢາຊາ ບາຣາມ, ເຈົ້າຂອງຮ້ານຂາຍຂອງທີ່ລະນຶກຄຣິສຕຽນ ກ່າວວ່າ “ເບດ ຊາຮົວ ນີ້ແມ່ນເມືອງທີ່ນ້ອຍ. ພວກເຮົາໄດ້ສືບທອດມັນມາ ຈາກພໍ່ຂອງພວກເຮົາ, ພໍ່ເຖົ້າຂອງພວກເຮົາ. ສະນັ້ນ, ວຽກງານຫັດຖະກຳຂອງເຂົາເຈົ້າເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຢູ່ໃນດິນແດນຂອງພວກເຮົາ. ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນມູນເຊື້ອຂອງພວກເຮົາ.”
ຊາວຄຣິສຕຽນຢູ່ທີ່ນີ້ເວົ້າວ່າ ເຂົາເຈົ້າເປັນຜູ້ອາໄສຢູ່ດັ້ງເດີມຂອງເຂດເວັສແບັ້ງ, ແລະເຂົາເຈົ້າມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ ນທີ່ຈະຢູ່ໃນດິນແດນຂອງເຂົາເຈົ້າ.