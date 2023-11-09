ມັນເປັນການຍອມຮັບໂດຍກົງຈາກອຳນາດການປົກຄອງທະຫານມຽນມາທີ່ວ່າ ເກືອບສາມປີມາແລ້ວທີ່ສົງຄາມກາງເມືອງໃນທົ່ວປະເທດໄດ້ລະເບີດຂຶ້ນ ຍ້ອນການໂຄ່ນລົ້ມລັດຖະບານທີ່ຖືກເລືອກຢ່າງເປັນປະຊາທິປະໄຕຂອງປະເທດໃນເດືອນກຸມພາປີ 2021.
ໃນວັນທີ 1 ພະຈິກຜ່ານມານີ້ ຊໍມິນຕຸນ ໂຄສົກຂອງລັດຖະບານທະຫານ ໄດ້ຍອມຮັບວ່າ ພວກກະບົດໄດ້ເຂົ້າຄວບຄຸມເມືອງຈີນສເວຮໍ (Chinshwehaw) ຢ່າງສົມບູນແລ້ວ ຊຶ່ງເມືອງດັ່ງກ່າວເປັນເມືອງສຳຄັນທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດຊາຍແດນ ຕິດກັບ ຄູ່ການຄ້າທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງປະເທດ ນັ້ນກໍຄື ຈີນ. ຢູ່ໃນຖະແຫຼງການ ທ່ານຊໍມິນຕຸນກ່າວວ່າ ເວລານີ້ ບໍ່ມີເຈົ້າໜ້າທີ່ ຕຳຫຼວດ ແລະທະຫານຂອງອຳນາດການປົກຄອງເຫຼືອຢູ່ທີ່ນັ້ນເລີຍ.
ເມືອງຈີນສເວຮໍ ໄດ້ແຕກ ໃນການບຸກໂຈມຕີຄັ້ງໃໝ່ ເມື່ອວັນທີ 27 ຕຸລາຜ່ານມາ ໂດຍກອງກຳລັງ ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງຊົນກຸ່ມນ້ອຍ 3 ຈຸ ໃນເຂດພາກເໜືອຂອງລັດສານ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງກ້ຳຕາເວັນອອກຂອງມຽນມາ. ອີງຕາມຖະແຫຼງການຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ແລະລາຍງານຂ່າວຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ ພວກເຂົາໄດ້ຕີຄ້າຍທະຫານຫຼາຍສິບແຫ່ງຢູ່ໃນເຂດດັ່ງກ່າວແຕກ ພ້ອມທັງສາມາດຢຶດຫົນທາງທັງເຂົ້າແລະອອກເມືອງ ແລະບັງຄັບໃຫ້ພວກທະຫານ 100 ກວ່າຄົນຍອມຈຳນົນ.
ອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ ພັນທະມິດສາມກຸ່ມພະລາດອນພາບ ທີ່ປະກອບດ້ວຍ ກອງທັບພັນທະມິດປະຊາທິ ປະໄຕແຫ່ງຊາດມຽນມາ ກອງທັບປົດປ່ອຍແຫ່ງຊາດຕາອາງ ແລະກອງທັບອາຣາຄານ ເອີ້ນການໂຈມຕີຄັ້ງນີ້ວ່າ “ປະຕິບັດການ 1027” ສຳລັບວັນເວລາໃນການເລີ້ມລົງມື.
ໃນຂະນະທີ່ການຕໍ່ຕ້ານດ້ວຍກຳລັງອາວຸດຂອງກຸ່ມຕ່າງໆໄດ້ເຂົ້າຄວບຄຸມຫຼືບໍ່ກໍພວມມີການສູ້ລົບກັນຢູ່ໃນຢ່າງໜ້ອຍເຄິ່ງນຶ່ງຂອງເຂດຊົນນະບົດມຽນມາ ພວກນັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ປະຕິບັດການ 1027 ນີ້ແມ່ນມີຄວາມໂດດເດັ່ນເປັນພິເສດ ໃນການວາງແຜນ ການລົງມື ແລະການປະສານງານແລະອາດຈະສ້າງຄວາມ ສັ່ນສະເທືອນທີ່ສຳຄັນ ອອກໄປໄກກວ່າເຂດທີ່ຖືກໂຈມຕີ.
“1027 ແມ່ນເປັນບາດລ້ຽວທີ່ສຳຄັນນັບແຕ່ໄດ້ມີການກໍ່ລັດຖະປະຫານ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານແມັດທິວ ອາໂນລ ນັກວິເຄາະອິດສະຫຼະ ທີ່ໄດ້ຕິດຕາມເບິ່ງການສູ້ລົບລຸນຫຼັງການກໍ່ລັດຖະປະຫານຢ່າງໃກ້ຊິດ.