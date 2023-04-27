ການປະເຊີນໜ້າ ລະຫວ່າງລັດຖະບານ ແລະພະແນກຕຸລາການ ກ່ຽວກັບການເລືອກຕັ້ງທີ່ສຳຄັນ ໄດ້ຜັກດັນໃຫ້ປາກິສຖານ ຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ວິກິດການທາງດ້ານການເມືອງແລະທາງດ້ານຕຸລາການ ໂດຍທີ່ບັນດານັກຊ່ຽວຊານໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ການແຊກແຊງເຂົ້າໃນກິດຈະການທາງດ້ານການເມືອງທີ່ແກ່ຍາວມາເປັນເວລາດົນນານຂອງພວກທະຫານ.
ສານສູງສຸດຂອງປາກິສຖານໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຈັດການເລືອກຕັ້ງຂຶ້ນໃນວັນທີ 14 ພຶດສະພາ ທີ່ແຂວງປັນຈາບ ຊຶ່ງເປັນແຂວງທີ່ມີປະຊາຊົນຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງປະເທດ ບ່ອນທີ່ພັກຝ່າຍຄ້ານນຳພາໂດຍອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິມຣານ ຄານ ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມສູງຢູ່ທີ່ນັ້ນ. ແຕ່ພັນທະມິດຂອງ 13 ພັກການເມືອງ ທີ່ນຳພາໂດຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີເຊບາສ ຊາຣິຟ ໄດ້ປະຕິເສດບໍ່ຍອມປະຕິບັດຕາມ.
ສານສູງສຸດ ຊຶ່ງບໍ່ຍອມເຊັ່ນກັນ ໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະຕ່າວປີ້ນຄຳສັ່ງດັ່ງກ່າວ ແມ່ນກະທັງຫຼັງຈາກກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ເລື່ອນເວລາອອກໄປ ຍ້ອນເຫດຜົນທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ.
ໃນການສະແດງອອກເຖິງການທ້າທາຍ ສະພາແຫ່ງຊາດຈຶ່ງໄດ້ຮັບຜ່ານຮ່າງກົດ ໝາຍສະບັບນຶ່ງ ທີ່ຮ້ອງວ່າ ກົດໝາຍການປະຕິບັດ ແລະຂັ້ນຕອນປີ 2023 ທີ່ຈະຈຳກັດສິດອຳນາດຂອງຫົວໜ້າສານກ່ຽວກັບການຕັດສິນເລື້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງສາທາລະນະຊົນ ຊຶ່ງເປັນຂັ້ນຕອນທີ່ຮູ້ກັນໃນຊື່ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສານໂດຍບໍ່ມີພັກຝ່າຍໃດຂໍຮ້ອງ.