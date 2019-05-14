ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ກ່າວຫາສະຫະລັດ ວ່າປຸ້ນສະດົມ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ແລະໄດ້ຮຽກຮ້ອງ
ໃຫ້ສົ່ງກໍາປັ່ນຂົນສົ່ງ ທີ່ຖືກຍຶດໄວ້ ໃນການກ່າວຫາທີ່ວ່າ ໄດ້ລະເມີດການລົງໂທດສາກົນ
ນັ້ນ.
ໃນຖະແຫຼງການຢ່າງເປັນທາງການສະບັບນຶ່ງ ທີ່ພິມເຜີຍແຜ່ ໂດຍອົງການຂ່າວສູນກາງ
ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ເຕືອນເຖິງ “ຜົນກະທົບ
ທີ່ບໍ່ເຈາະຈົງທີ່ຈະຕາມມາ” ໃນການຕອບໂຕຕໍ່ສະຫະລັດ ທີ່ໄດ້ ຍຶດກ່ຳປັ່ນຂອງຕົນໄວ້
ນັ້ນ.
“ສະຫະລັດ ຄວນຈະພິຈາລະຈາຢ່າງລະໝັດລະວັງ ຕໍ່ຜົນກະທົບທີ່ຈະຕາມມາ
ໃນສະຖານະການປັດຈຸບັນນີ້ ຍ້ອນການປຸ້ນສະດົມຂອງພວກເຂົາ ແລະໃຫ້ສົ່ງ
ກຳປັ່ນຄືນໃນທັນໃດ,” ນັ້ນແມ່ນຂໍ້ຄວາມໃນຖະແຫຼງການທີ່ອອກໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້.
ຖະແຫຼງການຂອງອົງການຂ່າວສູນກາງຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ກ່າວອ້າງວ່າ ການຍຶດກຳປັ່ນດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນລະເມີດຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງປີ 2018 ລະຫວ່າງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ແລະຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ເພື່ອປັບປຸງສາຍພົວພັນສອງຝ່າຍ.
ສະຫະລັດ ໄດ້ປະກາດໃນສັບປະດາແລ້ວນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ຍຶດເອົາກຳປັ່ນ ຊື່ວ່າ Wise Honest ຊຶ່ງຕົ້ນຕໍແລ້ວໄດ້ຖືກຈັບໃນເດືອນເມສາປີ 2018 ໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ອິນໂດເນເຊຍ.
ກຳປັ່ນໜັກ 17,000 ໂຕນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນກຳປັ່ນທີ່ໃຫຍ່ອັນດັບ 2 ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ທີ່ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອການສົ່ງອອກຖ່ານຫີນຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ໃນການລະເມີດຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງສາກົນ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ.
ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດທີ່ສະຫະລັດ ຍຶດເອົາກຳປັ່ນຂອງເກົາຫຼີເໜືອ.
ການເອົາບາດກ້າວຕໍ່ໄປ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ສາຍພົວພັນທີ່ເຄັ່ງຕຶງຢູ່ແລ້ວລະຫວ່າງເກົາ ຫຼີເໜືອກັບສະຫະລັດຊຸດໂຊມລົງຕື່ມ ທີ່ເບິ່ງຄືວ່າ ພວມກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະຂອງການເປັນກໍລະປັກກັນ ຫຼັງຈາກນຶ່ງປີຂອງການເຈລະຈາດ້ານອາວຸດນິວເຄລຍ.
ໃນສັບປະດາຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ກັບໄປທົດລອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຄືນອີກ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຍຸຕິການທົດລອງດັ່ງກ່າວ ມາໄດ້ ນຶ່ງປີ ເຄິ່ງແລ້ວນັ້ນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ບໍ່ໄດ້ເອົາຫົວຊາ ຕໍ່ການຍິງທົດລອງລູກສອນໄຟ ໄລຍະສັ້ນ 3 ລູກ ໂດຍກ່າວວ່າ ປະຕູຍັງຈະເປີດກວ້າງ ຕໍ່ການເຈລະຈາກັບເກົາຫຼີເໜືອ ຢູ່.
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