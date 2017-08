ໃນຄັ້ງນຶ່ງ ລົດເຕີຣີ ໄດ້ຖືກຫາມ ແຕ່ມາບັດນີ້ ໄດ້ສ້າງລາຍຮັບ ອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ໃຫ້ລັດຕ່າງໆ

ຜູ້ຊື້ ລົດເຕີຣີ Powerball ຄົນໜຶ່ງ ຢູ່ໃນລັດ Massachusetts ຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ຖືກ

ລາງວັນ ມູນຄ່າ 759 ລ້ານໂດລາ ໃນຄ່ຳຄືນວັນພຸດວານນີ້ ອັນເປັນລາງວັນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ

ອັນດັບສອງ ໃນປະຫວັດສາດເກມລົດເຕີຣີດັ່ງກ່າວ ແລະ ຈຳນວນເງິນນີ້ ໄດ້ດຶງດູດເອົາ

ຊາວອາເມຣິກັນ ຫຼາຍລ້ານຄົນ ອອກມາຊື້ບັດລົດເຕີຣີ ໃນຄວາມຫວັງ ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າ

ຈະຖືກເລກໂຊກດີ.

ໂອກາດທີ່ຈະຖືກລາງວັນສູງນີ້ ແມ່ນ 1 ໃນຈຳນວນ 292 ລ້ານໂອກາດ. ເມື່ອປີກ່າຍນີ້

ມີ 3 ຄົນຖືຶກຫວຍ Powerball ລາງວັນທີ່ເປັນປະຫວັດການ ມູນຄ່າ 1 ຕື້ 6 ຮ້ອຍລ້ານ

ໂດລາ ຊຶ່ງໄດ້ຖືກແບ່ງເປັນສາມສ່ວນ.

ແຕ່ລົດເຕີຣີຕ່າງໆ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຂ້ອນຂ້າງເປັນປາກົດການທີ່ໃໝ່ ຢູ່ໃນ

ສະຫະລັດ.

ໃນເມື່ອກ່ອນ ພວກຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ ໃນອາເມຣິກາ ໄດ້ດຳເນີນການຂາຍລົດເຕີຣີ ແລະ

ທ່ານ Roger Dunstan ຜູ້ທີ່ຂຽນປຶ້ມຊື່ວ່າ ປະຫວັດຂອງການພະນັນ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ

ຫຼື History of Gambling in the United States ໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ ຢູ່ໃນເມືອງ Jamestown ໄດ້ດຳເນີນການຂາຍລົດເຕີຣີ ເພື່ອຫາທຶນຮອນສ້າງອະນານິຄົມ.

ແຕ່ອະນານິຄົມ Massachusetts Bay ໄດ້ຖືກກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນມາໂດຍ ຊາວ Puritan ທີ່ມາ

ຈາກປະເທດອັງກິດ ເຊິ່ງເຄັ່ງຄັດທາງດ້ານສາສະໜາ ຈຶ່ງໄດ້ຫ້າມການຂາຍລົດເຕີຣີ ແລະ

ການພະນັນແບບອື່ນໆ ແມ່ນກະທັງຢູ່ໃນເຮືອນ.

ໃນທີ່ສຸດ ສິ່ງລໍ້ລວງຂອງການໄດ້ເງິນຢ່າງງ່າຍດາຍນັ້ນ ແມ່ນຫຼາຍເກີນໄປ ແລະ ຜົນ

ສຸດທ້າຍ ແຕ່ລະອານານິຄົມດັ້ງເດີມ ທັງ 13 ອານານິຄົມ ກໍໄດ້ຂາຍລົດເຕີຣີ ເພື່ອຫາ

ທຶນຮອນສ້າງຕັ້ງບ້ານເມືອງ.

ເງິນລາຍໄດ້ ຈາກການຂາຍລົດເຕີຣີ ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ເປັນທຶນຮອນ ສຳລັບ ພວກໂຮງຮຽນ

ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຕ່າງໆ ເຊິ່ງເປັນຄ້າຍຄືກັນກັບ ອັນທີ່ເປັນລາຍໄດ້ທີ່ຖືກນຳໃຊ້

ໃນປັດຈຸບັນນີ້.

