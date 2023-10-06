ການໃຫ້ບໍລິການໃນດ້ານປະກັນສັງຄົມສຳລັບຜູ້ອອກແຮງງານໃນລາວຍັງຕ່ຳກວ່າມາດຕະຖານສາກົນໂດຍສະເພາະແມ່ນການຕອບສະໜອງໃນດ້ານການປິ່ນປົວແຮງງານທີ່ປະສົບອຸບັດເຫດນັ້ນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດລາວເປີດເຜີຍວ່າ ການໃຫ້ບໍລິການດ້ານປະກັນສັງຄົມສຳລັບຜູ້ອອກແຮງງານໃນລາວຍັງບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນໃນທຸກໆດ້ານໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາໂຮງໝໍ ແລະ ສະຖານພະຍາບານຕ່າງໆທີ່ຈະຕ້ອງຕອບສະໜອງໃນດ້ານການຮັກສາປິ່ນປົວໃຫ້ກັບຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ເຈັບປ່ວຍຫຼືວ່າບາດເຈັບຈາກອຸບັດເຫດຕ່າງໆນັ້ນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງຢ່າງຮີບດ່ວນທີ່ສຸດ ເພາະວ່າຈາກການສຳຫຼວດດ້ວຍການຈັດທຳແບບສອບຖາມ ກ່ຽວກັບ ຄວາມເພິງພໍໃຈຂອງປະຊາຊົນທີ່ໃຊ້ບໍລິການຂອງໂຮງໝໍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຊຶ່ງມີລະບົບໃຫ້ບໍລິການດີທີ່ສຸດໃນລາວນັ້ນພົບວ່າປະຊາຊົນເພິງພໍໃຈພຽງ 20 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດຢືນຢັນວ່າ
“ອີງຕາມຜົນການສຳຫຼວດເກັບກຳຂໍ້ມູນຂອງສະພາແຫ່ງຊາດໃນເດືອນເມສາ 2023 ຢູ່ໂຮງໝໍຂັ້ນສູນກາງ 3 ແຫ່ງໂດຍໄດ້ນຳໃຊ້ແບບສອບຖາມຊຶ່ງໜ້າກັບຜູ້ທີ່ມາໃຊ້ບໍລິການຈຳນວນ 150 ຄົນພົບວ່າລະດັບຄວາມພໍໃຈຕໍ່ການບໍລິການໃນລະດັບດີມີພຽງ 20 ເປີເຊັນ ແລະ ຄວາມບໍ່ພໍພໍໃຈທີ່ວ່າບໍ່ທັນດີມີເຖິງ 66 ເປີເຊັນການຕ້ອນຮັບ ແລະ ເວົ້າຈາບໍ່ເໝາະສົມຂອງແພດໝໍກວມເຖິງ 48 ເປີເຊັນ.”
ສ່ວນກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມລາຍງານວ່າການສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວກັບຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເອກະຊົນໃນລາວ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2020 ເປັນຕົ້ນມາພົບວ່າໃນທົ່ວປະເທດລາວມີຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຈຳນວນທັງໝົດ 133,997 ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ມີການວ່າຈ້າງແຮງງານຈຳນວນທັງໝົດ 490,373 ຄົນແຕ່ໃນນີ້ກໍມີພຽງ 3,178 ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ຫຼື ຄິດເປັນ 2.37 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນທີ່ຢູ່ໃນລະບົບປະກັນສັງຄົມດັ່ງທີ່ທ່ານນາງ ໃບຄຳ ຂັດຕິຍະ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມໄດ້ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ
“ໂດຍອີງຕາມຜົນຂອງການສຳຫຼວດຫົວໜ່ວຍເສດຖະກິດທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 3 ໃນປີ 2020 ມີຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທັງໝົດຈຳນວນ 133,997 ຫົວໜ່ວຍມີຜູ້ອອກແຮງງານ 490,373 ຄົນປັດຈຸບັນມີຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເຂົ້າເປັນສະມາຊິກປະກັນສັງຄົມ 3,178 ຫົວໜ່ວຍເທົ່າກັບ 2.37 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທັງໝົດ.”
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນເມື່ອສົມທົບກັບອັດຕາຄ່າຈ້າງໃນລາວກໍຕ່ຳຫຼາຍໃນຂະນະທີ່ຄ່າຄອງຊີບກໍໄດ້ມີການປັບຕົວສູງຂຶ້ນນັບມື້ກໍຍັງເຮັດໃຫ້ຊາວໜຸ່ມລາວຢຸດເຊົາການຮຽນ ແລະ ພາກັນໄປລັກລອບເຮັດວຽກໂດຍຜິດກົດໝາຍຢູ່ໄທເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້ອີກດ້ວຍເພາະວ່າການໄປເຮັດວຽກໃນໄທມີຄ່າຈ້າງສູງກວ່າຢູ່ໃນລາວເຖິງ 7 ເທົ່າຕົວນັ້ນເອງ.
ສ່ວນກະຊວງແຮງງານໄທລາຍງານວ່າແຮງງານລາວໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໃນໄທມີຈຳນວນທັງໝົດ 2 ແສນກວ່າຄົນໃນປັດຈຸບັນຫາກແຕ່ນາຍຈ້າງໃນໄທຍັງຕ້ອງການຈ້າງແຮງງານເພີ່ມອີກຈາກຫຼາຍກວ່າ 8 ແສນຄົນໃນປີ 2023 ນີ້ ໂດຍລັດຖະບານໄທຈະອະນຸຍາດໃຫ້ນຳເຂົ້າແຮງງານລາວໂດຍຜ່ານບໍລິສັດຈັດຫາງານທີ່ທາງການລາວໃຫ້ການຮັບຮອງເທົ່ານັ້ນຫາກແຕ່ວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມການຈັດຫາງານທີ່ສູງກວ່າ 1,300 ສຳລັບແຮງງານແຕ່ລະຄົນທີ່ຕ້ອງການຈະໄປເຮັດວຽກໃນໄທນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຄືອຂ່າຍຄຸ້ມຄອງແຮງງານອົບພະຍົບໃນອາຊຽນປະເມີນສະພາບການວ່າຍັງຈະມີແຮງງານລັກລອບທຳງານໂດຍຜິດກົດໝາຍໃນໄທເພີ່ມຂຶ້ນອີກເປັນລ້ານຄົນໃນນີ້ກໍລວມເຖິງແຮງງານລາວທີ່ຫວ່າງງານຈຳນວນຫຼາຍກວ່າ 4 ແສນຄົນໃນປັດຈຸບັນນີ້ດ້ວຍ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມສະຫະພັນກຳມະບານລາວລາຍງານວ່າໃນປັດຈຸບັນມີແຮງງານທີ່ຫວ່າງງານຢູ່ໃນລາວພຽງ 64,000 ກວ່າຄົນຈາກກຳລັງແຮງງານທີ່ຢູ່ໃນພາກການຜະລິດຕ່າງໆຈຳນວນທັງໝົດກວ່າ 2.4 ລ້ານຄົນໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ໃນຕົ້ນປີ 2023 ກໍມີແຮງງານລາວ 38,000 ກວ່າຄົນທີ່ເດີນທາງໄປເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໃນຕ່າງປະເທດ ໃນນີ້ເປັນແຮງງານລາວເພດຍິງ 21,000 ກວ່າຄົນໂດຍໄທຄືປະເທດທີ່ແຮງງານລາວເດີນທາງໄປເຮັດວຽກຫຼາຍທີ່ສຸດທັງຍັງຈະເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງອີກດ້ວຍເພາະມີອັດຕາຄ່າຈ້າງສູງກວ່າຢູ່ລາວເຖິງ 7 ເທົ່າຕົວໃນປັດຈຸບັນນີ້.