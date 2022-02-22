ປາກິສຖານກໍາລັງຢູ່ໃນຄວາມຮ້ອນຮົນຍ້ອນການເຮັດໃຫ້ກົດໝາຍອາຊະຍາກຳທາງອິນເຕີແນັດທີ່ມີການຂັດແຍ້ງຂອງຕົນນັ້ນເຂັ້ມງວດຂຶ້ນ ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃດກໍໄດ້ຮ້ອງຮຽນກ່ຽວກັບການຂຽນຂ່າວປອມລົງໃນ Twitter ແລະ Facebook ແລະເພີີ້ມເວລາຈຳຄຸກຂຶ້ນຈາກສາມເປັນຫ້າປີ ສຳລັບຜູ້ທີ່ຖືກພົບວ່າມີຄວາມຜິດ.
ການປ່ຽນແປງອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານອາດຊະຍາກຳທາງອີ ເລັກໂທຣນິກ ທີ່ນຳສະເໜີໃນວັນອາທິດຜ່ານມາ ໂດຍຜ່ານລັດຖະບັນຍັດ ຫຼື ດຳລັດຂອງປະທານາທິບໍດີໄດ້ເຮັດໃຫ້ການເຜີຍແຜ່ຂ່າວປອມ ຫຼື ໝິ່ນປະໝາດບຸກຄົນ ຫຼື ສະຖາບັນຂອງລັດທາງອິນເຕີແນັດເປັນການກະທຳຜິດທີ່ບໍ່ມີການ ປະກັນຕົວເລີຍ.
“ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຈະນຳເອົາດຳລັດອັນນີ້ອອກມາເພື່ອສະກັດກັ້ນຂ່າວປອມ. ການເຜີຍແຜ່ຂ່າວປອມດຽວນີ້ຈະກາຍເປັນຄວາມຜິດທີ່ບໍ່ສາມາດປະກັນຕົວໄດ້ ດ້ວຍການຈຳຄຸກນານເຖິງ 5 ປີ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານຟາໂຣ ນາຊີມ (Farogh Naseem), ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກົດໝາຍ ແລະຍຸຕິທຳຂອງລັດ ຖະບານກາງ.
ບັນດາຝ່າຍຄ້ານທາງການເມືອງ ແລະພວກສະໜັບສະໜຸນເສລີພາບໃນການປາກເວົ້າໄດ້ປະນາມການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວວ່າ ວ່າເປັນຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີອີມຣານ ຄານ ເພື່ອຈຳກັດເສລີພາບໃນການສະແດງຄວາມຄິດອອກມາ.
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການໝິ່ນປະໝາດທາງອາຍາແມ່ນໄດ້ຖືກຮັບຮອງໃຫ້ປະກາດໃຊ້ໃນປີ 2016 ໂດຍລັດຖະບານຂອງອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີນາວາສ ຊາຣີຟ (Nawaz Sharif), ແລະ ໄດ້ຖືກຕຳໜິຢ່າງແຮງ ໃນເວລານັ້ນວ່າເປັນການໂຈມຕີຕໍ່ຜູ້ຄັດຄ້ານລັດຖະບານ ແລະຄູ່ແຂ່ງທາງການເມືອງ.
ທ່ານນາງ ມາຣີຢອມ ອາແຣງເຊບ (Marriyum Aurangzeb), ໂຄສົກຂອງ ພັກຝ່າຍຄ້ານຂອງພັກສັນນິບາດມຸສລິມ-ແອນ (Muslim League-N) ຂອງປາກິສຖານທີ່ນໍາພາໂດຍທ່ານຊາຣີຟ ໄດ້ວິພາກວິຈານລັດຖະບານໃນວັນຈັນວານນີ້ສໍາ ລັບສິ່ງທີ່ທ່ານນາງເວົ້າວ່າ ເປັນການດັດແກ້ກົດຫມາຍ "ຮຸນແຮງ ແລະດຳມືດ". ທ່ານນາງກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນນະຄອນຫລວງອິສລາມາບັດວ່າການແກ້ໄຂ ດັ່ງກ່າວແມ່ນເອົາໃຫ້ອຳນາດທີ່ກວ້າງຂວາງແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດ ຖະບານກາງ ເພື່ອກັກຂັງຜູ້ໃດກໍໄດ້ໃນຂໍ້ກ່າວຫາວ່າເຜີຍແຜ່ຂ່າວປອມ.
ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງນັ້ນ, ສະຫະພັນນັກຂ່າວລັດຖະບານກາງປາກິສຖານກ່າວວ່າ ການກະທຳຂອງລັດຖະບານແມ່ນ “ບໍ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ ແລະ ໜ້າເສຍໃຈ” ແລະ ບ່ອນທຳລາຍສິດເສລີພາບ ດ້ານສື່ມວນຊົນ.
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