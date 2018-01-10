ສາຍຕາທັງໂລກ ຈ້ອງມອງເບິ່ງ ການໂອ້ລົມສົນທະນາ ຄັ້ງທຳອິດຂອງສອງເກົາຫຼີ ໃນຮອບ 2 ປີ

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ສາຍຕາທັງໂລກ ແມ່ນຈັບຈ້ອງໃສ່ສອງປະເທດເກົາຫຼີ ແລະການພົບປະລະດັບສູງ
ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ຊຶ່ງເປັນການພົບປະຄັ້ງທຳອິດໃນຮອບ 2 ປີ
ຜ່ານມາ.ການພົບປະດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນເພັ່ງແນໃສ່ການເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນກິລາໂອລິມປິກ
ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນໜ້ານີ້ຢູ່ເກົາຫຼີໃຕ້. ແຕ່ວ່າ ກໍຍັງມີຄວາມຫວັງວ່າ
ການພົບປະກັນແບບເຊິ່ງໜ້າທີ່ບໍ່ຄ່ອຍມີ ຢູ່ໃນໝູ່ບ້ານປັນມຸນຈັອມທີ່ຢູ່ຊາຍແດນນັ້ນ
ຈະສາມາດເປັນຂີດໝາຍຂອງຜົນສໍາເລັດໃໝ່ ໃນສາຍພົວພັນລະຫວ່າງເກົາຫຼີນໍາກັນ
ຊຶ່ງວັນນະສອນຈະນຳລາຍອຽດກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ຈາກນັກຂ່າວຂອງວີໂອເອ ຊລາຕິກາ
ໂຮ໊ກ ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ຊາວເກົາຫຼີໃຕ້ຍອມຮັບວ່າການພົບປະກັນກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ເກົາຫຼີເໜືອໂດຍຫຼັກໆແລ້ວ
ແມ່ນເປັນສັນຍານທີ່ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກິລາໂອລິມປິກທີ່ຈະມີຂຶ້ນໃນເດືອນໜ້ານີ້ ຈະບໍ່ຖືກ
ທຳລາຍໂດຍ ການຍິງລູກສອນໄຟຂອງເກົາຫຼີເໜືອໃສ່ແຫຼມເກົາຫຼີ.
ທ້າວ ໂກ ຊັງ ນໍາ (Go Sung Num) ຜູ້ຢູ່ອາໄສໂຊລ ກ່າວວ່າ ເປັນພາສາເກົາຫຼີວ່າ
“ຜ່ານວິທີການທູດດ້ານກິລາ ແລະການທີ່ເກົາຫຼີໃຕ້ປະເຊີນໜ້າກັບເກົາຫຼີເໜືອ
ຢູ່ໃນກິລາໂອລິມປິກທີ່ພຽງຈາງ (Pyeongchang) ພວກເຮົາສາມາດກ້າວອອກ
ຈາກໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງສົງຄາມໄປໄດ້ບາດກ້າວນຶ່ງ.”
ແຕ່ວ່າ ຍ້ອນເມື່ອຍກັບສະພາບເຄັ່ງຕຶງທີ່ເກີດມາຈາກການທົດລອງລູກສອນໄຟຂີປະນາ
ວຸດຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ທີ່ມີຢູ່ເລື້ອຍໆນັ້ນ ຊາວເກົາຫຼີໃຕ້ຫຼາຍໆຄົນ ກໍຫວັງວ່າ ການພົບປະ
ດັ່ງກ່າວ ຈະສາມາດກ້າວຂຶ້ນຈາກເລື່ອງກິລາ ໄປສູ່ການເຈລະຈາເລື່ອງໂຄງການນິວເຄລຍຂອງເກົາຫຼີເໜືອໄດ້.
ທ່ານ ກັງ ຈົງ-ແຕະ ຜູ້ຢູ່ອາໄສໂຊລເວົ້າວ່າ “ກ່ອນອື່ນໝົດ, ການຈັດກິລາໂອລິມປິກ
ພຽງຈາງຢ່າງປອດໄພແມ່ນສຳຄັນຫລາຍ. ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າມັນ
ຈະເປັນສະພາບການທາງສາກົນທີ່ຫຍຸ້ງຍາກກໍຕາມ, ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ການພົບປະ
ໂອ້ລົມດັ່ງກ່າວຈະເປັນສິ່ງທີ່ກະຕຸ້ນໃຫ້ມີການສົນທະນາກ່ຽວກັບເລື່ອງນີວເຄລຍ.”
ຄາດກັນວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອຈະອະນຸຍາດໃຫ້ນັກແລ່ນສະເກັດຄູ່ນຶ່ງຂອງຕົນເຂົ້າແຂ່ງກິລາ
ໂອລິມ ປິກ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ເກົາຫຼີໃຕ້ກ່າວວ່າ ປະເທດຕົນຈະຫາວິທີເຈລະຈາກ່ຽວກັບ
ການເຮັດໃຫ້ມີການທ້ອນໂຮມບັນດາຄອບຄົວທີ່ພັດພາກຈາກກັນນັບຕັ້ງແຕ່ສົງຄາມ
ເກົາຫຼີ ນັ້ນກັບຄືນມາປະ ຕິບັດອີກ. ມີຜູ້ສູງອາຍຸຊາວເກົາຫຼີໃຕ້ປະມານ 60 ພັນຄົນ
ຍັງມີຄວາມຫວັງທີ່ຈະໄດ້ພົບພໍ້ກັບຍາດພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າອີກ.
“ການພົບປະໂອ້ລົມກັນສ່ວນໃຫຍ່ຈະແມ່ນກ່ຽວກັບກິລາໂອລິມປິກພຽງຈາງ ແລະ
ສ່ວນທີ່ເຫລືອກໍຈະແມ່ນເລື່ອງມະນຸດສະທຳ ຊຶ່ງລວມມີເລື່ອງຄອບຄົວທີ່ພັດພາກ
ຈາກກັນ ແລະການຊ່ວຍເຫລືອແກ່ພວກເດັກນ້ອຍ ແລະພວກແມ່ມານຢູ່ໃນເກົາຫຼີ
ເໜືອ.”
ໃນການໃຫ້ຄໍາເຫັນກ່ອນໜ້າຈະມີການພົບປະກັນນັ້ນ ນັກວິເຄາະຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ຄົນນຶ່ງ
ເວົ້າວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອຢາກຈະສະແດງໃຫ້ປະຊາຄົມສາກົນເຫັນວ່າ ຕົນບໍ່ແມ່ນຜູ້ສ້າງບັນຫາ.
ທ່ານ ກິມ ຢົງ-ຮວຸນ (Kim Yong-Hyun) ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ດົງກັກ (Dongguk)
ກ່າວວ່າ “ໂດຍຜ່ານການເຂົ້າຮ່ວມກິລາໂອລິມປິກນີ້ ເກົາຫຼີເໜືອຢາກສະແດງໃຫ້ໂລກ
ຮູ້ວ່າ ຕົນເປັນປະເທດທີ່ທໍາມະດາ ແລະວ່າ ທ່ານ ຄິມ ຈົງ-ອຶນ ເປັນຜູ້ນຳທີ່ທໍາມະດາ
ເຊັ່ນດຽວກັນ.”
ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານ ກິມ ຈົງ-ອຶນ ໄດ້ໃຊ້ຄໍາເວົ້າຖົກຖຽງກັນກັບປະທານາທິບໍດີສະຫະ
ລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ຊຶ່ງໄດ້ສ້າງຄວາມຢ້ານກົວວ່າ ອາດຈະເກີດການຕໍ່ສູ້ກັນໂດຍໃຊ້
ລະເບີດນິວເຄລຍໄດ້. ຈີນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງຄັ້ງແລ້ວຄັ້ງເລົ່າ ໃຫ້ສອງປະເທດນັ້ນ ຫັນໜ້າຄືນ
ສູ່ການເຈລະຈາກັນ.
ພະສັນຕະປາປາຟຣານຊິສ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃນວັນຈັນຜ່ານມານີ້ວ່າ ໃຫ້ມີການເກືອດຫ້າມ
ແບບມີການຜູກມັດທາງກົດໝາຍຂອງນາໆຊາດ ຕໍ່ອາວຸດນີວເຄລຍ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້
ບັນດານັກການທູດຕ່າງປະເທດ ສະໜັບສະໜຸນ ທຸກໆຄວາມພະຍາຍາມທີ່ເຮັດໃຫ້ມີ
ການເຈລະຈາໃນແຫຼມເກົາຫຼີທີ່ວ່ານີ້. ພວກນັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອຈະບໍ່ຍຸຕິ
ການພັດທະນາດ້ານນິວເຄລຍຂອງຕົນໃນອານາຄົດອັນໃກ້ໆນີ້. ທ່ານທຣຳ ແມ່ນມີ
ຄວາມຍິນດີຕໍ່ການປະຊຸມລະຫວ່າງເກົາຫຼີດ້ວຍກັນດັ່ງກ່າວ, ແຕ່ກໍໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານຈະ
ບໍ່ຍອມໃຫ້ເກົາຫຼີເໜືອມີອາວຸດນີວເຄລຍ ເດັດຂາດ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ່ມຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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