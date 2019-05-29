ການຍື່ນຟ້ອງທາງອາຍາ ໂດຍລັດໂອກລາໂຮມາ ຕໍ່ບໍລິສັດຜະລິດຢາຈອນສັນ ແລະ
ຈອນສັນ ໄດ້ຖືກດຳເນີນຄະດີໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ກ່ຽວກັບການກ່າວຫາໃນບົດບາດ
ຂອງບໍລິສັດ ຕໍ່ການແຜ່ລະບາດຂອງຢາ opioid ຢູ່ໃນສະຫະລັດ.
ການດຳເນີນຄະດີເທື່ອທຳອິດໃນເລື້ອງດັ່ງກ່າວ ທີ່ເຮັດໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດຜະລິດຢາຮັບ
ຜິດຊອບຕໍ່ວິກິດການທີ່ເປັນໄພແກ່ປະເທດ ອາດຈະເປັນຜົນກະທົບຢ່າງໃຫຍ່ຕໍ່ລັດ
ອື່ນໆ ທີ່ກຳລັງຊອກຫາການຊົດເຊີຍຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້.
ຢູ່ໃນການກ່າວເປີດ ການດຳເນີນຄະດີນັ້ນ ທະນາຍຄວາມລັດໂອກລາໂຮມາ ທ່ານ
ໄມຄ໌ ຮັນເຕີ ໄດ້ຮ້ອງການແຜ່ລະບາດການອອກໜັງສືຊື້ຢາ opiod ວ່າ “ເປັນວິກິດການ
ດ້ານສຸຂະພາບ ທີ່ຄົນເຮັດຂຶ້ນມາ ຢູ່ໃນປະຫວັດສາດຂອງລັດແລະປະເທດພວກເຮົາ.”
ທ່ານຮັນເຕີ ຍັງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນອຸປະນິໄສ ຂອງບໍລິສັດຈອນສັນແລະຈອນສັນ ວ່າ
ເປັນການຊັກຊວນໂດຍຄວາມໂລບມາກ ແລະໄດ້ພົວພັນຢູ່ໃນ “ການ ເຍາະເຍີ້ຍ ໂຄສະ
ນາລ້າງສະໝອງ ຫຼອກລວງຫຼາຍລ້ານໂດລາ.”
ບັນດາຜູ້ຜະລິດຢາ ທີ່ມີຊື່ຢູ່ໃນການຟ້ອງຮ້ອງ ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ການກ່າວອ້າງ ທີ່ ຍື່ນໂດຍ
ລັດທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດທົ່ງກວ້າງໃຫຍ່ຂອງສະຫະລັດ. ສອງໃນຈຳນວນບັນດາບໍລິສັດເຫຼົ່າ
ນັ້ນໄດ້ຍິນຍອມເຮັດການຕົກລົງກັບລັດກ່ອນທີ່ການດຳເນີນຄະດີໄດ້ເລີ້ມຂື້ນ.
ຢູ່ໃນການກ່າວເປີດນັ້ນ ທ່ານແລຣີ ໂອຕຕາເວ ທະນາຍຄວາມປ້ອງກັນບໍລິສັດຈອນ
ສັນ ແລະຈອນສັນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ສານວ່າ ບໍລິສັດຜະລິດຢາແຈນສ໌ເສັນ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ບໍລິ
ສັດຈອນສັນ ແລະຈອນສັນ ໄດ້ໂຄສະນາຢາຂອງຕົນຕາມກົດລະບຽບຂອງຫ້ອງການ
ອາຫານ ແລະຢາ ທີ່ເຫັນພ້ອມວ່າ ຢາ opioids “ບໍ່ຄ່ອຍທີ່ຈະ ເຮັດໃຫ້ຄົນຕິດ.”
ລັດໂອກລາໂຮມາ ກ່າວຫາ ບໍລິສັດຈອນສັນແລະຈອນສັນ ຜະລິດຢາແກ້ປວດເກີນ
ສ່ວນ ແລະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ການເຮັດຢາຂຶ້ນມາ ທີ່ພາໃຫ້ “ຄວາມບໍ່ຢູ່ດີເປັນສຸກ
ຂອງສາທາລະນະ.”
“ຖ້າຫາກທ່ານມີຫຼາຍເກີນກຳນົດ ຄົນຈະພາກັນຕາຍ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າ ຂອງທ່ານແບຣດ
ເບັກເວີຣຕ໌ ຊຶ່ງເປັນທະນາຍຄວາມສ່ວນໂຕ ທີ່ຈ້າງໂດຍລັດໂອກລາໂຮມາ. ໃນການ
ອະທິບາຍຈຳນວນໂຕເລກຢູ່ເບື້ອງຫຼັງວິກິດການ ທ່ານໄດ້ກ່າວ ຕໍ່ສານວ່າ ມີຢາ opioid
135 ເມັດ ໄວ້ໃຫ້ ພວກຜູ້ໃຫຍ່ທຸກໆຄົນ ຢູ່ໃນເມືອງຄລິບແລນ ຊຶ່ງມີປະຊາຊົນຢູ່ປະ
ມານ 280,000 ຄົນ. ເມືອງຄລີບແລນຍັງເປັນບ່ອນທີ່ການດຳເນີນຄະດີພວມມີຂຶ້ນຢູ່
ໃນຂະນະນີ້.
ຜູ້ພິພາກສາປະຈຳເຂດ ທ່ານທາດ ບາກແມນ ຈະເປັນຜູ້ຕັດສິນຄະດີ ແທນທີ່ຈະແມ່ນ
ຄະນະຕຸລາການ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ