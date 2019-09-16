ບໍລິສັດ ເພີດູ ຟາມາ, ເຊິ່ງແມ່ນຜູ້ຜະລິດຢາແກ້ປວດຕາມໃບສັ່ງ ອົງຊີຄອນຕິນ
(OxyContin), ໄດ້ຮ່າງເອກະສານເພື່ອປົກປ້ອງການລົ້ມລະລາຍໃນສານ ສະຫະລັດ.
ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວແມ່ນກຳລັງປະເຊີນກັບການຟ້ອງຮ້ອງຫຼາຍຄັ້ງຈາກທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ລັດ
ຖະບານຂອງລັດຕ່າງໆ ແລະ ຜູ້ຮ້ອງທຸກອື່ນໆ ທີ່ກ່າວຫາວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ຂາຍຢາແກ້
ປວດທີ່ອັນຕະລາຍ ແລະ ເສບຕິດຢ່າງເກີນຂອບເຂດ ທີ່ໄດ້ຊ້ວຍໃຫ້ເກີດວິກິດການຢາ
ແກ້ປວດໃນ ສະຫະລັດ.
ການຮ່າງເອກະສານລົ້ມລະລາຍໄດ້ມີຂຶ້ນບໍ່ເທົ່າໃດວັນ ຫຼັງຈາກບໍລິສັດ ເພີດູ ຟາມາ ໄດ້
ບັນລຸການຕົກລົງຊົ່ວຄາວກັບປະມານ 2,000 ບໍລິສັດ ທີ່ໄດ້ຮ່າງການຟ້ອງຮ້ອງນັ້ນ. ມູນ
ຄ່າຂອງການຕົກລົງອາດສູງເຖິງ 12 ຕື້ໂດລາ.
ແຕ່ບາງລັດທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຟ້ອງຮ້ອງ ໄດ້ຄັດຄ້ານການຕົກລົງດັ່ງກ່າວ, ໂດຍເວົ້າ
ວ່າບໍລິສັດນັ້ນ ແລະ ຄອບຄົວ ແຊັກເລີ (Sackler Family) ທີ່ຄວບຄຸມມັນແມ່ນບໍ່ໄດ້
ສະເໜີໃຫ້ຢ່າງພຽງພໍ ແລະວ່າເງື່ອນໄຂໃນປັດຈຸບັນ ຈະບໍ່ສ້າງການຜ່ອນຜັນທີ່ຖືກກະ
ປະມານ 12 ຕື້ໂດລານັ້ນໄດ້.
ປະທານບໍລິສັດ ເພີດູ ຟາມາ ທ່ານ ສຕີຟ ມິລເລີ ໄດ້ປະຕິເສດການວິພາກວິຈານ ກ່ຽວ
ກັບ ການຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ແລະ ໄດ້ເວົ້າວ່າ ຖ້າການຟ້ອງຮ້ອງຫາກດຳເນີນໄປໜ້າ ຜົນທີ່
ອອກມາກໍຈະມີແຕ່ເສຍເງິນຖິ້ມລ້າໆ ໃນການຕໍ່ສູ້ທາງກົດໝາຍທີ່ສາມາດຖືກໃຊ້ເປັນ
ສ່ວນນຶ່ງຂອງການຕົກລົງ.
ຄອບຄົວ ແຊັກເລີ ໄດ້ສະເໜີທີ່ຈະຈ່າຍເງິນ 3 ຕື້ໂດລາພາຍໃຕ້ການຕົກລົງນັ້ນ, ແລະ
ໄດ້ກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າຢາກໃຫ້ບໍລິສັດຖືກໃຊ້ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ສາທາລະນະ. ນັ້ນອາດ
ລວມມີການສະໜອງຢາໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ຊຸມຊົນຕ່າງໆ ທີ່ບໍລິສັດໄດ້ສ້າງເພື່ອ
ຕໍ່ສູ້ກັບການໃຊ້ຢາເກີນຂະໜາດ ແລະ ການຕິດຢາແກ້ປວດທັງຫຼາຍ.
ຫ້ອງການຂອງໄອຍະການລັດ ນິວຢອກ ໄດ້ກ່າວຫາໃນຮ່າງເອກະສານຂອງສານເມື່ອ
ວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາວ່າ ບັນດາສະມາຊິກຂອງຄອບຄົວ ແຊັກເລີ ໄດ້ໃຊ້ບັນຊີລັບເພື່ອໂອນ
ເງິນ 1 ຕື້ໂດລາໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເອງ. ຄອບຄົວດັ່ງກ່າວໄດ້ເວົ້າວ່າ ການໂອນເງິນທີ່ວ່ານັ້ນ
ໄດ້ເຮັດເມື່ອຫຼາຍທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ມັນກໍຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.
ຂໍ້ມູນລັດຖະບານ ສະຫະລັດ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຕົວເລກການເສຍຊີວິດຈາກການໃຊ້
ຢາເກີນຂອບເຂດ ທີ່ປະກອບມີຢາກແກ້ປວດ ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 8,000 ກໍລະນີໃນປີ 1999
ເປັນ 47,600 ກໍລະນີໃນປີ 2017.