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ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ​ ກ່າວ​ຫາ​ ສະ​ຫະ​ລັດວ່າ​ ປຸ້ນ​ສະ​ດົມ ​ຍ້ອນ​ຍຶດ ກໍ​າ​ປັ່ນ​ຂົນ​ສົ່ງ ຂອງ​ຕົນ

ກຳ​ປັ່ນ ​ຂອງເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ​, Wise Honest, ກາງ, ​ຖືກ​ກັກໄວ້​ທີ່​ເມືອງ​ທ່າ Pago Pago, ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ ຊາ​ມົວ, 11 ພຶດ​ສະ​ພາ 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ​ ໄດ້ກ່າວ​ຫາ​ສະ​ຫະ​ລັດ ວ່າ​ປຸ້ນ​ສະ​ດົມ ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ມື້​ນີ້ ແລະໄດ້ຮຽກ​ຮ້ອງ​
ໃຫ້​ສົ່ງ​ກໍ​າ​ປັ່ນ​ຂົນ​ສົ່ງ ທີ່​ຖືກຍຶດ​ໄວ້ ໃນ​ການ​ກ່າວ​ຫາ​ທີ່​ວ່າ ໄດ້​ລະ​ເມີດ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ສາກົນ
ນັ້ນ.

ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​ການຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການສະ​ບັບ​ນຶ່ງ ​ທີ່​ພິມ​ເຜີຍ​ແຜ່​ ໂດຍອົງ​ການ​ຂ່າວສູນ​ກາງ
ຂອງເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ, ກະ​ຊວງການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອໄດ້​ເຕືອນ​ເຖິງ “ຜົນ​ກະ​ທົບ
​ທີ່​ບໍ່​ເຈາະ​ຈົງ​ທີ່​ຈະຕາມ​ມາ” ໃນ​ການ​ຕອບໂຕ​ຕໍ່​ສະ​ຫະ​ລັດ ທີ່​ໄດ້ ຍຶດ​ກ່ຳ​ປັ່ນ​ຂອງ​ຕົນ​ໄວ້
​ນັ້ນ.

“ສະ​ຫະ​ລັດ ຄວນ​ຈະ​ພິ​ຈາ​ລະ​ຈາ​ຢ່າງລະ​ໝັດ​ລະ​ວັງ ​ຕໍ່ຜົນ​ກະ​ທົບ​ທີ່​ຈະ​ຕາມ​ມາ
ໃນ​ສະ​ຖາ​ນະ​ການປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້ ​ຍ້ອນ​ການ​ປຸ້​ນ​ສະ​ດົມ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ ແລະໃຫ້​ສົ່ງ
​ກຳ​ປັ່ນ​ຄືນ​ໃນ​ທັນໃດ,” ນັ້ນ​ແມ່ນ​ຂໍ້​ຄວາມໃນຖະ​ແຫຼງ​ການທີ່​ອອກ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ມື້​ນີ້.

ຖະ​ແຫຼງ​ການຂອງ​ອົງ​ການ​ຂ່າວສູນ​ກາງ​ຂອງເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ ​ກ່າວ​ອ້າງວ່າ ​ການ​ຍຶດກຳ​ປັ່ນດັ່ງ​ກ່າວ​ນີ້ ​ແມ່ນລະ​ເມີດ​ຕໍ່​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ປີ 2018 ລະ​ຫວ່າງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ສະ​ຫະ​ລັດທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ແລະຜູ້​ນຳເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ ທ່ານ​ກິມ ຈົງ​ ອຶນ ເພື່ອ​ປັບປຸງສາຍ​ພົວ​ພັ​ນ​ສອງ​ຝ່າຍ.

Undated photo released by the U.S. Justice Dept. on May 9, 2019 shows the North Korean cargo ship 'Wise Honest'.
Undated photo released by the U.S. Justice Dept. on May 9, 2019 shows the North Korean cargo ship 'Wise Honest'.

ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ປະ​ກາດ​ໃນ​ສັບ​ປະ​ດາ​ແລ້ວ​ນີ້​ວ່າ ຕົນ​ໄດ້​ຍຶດ​ເອົາກຳ​ປັ່ນ ຊື່​ວ່າ Wise Honest ຊຶ່ງ​ຕົ້ນ​ຕໍ​ແລ້ວ​ໄດ້​ຖືກ​ຈັບໃນ​ເດືອນ​ເມ​ສາ​ປີ 2018 ໂດຍ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ.

ກຳປັ່ນໜັກ 17,000 ໂຕນ​ດັ່ງ​ກ່າວ ແມ່ນ​ກຳ​ປັ່ນ​ທີ່​ໃຫຍ່​ອັນ​ດັບ 2 ຂອງເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ ທີ່ໄດ້​ຖືກ​ນຳ​ໃຊ້​ເພື່ອ​ການ​ສົ່ງ​ອອກຖ່ານ​ຫີນ​ຂອງເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ ໃນ​ການ​ລະ​ເມີດ​ຕໍ່​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງສາ​ກົນ ອີງ​ຕາມ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສະ​ຫະ​ລັດ.

ນີ້​ແມ່ນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ທີ່​ສະ​ຫະ​ລັດ ຍຶດ​ເອົາ​ກຳ​ປັ່ນ​ຂອງເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ.

ການ​ເອົາ​ບາດ​ກ້າວ​ຕໍ່ໄປ ໄດ້ເຮັດ​ໃຫ້​ສາຍ​ພົວ​ພັນທີ່​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ຢູ່​ແລ້ວລະ​ຫວ່າງ​ເກົາ​ ຫຼີ​ເໜືອກັບ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ຊຸດ​ໂຊມ​ລົງ​ຕື່ມ ທີ່​ເ​ບິ່ງ​ຄື​ວ່າ ​ພວມ​ກ້າວ​ເຂົ້າ​ສູ່​ໄລ​ຍະ​ຂອງ​ການ​ເປັນ​ກໍ​ລະ​ປັກ​ກັນ ຫຼັງ​ຈາກນຶ່ງ​ປີຂອງ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ດ້ານ​ອາ​ວຸດ​ນິວ​ເຄ​ລຍ.

ໃນ​ສັບ​ປະ​ດາ​ຫວ່າງ​ມໍ່ໆ​ມາ​ນີ້, ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ ໄດ້​ກັບໄປທົດ​ລອງ​ລູກ​ສອນ​ໄ​ຟ​ຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດ​ຄືນ​ອີກ ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ໄດ້​ຍຸຕິ​ການ​ທົດ​ລອງ​ດັ່ງ​ກ່າວ ມາ​ໄດ້ ນຶ່ງ​ປີ ເຄິ່ງ​ແລ້ວ​ນັ້ນ.

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ສະ​ຫະ​ລັດ ບໍ່​ໄດ້​ເອົາ​ຫົວ​ຊາ ຕໍ່​ການ​ຍິງ​ທົດ​ລອງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ ໄລ​ຍະ​ສັ້ນ 3 ລູກ​ ໂດຍ​ກ່າວ​ວ່າ ປະ​ຕູ​ຍັງ​ຈະ​ເປີດກວ້າງ ຕໍ່​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກັບ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ ຢູ່.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ແລະຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ຄັ້ງທີ 2 ໃນນະຄອນຮາໂນ່ຍ, ຫວຽດນາມ, 28 ກຸມພາ 2019.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ແລະຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ຄັ້ງທີ 2 ໃນນະຄອນຮາໂນ່ຍ, ຫວຽດນາມ, 28 ກຸມພາ 2019.

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