ອາວຸດທີ່ເປັນ "ຍຸດທະວິທີ" ໃໝ່ ມີຄວາມໝາຍແນວໃດຕໍ່ຂັ້ນຕອນການລົບລ້າງອາວຸດ
ນີວເຄລຍຂອງເກົາຫລີເໜືອ? ທັງສະຫະລັດແລະ ລັດຖະບານຂອງເກົາຫລີໃຕ້ ບໍ່ໄດ້
ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການທົດລອງອາວຸດຕ່າງໆ ແຕ່ວ່າ ທ່ານ ອາດາມ ເມົາທ໌ (Adam
Mount), ສະມາຊິກຂອງສະຫະພັນພວກນັກວິທະຍາດອາເມຣິກັນ ແມ່ນບໍ່ເຫັນພ້ອມ
ກັບຄວາມຄິດນັ້ນ.
ໃນການກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້ ນັ້ນ ທ່ານເວົ້າວ່າ ການທົດລອງອາວຸດ ນັ້ນ ອາດ
ເປັນການເຕືອນໃຫ້ວໍຊິງຕັນຮູ້.ທ່ານກ່າວວ່າ "ພວກເຂົາເຈົ້າອາດຈະພະຍາຍາມສົ່ງສັນ
ຍານໃຫ້ຮູ້ວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຍິນດີທີ່ຈະຍ່າງອອກຈາກກອງປະຊຸມເຈລະຈາກັນ ແລະທຳ
ການທົດລອງອາວຸດຄືນອີກໄດ້." ທ່ານກ່າວອີກວ່າ "ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງທີ່
ສຸດ ຢູ່ໃນຖ້ອຍຖະແຫລງຫລາຍໆອັນ ທີ່ເພີ້ມຄວາມແຮງຂຶ້ນ ທີ່ສ້າງຂຶ້ນມາ ເພື່ອສົ່ງຂໍ້
ຄວາມນີ້ໃຫ້ຮູ້."
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດໃຫ້ຂໍ້ສະເໜີວ່າ ການທົດລອງດັ່ງກ່າວ ຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້
ການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມ ທີ່ຈະຊັກຊວນໃຫ້ເກົາຫລີເໜືອ ຍົກເລີກໂຄງການອາວຸດ
ນີວເຄລຍ ຫັນເຫໄປໄດ້.
ໂຄສົກຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດທ່ານນຶ່ງເວົ້າວ່າ "ພວກເຮົາຍັງມີຄວາມ
ໝັ້ນໃຈວ່າ ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ແລະ ທ່ານປະທານກິມ ໃຫ້ຕໍ່ກັນນັ້ນ
ຈະຖືກນຳມາປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້."
ທ່ານ ແດນຽລ ພິງສຕັນ (Daniel Pinkston), ອາຈານສອນວິຊາພົວພັນສາກົນໃນມະ
ຫາວິທະຍາໄລທຣອຍ ກໍບໍ່ເຊື່ອວ່າ ການທົດລອງອາວຸດັ່ງກ່າວ ຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ການ
ເຈລະຈາກັນ ແລະເວົ້າວ່າ ມັນເປັນຕົວຢ່າງອີກອັນນຶ່ງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ "ຈຸດປະສົງ
ຂອງນະໂຍບາຍຫັນປ່ຽນຂອງເກົາຫລີເໜືອບໍ່ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງໄປຢ່າງໝົດສິ້ນແຕ່
ຢ່າງໃດ."
ທ່ານກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ "ລະບົບສະເພາະອັນນີ້ ກໍເປັນພຽງສິ່ງຊີ້ບອກອີກອັນນຶ່ງເຖິງຄວາມ
ສຳຄັນຂອງການທະຫານທີ່ມີຕໍ່ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງກອງທັບຢູ່ໃນເກົາຫລີເໜືອເທົ່ານັ້ນ."
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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