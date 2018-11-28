ປາກິສຖານ ເລີ້ມຕົ້ນ ການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ ທີ່ເອີ້ນວ່າ 'ເຂດສັນຕິພາບ' ກັບ ອິນເດຍ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຂອງປາກິສຖານ ທ່ານ ອິມຣານ ຄານ ຈະວາງສີລາເລີກ ໃນວັນພຸດ
ມື້ນີ້ ໃນສິ່ງທີ່ ເອີ້ນວ່າ ເປັນ“ເສັ້ນທາງສັນຕິພາບ” ຂ້າມຊາຍແດນ ຊຶ່ງຈະອະນຸຍາດໃຫ້
ພວກທີ່ເຫຼື້ອມໃສໃນສາສະໜາຕ່າງໆ ຈາກປະຊາຄົມຊາວຊິກ ທີ່ເປັນຊົນກຸ່ມນ້ອຍຂອງ
ອິນເດຍສາມາດໄປຢ້ຽມຢາມໄດ້ຢ່າງເສລີນຶ່ງໃນສະຖານ ທີ່ສັກສິດທີ່ສຸດ ຂອງພວກເຂົາ
ເຈົ້າເຊັ່ນວ່າ ເກີຣວາຣັສ ຫຼື ວັດຕ່າງໆ ຢູ່ຟາກ ຊາຍແດນຂອງປາກິສຖານ ຫຼັງຈາກຫຼາຍ
ກວ່າ 7 ທົດສະວັດຜ່ານມາ.
ວັດດັ່ງກ່າວ ທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນຊື່ ເກີຣວາຣາ ດາຣບາຣ ຊາຫິບ ແມ່ນຖືວ່າ ເປັນວັດ ແຫ່ງ
ທຳອິດທີ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນ ແລະເປັນສະຖານທີ່ຝັງສົບຂອງ ກູຣູ ນານາກ ຜູ້ກໍ່ ຕັ້ງສາສະນາຊິກ.
ບັນດາຜູ້ນຳຂອງອິນເດຍ ໃນນາມປະຊາຄົມຊາວຊິກ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງຕໍ່ອິສລາມາບັດ ມາ
ເປັນເວລາດົນນານແລ້ວ ໃຫ້ອະນຸຍາດຊາວຊິກໄປຢ້ຽມຢາມສະຖານທີ່ ສັກສິດດັ່ງກາວ
ໃນເມືອງ ກາຣຕາປູຣ ແຂວງປັນຈາບ ຂອງປາກິສຖານ ໂດຍ ປາດສະຈາກການຈຳກັດ
ໃດໆ.
ການໄດ້ຮັບເອກກະລາດຂອງ ອິນເດຍ ແລະ ປາກິສຖານ ຈາກອັງກິດ ໃນປີ 1947 ທີ່
ໄດ້ແບ່ງແຍກ ແຂວງປັນຈາບເປັນສອງສ່ວນ ບ່ອນທີ່ສາສະໜາຊິກ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ.
ຮອງປະທານາທິບໍດີ ອິນເດຍ ທ່ານ ເວນກາເອຍ ໄນດູ ໃນວັນຈັນມື້ກ່ອນນີ້ ໄດ້ທຳພິທີ
ທີ່ເປັນຂີດໝາຍສຳຄັນ ຢູ່ຟາກເບື້ອງຂອງຕົນ ໃນເສັ້ນທາງສັນຕິພາບດັ່ງກ່າວທີ່ຢູ່ບໍ່ໄກ
ພຽງ 2 ກິໂລແມັດ ຫ່າງຈາກເຂດຊາຍຂອງປາກິສຖານ.
ທັງສອງຝ່າຍ ຊຶ່ງໄດ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບໂຄງການໃດນຶ່ງ ແມ່ນເປັນການສະແດງ ອອກທີ່ບໍ່
ຄ່ອຍມີ ລະຫວ່າງ ສອງປະເທດທີ່ມີອາວຸດນິວເຄລຍ ໃນເອເຊຍໃຕ້ ທີ່ເປັນຄູ່ປໍລະປັກ.
ອີງຕາມປະຫວັດສາດແລ້ວ ສາຍສຳພັນລະຫວ່າງປະເທດ ທີ່ເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງປະເທດ
ທັງສອງ ໄດ້ຊຸດໂຊມລົງຕື່ມອີກ ໃນສອງສາມປີບໍ່ດົນມານີ້ ແລະ ການເຈລະຈາສອງຝ່າຍ
ຢ່າງເປັນທາງການ ກໍຍັງຖືກໂຈະເປັນການຊົ່ວຄາວ.
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