ສານສູງສຸດຂອງປາກິສຖານ ໃນມື້ວັນພະຫັດວານນີ້ ໄດ້ຍົກເລີກ ການຕັດສິນຂອງຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ໄດ້ຂັດຂວາງການລົງຄະແນນສຽງບໍ່ໄວ້ວາງໃຈນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິມຣານ ຄານ ທີ່ນໍາໂດຍພັກຝ່າຍຄ້ານ.
ຈາກຄວາມຂັດແຍ້ງພາຍໃນສະພາຕໍ່າໃນມື້ວັນອາທິດແລ້ວນີ້ ໄດ້ນໍາໄປສູ່ການຍຸບສະພາແຫ່ງຊາດ ໂດຍປະທານາທິບໍດີອາຣີຟ ອາລວີ (Alif Alvi), ເຊິ່ງປະ ຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາ ຂອງທ່ານຄານ. ປະທານາທິບໍດີ ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເລືອກຕັ້ງໃໝ່ ພາຍໃນ 90 ມື້ ແລະແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ທ່ານຄານ ເປັນຜູ້ບໍລິຫານຊົ່ວຄາວ ຫຼັງຈາກນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ຍຸບຄະນະລັດຖະ ມົນຕີຂອງລາວ.
ຄະນະຜູ້ພິພາກສາຂອງສານສູງທັງ 5 ຄົນເຊິ່ງນໍາໂດຍຫົວໜ້າຜູ້ພິພາກສາຂອງປາກິສຖານ ທ່ານອູມາ ອະຕາ ບານດຽລ (Umar Ata Bandial), ຢ່າງໃດກໍຕາມ ໄດ້ປະກາດຢ່າງເປັນເອກະສັນວ່າຂັດຕໍ່ກົດໝາຍລັດຖະທໍາມະນູນໃນທຸກໆ ຂັ້ນຕອນ ເລີ້ມຈາກການທີ່ຮອງປະທານສະພາ, ໄດ້ປະກາດວ່າການລົງຄະແນນສຽງບໍ່ໄວ້ວາງໃຈນັ້ນ ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຍ້ອນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນໂດຍ “ມະຫາອໍານາດຕ່າງປະເທດ.”
ຄໍາສັ່ງໃນໄລຍະສັ້ນຂອງສານ ໃນມື້ວັນພະຫັດວານນີ້ ໄດ້ປະກາດວ່າ ການຕັດ
ສິນດັ່ງກ່າວ “ແມ່ນຂັດຕໍ່ລັດຖະມໍາມະນູນ ແລະກົດໝາຍ, ອັນບໍ່ມີຜົນທາງດ້ານກົດໝາຍ, ແລະດ້ວຍເຫດນີ້ ແມ່ນຍົກເລີກ ຕໍ່ການພິຈາລະນາຕັດສິນດັ່ງກ່າວ.” ຄໍາສັ່ງໄລຍະສັ້ນຂອງສານໄດ້ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ຄໍາແນະນໍາຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຕີ...ໃຫ້ປະທານາທິບໍດີຍຸບສະພານັ້ນ ແມ່ນຂັດຕໍ່ລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະບໍ່ມີຜົນທາງດ້ານກົດໝາຍ.”
ຄໍາຕັດສິນ ຍັງໄດ້ຟື້ນຟູອຳນາດຂອງທ່ານຄານໃຫ້ກັບມາເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄືນໃໝ່ ແລະລວມເຖິງຄະນະລັດຖະມົນຕີຂອງທ່ານກໍເຊັ່ນກັນ, ມີການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດຈັດການປະຊຸມຄືນໃໝ່ ໃນຕອນເຊົ້າວັນເສົານີ້ຕໍ່ການຈັດລະ ບຽບ ການລົງຄະແນນສຽງບໍ່ໄວ້ວາງໃຈເພື່ອກໍານົດຊະຕາກຳຂອງນາຍົກລັດຖະ ມົນຕີທີ່ພວມດີ້ນຮົນຕໍ່ສູ້. ຄຳຕັດສິນຍັງເສີມວ່າ ຖ້າມະຕິບໍ່ໄວ້ວາງໃຈ “ຫາກປະ ສົບຄວາມສໍາເລັດ ນັ້ນກໍໝາຍຄວາມວ່າຈະຕ້ອງຈັດການປະຊຸມໃນທັນທີ, ແລະການປະຊຸມໃນປັດຈຸບັນ ກໍຍັງຄົງຈະດໍາເນີນຕໍ່ໄປ ເພື່ອເລືອກເອົານາຍົກລັດຖະມົນຕີ.”
ທ່ານຄານ ໄດ້ສູນເສຍຄະແນນສຽງສ່ວນຫຼາຍ ຢູ່ໃນສະພາຕໍ່າ ທີ່ມີສະມາຊິກທັງໝົດຈໍານວນ 342 ຄົນ ໃນການລົງຄະແນນສຽງບໍ່ໄວ້ວາງໃຈ ໃນມື້ວັນອາທິດແລ້ວນີ້ ລຸນຫຼັງທີ່ສະມາຊິກສະພາຈາກພັກລັດຖະບານຂອງທ່ານ ໄດ້ໂຕນພັກ ແລະຄູ່ຮ່ວມໃນລັດຖະບານປະສົມຂອງທ່ານກໍໄດ້ປ່ຽນພັກ ໂດຍໄປເຂົ້າຮ່ວມກັບພັກຝ່າຍຄ້ານ.
ອະດີດດາລາຄຣິກເກັດຫຼືຕີຄີອາຍຸ 69 ປີ ຈາກພັກປາກິສຖານ ເຕຣິກ-ເອ-ອິນຊາຟ ຫຼື PTI ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະບ່ອນນັ່ງໃນສະພາສ່ວນຫຼາຍໃນການເລືອກຕັ້ງປີ 2018, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮັບເປັນສຽງສ່ວນຫຼາຍ ອັນເຮັດໃຫ້ທ່ານຄານຕ້ອງໄດ້ຈັດຕັ້ງລັດ ຖະບານປະສົມຂຶ້ນມາ.
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