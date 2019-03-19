ມີຫລາຍກວ່າ 1,000 ຄົນ ທີ່ເຊື່ອກັນວ່າ ໄດ້ເສຍຊີວິດ ໃນປະເທດໂມຊຳບິກ ຫຼັງຈາກທີ່ພາຍຸໄຊໂຄລນ ໄດ້ພັດເຂົ້າປະທະປະເທດດັ່ງກ່າວ ໃນພາກໃຕ້ຂອງທະວີບອາຟຣິກາ ເມື່ອສັບປະດາແລ້ວນີ້ ຊຶ່ງປະທານາທິບໍດີ ຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖະແຫຼງໃນວັນຈັນວານນີ້.
ພາຍຸໄຊໂຄລນ ອີແດ ໄດ້ພັດເຂົ້າປະທະເມືອງເບຣາ ຊຶ່ງເປັນເມືອງທ່າ ມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ ໃນເຂດແຄມຝັ່ງທະເລທາງພາກກາງຂອງໂມຊຳບິກ, ໃນວັນທີ 14 ມີນາຜ່ານມານີ້ ຊຶ່ງມີລົມແຮງເກືອບ 200 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ກໍໄດ້ພັດເຂົ້າຖະຫຼົ່ມ ຂົງເຂດຊິມມານີມານີ ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງຊິມບັບເວ ແລະປະເທດມາລາວີ. ພາຍຸດັ່ງກ່າວ ໄດ້ນຳເອົາລົມແຮງແລະເຮັດໃຫ້ຝົນຕົກໜັກ ຊຶ່ງພາໃຫ້ເກີດນ້ຳຖ້ວມຢ່າງກະທັນຫັນ ທີ່ພັດເອົາຖະໜົນຫົນທາງແລະບ້ານເຮືອນໄປນຳ.
“ໃນຂະນະນີ້, ພວກເຮົາໄດ້ລົງທະບຽນ ຢ່າງເປັນທາງການໄວ້ວ່າ ມີ 84 ຄົນເສຍຊີວິດແລ້ວ, ແຕ່ວ່າຕອນທີ່ພວກເຮົາບິນກວດກາ ຂ້າມຜ່ານຂົງເຂດ…ໃນເຊົ້າມື້ນີ້ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເຖິງສະຖານະການ ທຸກສິ່ງຢ່າງໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ພວກເຮົາສາມາດບັນທຶກໄດ້ວ່າ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ ຫລາຍກວ່າ 1,000 ຄົນ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງ ປະທານາທິບໍດີໂມຊຳບິກ ທ່ານ Filipe Nyusi ທີ່ໄດ້ຖະແຫຼງທາງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ ຂອງໂມຊຳບິກ.
“ນີ້ແມ່ນ ຄວາມຫາຍະນະທາງດ້ານມະນຸດສະທຳທີ່ແທ້ຈິງ…ມີຜູ້ຄົນຫລາຍກວ່າ 100,000 ຄົນ ຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ,” ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວເພີ້ມຕື່ມ.
ໄຊໂຄລນຫົວນີ້ ໄດ້ນຳເອົາລົມແຮງແລະຝົນຕົກໜັກມາສູ່ຂົງເຂດ ເຮັດໃຫ້ເກີດນ້ຳຖ້ວມຢ່າງກະທັນຫັນ ພັດເອົາເຮືອນຊານແລະຖະໜົນຫົນທາງ. ຍັງຜົນໃຫ້ມີ 215 ຄົນເສຍຊີວິດໃນສາມປະເທດ, ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້.
ທ່ານເຈມີ ເລີເຊີກຣ໌ (Jamie LeSueur) ຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ນຳພາຄະນະສະຫະພັນກາແດງສາກົນ ແລະວົງເດືອນແດງ ຫຼື (IFRC) ເຂົ້າໄປຍັງເຂດເບຣາ ໄດ້ກ່າວ ວ່າ ການທຳລາຍແມ່ນວ່າ “ຢູ່ໃນສະພາບທີ່ຮ້າຍແຮງແລະໜ້າຢ້ານກົວທີ່ສຸດ.”
90 ເປີເຊັນຂອງເມືອງ ທີ່ມີປະຊາຊົນປະມານ 530 ພັນ ຄົນ ແລະເຂດອ້ອມແອ້ມ “ແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼືບໍ່ ກໍຖືກທຳລາຍໝົດ,” ນັ້ນແມ່ນຖ້ອຍຄຳຂອງຢູ່ໃນລາຍງານສະບັບນຶ່ງ.
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