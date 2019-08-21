ຜູ້ຊາຍທີ່ອາໄສຢູ່ໃນລັດ ຄາລິຟໍເນຍ ຄົນນຶ່ງໄດ້ຖືກກ່າວຫາ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງອານາ
ຈັກທຸລະກິດ ດ້ວຍການເອົາລັດເອົາປຽບໂຄງການວີຊາ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ
ຈາກລັດຖະບານ ສຳລັບຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ຮັ່ງມີນັ້ນ ໄດ້ຖືກຈັບກຸມໃນວັນອັງຄານວານ
ນີ້ ໃນຂໍ້ກ່າວຫາ ກ່ຽວກັບ ການສໍ້ໂກງຄົນ ຈີນ ແລະ ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດຄົນອື່ນໆ
ທີ່ພະຍາຍາມມາອາໄສຢູ່ໃນ ສະຫະລັດ.
ທ້າວ ທອມມັສ ເຮັນເດີສັນ ຖືກກ່າວຫາວ່າສ້າງລາຍໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 110 ລ້ານໂດລາ
ຈາກນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດຫຼາຍກວ່າ 200 ຄົນ ຜູ້ທີ່ຢາກອາໄສຢູ່ໃນ ສະຫະລັດ ພາຍ
ໃຕ້ໂຄງການວີຊາ EB-5 ດ້ວຍການໂອນເງິນທຶນເຂົ້າໄປໃນໂຄງການການລົງທຶນສ່ວນ
ຕົວຕ່າງໆ, ເຮັດໃຫ້ວຽກງານທຳ ຫຼາຍກວ່າ 2,000 ຕຳແໜ່ງໃນພາກເໜືອຂອງລັດຄາ
ລິຟໍເນຍ ຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ, ອີງຕາມການກ່າວຫາຂອງຄະນະຕຸລາການ ທີ່ໄດ້ເປີດ
ເຜີຍໃນວັນອັງຄານວານນີ້.
ທ້າວ ເຮັນເດີສັນ ອາຍຸ 70 ປີ, ກັບຜູ້ຮ່ວມກະທຳຜິດສອງຄົນ ທ້າວ ເຄຊິງ ຮູ ແລະ ທ້າວ
ຄູເປີ ລີ ຖືກຕັ້ງຂໍ້ກ່າວຫາສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ສໍ້ໂກງເງິນນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ, ຂີ້ຕົວະຕໍ່
ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບ ການໃຊ້ເງິນທຶນຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ລາຍງານຂໍ້ມູນທີ່
ບໍ່ເປັນຈິງ ຕໍ່ອົງການສັນຊາດ ແລະ ຄົນເຂົ້າເມືອງ ສະຫະລັດ, ເຊິ່ງແມ່ນຜູ້ບໍລິຫານຂອງ
ໂຄງການວີຊາ EB-5.
ທ້າວ ເຮັນເດີສັນ ກັບ ທ້າວ ລີ ຖືກຈັບໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນອັງຄານວານນີ້. ທ້າວ ຮູ, ຜູ້
ທີ່ໄດ້ປະຕິບັດການໃນຫ້ອງການປະຈຳນະຄອນ ຊຽງໄຮ ຂອງ ທ້າວ ເຮັນເດີສັນ ແລະ
ທຳການຊັກຊວນບັນດານັກລົງທຶນໃນ ຈີນ ນັ້ນ, ແມ່ນຍັງຈັບບໍ່ທັນໄດ້ເທື່ອ.
ທັງສາມຄົນຈະປະເຊີນກັບຂໍ້ກ່າວຫາຫຼາຍຂໍ້ ກ່ຽວກັບ ການສໍ້ໂກງດ້ານການເງິນຜ່ານຂໍ້
ມູນເທັກໂນໂລຈີ.
ທະນາຍຄວາມຂອງທ້າວ ເຮັນເດີສັນ ແມ່ນບໍ່ສາມາດໂທຖາມຄຳເຫັນໄດ້ໃນທັນທີ. ທ້າວ
ເຮັນເດີສັນ ໄດ້ປະຕິເສດ ກ່ຽວກັບ ການກະທຳຜິດໃດໆກ່ອນໜ້ານີ້.
ການຟ້ອງຮ້ອງໄດ້ມີຂຶ້ນບໍ່ເຖິງນຶ່ງປີ ຫຼັງຈາກທ້າວ ເຮັນເດີສັນ ໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະຈ່າຍເງິນ
ຫຼາຍກວ່າ ນຶ່ງລ້ານສີ່ແສນໂດລາ ໃນການປັບໃໝເພື່ອລະງັບການຟ້ອງຮ້ອງຂອງອົງ
ການຄະນະກຳມາທິການກຳກັບຮຸ້ນ ແລະ ຕະຫຼາດຮຸ້ນ.
ໂຄງການວີຊາ EB-5 ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍລັດຖະສະພາໃນປີ 1990 ເພື່ອສົ່ງເສີມການເຕີບ
ໂຕດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃນ ສະຫະລັດ ດ້ວຍການສົ່ງເສີມ
ການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ. ພາຍໃຕ້ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຄົນຕ່າງປະເທດອາດໄດ້ຮັບການ
ອະນຸຍາດໃຫ້ອາໄສຢູ່ຖາວອນ ດ້ວຍການລົງທຶນຕ່ຳສຸດ 500,000 ໂດລາ ຫາ ນຶ່ງລ້ານ
ໂດລາໃນທຸລະກິດ ສະຫະລັດ ທີ່ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳຢ່າງໜ້ອຍ 10 ຕຳແໜ່ງ.