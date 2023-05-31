ການປະຕິບັດງານເພື່ອກອບກູ້ນ້ຳມັນ 1.1 ລ້ານຖັງ ຈາກກຳປັ່ນບັນທຸກນ້ຳມັນທີ່ເປ່ເພ ຖືກຈອດຖິ້ມໄວ້ຢູ່ນອກແຄມຝັ່ງທະເລຂອງເຢເມນ ຈະເລີ້ມຂຶ້ນໃນໄວໆນີ້ ຫຼັງຈາກກຳປັ່ນທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນທາງດ້ານເທັກນິກ ເດີນທາງໄປຮອດບໍລິເວນດັ່ງກ່າວ ໃນວັນອັງຄານ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ເຕືອນ ມາຫຼາຍປີແລ້ວວ່າ ເຂດແຄມຝັ່ງທະເລແດງແລະປະເທດເຢເມນ ຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ ໃນຂະນະທີ່ກຳປັ່ນບັນທຸກນ້ຳມັນ Safer ອາດເຮັດໃຫ້ມີນ້ຳມັນຮົ່ວໄຫຼອອກມາ ຫຼາຍເຖິງສີ່ເທົ່າ ຂອງໄພພິບັດນ້ຳມັນຮົ່ວຈາກກຳປັ່ນ Exxon Valdez ຢູ່ນອກຝັ່ງລັດອາລາສກ້າ ໃນປີ 1989.
ກຳປັ່ນບັນທຸກນ້ຳມັນ ເອັນດີເວີ (Ndeavor) ພ້ອມດ້ວຍທີມງານເທັກນິກ ຈາກ Boskalis/SMIT ໄດ້ໄປຮອດບ່ອນທີ່ກຳປັ່ນບັນທຸກນ້ຳມັນ Safer ຈອດຢູ່ນອກແຄມຝັ່ງເມືອງຣາສ ໄອຊາ (Ras Isa) ຂອງເຢເມນ ຜູ້ປະສານງານ ດ້ານມະນຸດສະທຳ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດໃນເຢເມນ ທ່ານເດວິດ ແກຣັສລີ ກ່າວຜ່ານທາງທວີດເຕີ້ ຈາກກຳປັ່ນເອັນດີເວີ.
ສົງຄາມໃນເຢເມນ ໄດ້ພາໃຫ້ໂຈະ ການປະຕິບັດງານ ເພື່ອບຳລຸງຮັກສາກຳປັ່ນ Safer ໃນປີ 2015. ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ເຕືອນວ່າ ໂຄງຮ່າງຂອງກຳປັ່ນ Safer ໄດ້ຊຸດໂຊມລົງຫຼາຍ ແລະກຳລັງຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດການລະເບີດ.
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ທຳການຊອກຫາເງິນທຶນ ແມ່ນກະທັງເລີ້ມປຸກລະດົມ ຫາເງິນກ້ອນເລັກກ້ອນນ້ອຍທາງອິນເຕີແນັດ ໃຫ້ໄດ້ 129 ລ້ານໂດລາທີ່ຕ້ອງການ ເພື່ອຖ່າຍນ້ຳມັນຈາກກຳປັ່ນ Safer ໄປໃສ່ກຳປັ່ນບັນທຸກນ້ຳມັນລຳໃໝ່ ຊື່ນໍຕິກາ (Nautica) ທີ່ໄດ້ອອກເດີນທາງມາແຕ່ຈີນເມື່ອຕົ້ນເດືອນເມສາທີ່ຜ່ານມາ.