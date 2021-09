ທ່ານໄບເດັນ ຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບການສຸມໃສ່ຟື້ນໄຟປ່າຢູ່ທາງທິດຕາເວັນຕັກ ໃນຈໍານວນເງິນ 3.5 ລ້ານລ້ານໂດລາ

Out West, Biden Points to Wildfires to Push for $3.5T Rebuild, No. 3

ໂດຍໄປພາກຕາເວັນຕົກນັ້ນ ທ່ານ ໄບເດັນຊີ້ໃສ່ໄຟໄໝ້ປ່າ ເພື່ອຜັກດັນ ໃຫ້ຮັບຮອງເອົາແຜນກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ມູນຄ່າ 3 ພັນ 500 ຕື້ໂດລາ

ປະທານາທິບໍດີໂຈໄບເດັນ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໄດ້ເດີນທາງໄປພາກຕາເວັນຕົກຂອງປະເທດເປັນເທື່ອທຳອິດ ນັບຕັ້ງແຕ່ທ່ານເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງມາ ເພື່ອໃຊ້ການສະກັດກັ້ນໄຟໄໝ້ປ່າ ທີ່ແຜ່ລາມໄປທົ່ວພາກພື້ນ ເປັນເຫດຜົນໂຕ້ຖຽງປ້ອງກັນເອົາແຜນການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ ທີ່ມີມູນຄ່າ 3 ພັນ 500 ຕື້ໂດລາ, ໂດຍເອີ້ນໄຟ

ໄໝ້ຕະຫຼອດປີ ແລະສະພາບອາກາດທີ່ຮຸນແຮງອື່ນໆວ່າ ເປັນຄວາມຈິງຂອງການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດທີ່ປະເທດຊາດບໍ່ສາມາດທີ່ຈະເມີນເສີຍອີກຕໍ່ໄປໄດ້ແລ້ວ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວ AP.

"ແມ່ນແຕ່ເພື່ອນຂອງຂ້າພະເຈົ້າທີ່ບໍ່ຄ່ອຍເຊື່ອໃນເລື້ອງນີ້ປານໃດ ໃນທັນທີທັນ ໃດກໍມີການຮຽກເອີ້ນຂອງພະເຈົ້າ," ນັ້ນຄືຄໍາເວົ້າຂອງທ່ານໄບເດັນທີ່ກ່າວເຖິງຜູ້ທີ່ໄດ້ພະຍາຍາມຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ເກີດຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. "ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຫັນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແລ້ວ."

ໃນການຢຸດແວ່ຢູ່ໃນລັດໄອດາໂຮ ແລະລັດຄາລິຟໍເນຍນັ້ນ, ທ່ານໄບເດັນໄດ້ສະ ແຫວງຫາການສະໜັບສະໜູນ ຕໍ່ແຜນການສ້າງສາຄືນໃໝ່ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງທ່ານ ໂດຍກ່າວວ່າທຸກໂດລາທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນການສ້າງ "ຄວາມທົນທານ" ຈະຊ່ວຍປະຢັດເງິນທີ່ຕ້ອງໃຊ້ຈ່າຍໃນອະນາຄົດໄດ້ 6 ໂດລາ. ແລະທ່ານກ່າວວ່າ ການສ້າງສາຄືນໃໝ່ ແມ່ນຕ້ອງນອກເໜືອໄປຈາກການເຮັດພຽງແຕ່ເພື່ອຟື້ນຟູລະບົບທີ່ເສຍຫາຍໄປເທົ່ານັ້ນ ແລະຈະຕ້ອງເປັນການຮັບປະກັນວ່າ ປະຊາຄົມສາມາດຕ້ານ ທານກັບສະພາບອາກາດທີ່ຮ້າຍແຮງໄດ້, ເຊິ່ງຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນໂດຍອີງໃສ່ອຸດົມການຂອງພັກຝ່າຍດຽວ.

ທ່ານກ່າວຢູ່ໃນນະຄອນບອຍຊີ, ລັດໄອດາໂຮວ່າ "ມັນບໍ່ແມ່ນເປັນເລື້ອງຂອງພັກເດໂມແຄຣັດເລີຍ. ມັນບໍ່ແມ່ນເປັນເລື້ອງຂອງພັກຣີພັບບລິກັນ. ມັນເປັນເລື່ອງຂອງສະພາບອາກາດ," "ມັນເປັນຄວາມຈິງ. ມັນຮ້າຍແຮງຫລາຍ ແລະພວກເຮົາສາມາດເຮັດສິ່ງນີ້ໄດ້."

ການໄປທາງຕາເວັນຕົກເປັນເວລາສອງມື້ຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີແມ່ນເກີດຂຶ້ນຢູ່ໄລຍະຫົວລ້ຽວຫົວຕໍ່ທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ ສໍາລັບສິ່ງຄໍ້າຈຸນທີ່ເປັນສູນກາງຂອງນະໂຍ ບາຍທາງນິຕິບັນຍັດຂອງທ່ານ. ບັນດາສະມາຊິກສະພາ ຢູ່ທີ່ຫໍລັດຖະສະພາກຳ ລັງເຮັດວຽກ ເພື່ອຮວບຮວມເອົາລາຍລະອຽດຂອງແຜນການພື້ນຖານໂຄງລ່າງ-ບວກ ເພື່ອຄິດໄລ່ວ່າ ຈະຈ່າຍເງິນສຳລັບແຜນການນີ້ ໄດ້ແນວໃດ, ຊຶ່ງເປັນ ຄວາມເປັນຫ່ວງບໍ່ພຽງແຕ່ສຳລັບພວກສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນເທົ່ານັ້ນ. ສະມາ ຊິກສະພາສູງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດຄົນສຳຄັນຄົນນຶ່ງກ່າວໃນວັນອາທິດຜ່ານມາວ່າ ທ່ານຈະບໍ່ລົງຄະແນນສຽງຮັບເອົາຊຸດແຜນການທີ່ໃຫຍ່ຂະໜາດດັ່ງກ່າວ.

ຢູ່ລັດຄາລິຟໍເນຍນັ້ນ, ທ່ານໄບເດັນໄດ້ໄປທັດສະນະທາງອາກາດເພື່ອເບິ່ງຄວາມເສຍຫາຍ ຈາກໄຟປ່າຄາລດໍ (Caldor) ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບລາຍງານຫຍໍ້ຈາກເຈົ້າ

ໜ້າທີ່ ຢູ່ຫ້ອງການບໍລິການສຸກເສີນຂອງລັດດັ່ງກ່າວ. ຜູ້ປົກຄອງລັດ, ທ່ານແກ-ວິນ ນີວຊໍາ (Gavin Newsom) ທີ່ປະເຊີນໜ້າກັບການລົງຄະແນນສຽງຮຽກຄືນໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຟັງລາຍງານໂດຍຫຍໍ້ ກັບໄບເດັນ.

ໃນຂະນະທີ່ທ່ານໄດ້ເອົາຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານໄບເດັນໄປຜັນຂະຫຍາຍຢູ່ນັ້ນ ທ່ານ ນີວ ຊໍາກ່າວວ່າ ສູນກາງສຸກເສີນໄດ້ກາຍເປັນຫ້ອງການຂອງທ່ານເພາະວ່າລະດູການໄຟໄໝ້ “ແມ່ນມີສືບຕໍ່ໄປເລື້ອຍໆ.”

