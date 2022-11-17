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ວັນພະຫັດ, 17 ພະຈິກ 2022
ໂລກ

ເກົາຫຼີເໜືອ ຍິງລູກສອນໄຟ ລຸນຫຼັງມີການຂົ່ມຂູ່ວ່າ ຈະດໍາເນີນບາດກ້າວ 'ທີ່ຮຸນແຮງ'

ຜູ້ຊາຍສອງຄົນ ຍ່າງຜ່ານໂທລະພາບທີ່ກໍາລັງອອກອາກາດຂ່າວ ທີ່ລາຍງານກ່ຽວກັບການຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດໄລຍະສັ້ນ ຢູ່ນອກຊາຍຝັ່ງຂອງປະເທດ, ນະຄອນຫຼວງໂຊລ, ປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້, ວັນທີ 3 ພະຈິກ 2022.

ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ທຳການຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດໄລຍະສັ້ນ ສູ່ນ່ານນໍ້າທາງທິດຕາເວັນອອກຂອງພວກເຂົາໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້, ໃນເວລາບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ ລຸນຫຼັງທີ່ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ຂົ່ມຂູ່ວ່າຈະດໍາເນີນການຕອບໂຕ້ທາງທະຫານທີ່ “ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ” ຕໍ່ສະຫະລັດ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນ​ຕໍ່​ການສະໜັບສະໜຸນດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແກ່ປະເທດພັນທະມິດ ເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ, ອີງຕາມ​ລາຍ​ງານອົງການຂ່າວ AP.

ລູກສອນໄຟດັ່ງກ່າວ ຍິງອອກຈາກບໍລິເວນເມືອງວອນຊານ (Wonsan) ທີ່ຕັ້ງຢູ່ແຄມຝັ່ງທາງທິດຕາເວັນອອກຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ໃນເວລາ 10:48 ຕອນເຊົ້າ, ໂດຍຕົກລົງສູ່ໜ້ານໍ້າລະຫວ່າງແຫຼມເກົາຫຼີ ແລະຍີ່ປຸ່ນ, ອີງຕາມລາຍງານຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານຂອງພວກເຂົາ. ລຸນຫຼັງຕິດຕາມເບິ່ງການຍິງດັ່ງກ່າວແລ້ວ, ກອງທັບຂອງເກົາຫຼີໃຕ້, ສະຫະລັດ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້​ປະ​ນາມການຍິງລູກສອນໄຟດັ່ງກ່າວໃນທັນທີ, ໂດຍກ່າວວ່າ ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ໃນພູມິພາກແຫ່ງນີ້.

ນີ້ເປັນຄັ້ງທໍາອິດ ໃນການຍິງລູກສອນ​ໄຟຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດໃນຮອບ 8 ມື້, ແລະເປັນການຍິງທົດລອງຄັ້ງຫຼ້າສຸດໃນຮອບຫຼາຍເດືອນທີ່ຜ່ານມາ. ກ່ອນໜ້ານັ້ນ ເກົາຫຼີ ເໜືອກ່າວວ່າ ການທົດລອງບາງສ່ວນ ແມ່ນການຈໍາລອງການໂຈມຕີ ດ້ວຍອາ ວຸດນິວເຄລຍ ທີ່ມີເປົ້າໝາຍໃສ່ເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະສະຫະລັດ. ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່າວວ່າ ໃນທີ່ສຸດແລ້ວ ເກົາຫຼີເໜືອຕ້ອງການເພີ້ມຄວາມອາດສາມາດດ້ານນິວເຄລຍຂອງພວກເຂົາ ເພື່ອຍາດແຍ່ງການຍິນຍອມ​ຜ່ອນ​ຜັນ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນຈາກບັນດາ​ຄູ່ແຂ່ງຂອງພວກເຂົາ.

ໜ້າຈໍໂທລະພາບ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນແຟ້ມຮູບພາບ ໃນການຍິງລູກສອນໄຟຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ໃນລະຫວ່າງການລາຍງານຂ່າວ ຢູ່ທີ່ສະຖານີລົດໄຟໂຊລ ໃນນະຄອນຫຼວງໂຊລ, ເກົາຫຼີໃຕ້, ວັນທີ 17 ພະຈິກ 2022.
ໜ້າຈໍໂທລະພາບ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນແຟ້ມຮູບພາບ ໃນການຍິງລູກສອນໄຟຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ໃນລະຫວ່າງການລາຍງານຂ່າວ ຢູ່ທີ່ສະຖານີລົດໄຟໂຊລ ໃນນະຄອນຫຼວງໂຊລ, ເກົາຫຼີໃຕ້, ວັນທີ 17 ພະຈິກ 2022.

ໃນຕອນເຊົ້າວັນພະຫັດມື້ນີ້, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານຊູ ເຊິນ ຮຸຍ (Choe Son Hui) ໄດ້ເຕືອນວ່າ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງສະຫະລັດ ເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະຍີ່ປຸ່ນ ເມື່ອໄວໆມານີ້ກ່ຽວກັບເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້​ເກີດຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ຢູ່ໃນແຫຼມເກົາຫຼີ “ຄາດການບໍ່ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.”

ຢູ່ໃນຖະແຫຼງການຂອງ ທ່ານຊູ ແມ່ນການຕອບໂຕ້ຢ່າງເປັນທາງການຄັ້ງທໍາອິດຂອງເກົາຫຼີເໜືອຕໍ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດສາມຝ່າຍຂອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ກັບຄູ່ຕຳ​ແໜ່ງ ຈາກ ເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະຍີ່ປຸ່ນ ຢູ່ນອກການເຕົ້າ ໂຮມ ສໍາລັບກອງປະຊຸມລະດັບພູມິພາກໃນວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ຢູ່ປະເທດກໍາປູເຈຍ. ໃນຖະແຫຼງການຮ່ວມຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ, ຜູ້ນໍາຂອງທັງສາມປະເທດໄດ້​ປະ​ນາມ​ຢ່າງ​ແຮງ ຕໍ່ການທົດລອງຍິງລູກສອນໄຟຄັ້ງຫຼ້າສຸດຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ແລະຕົກລົງເຫັນດີທີ່ຈະດໍາເນີນງານຮ່ວມກັນ ເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນ​ການ​ຕ້ານ​ຢັນ. ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ຢືນຢັນອີກຄັ້ງ ໃນ​ຄໍາໝັ້ນທີ່ຈະປົກປ້ອງເກົາຫຼີໃຕ້ແລະຍີ່ປຸ່ນ ດ້ວຍຄວາມສາມາດຢ່າງ​ເຕັມ​ທີ່, ລວມທັງດ້ານອາວຸດນິວເຄລຍ ນໍາອີກດ້ວຍ.

“ແຮງສະຫະລັດມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະ ‘ສະເໜີການສະ​ກັດ​ກັ້ນເພີ້ມຂຶ້ນ’ ຕໍ່ບັນດາປະເທດພັນທະມິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຫຼາຍເທົ່າໃດ, ແຮງເປັນການເພີ້ມຄວາມຮຸນແຮງ​ ໃນຄວາມເຄັ່ງຕຶງກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວທາງທະຫານ ຢູ່ໃນແຫຼມເກົາຫຼີ ແລະພູມິພາກແຫ່ງນີ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ການຕອບໂຕ້ທາງທະຫານທີ່ຮຸນແຮງຂອງເກົາຫຼີເໜືອກໍອາດຈະເກີດຂຶ້ນໂດຍກົງ,” ທ່ານຊູ ກ່າວ. “ມັນຈະເປັນ​ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່ທີ່ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ, ທີ່ເປັນຄວາມຈິງ ແລະຫຼີກໜີບໍ່ໄດ້ຕໍ່ສະຫະລັດ ແລະກອງກໍາລັງຮັບໃຊ້ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.”

ທ່ານຊູ ບໍ່ໄດ້ກ່າວກ່ຽວກັບບາດກ້າວໃນການປະຕິບັດງານຂອງເກົາຫຼີເໜືອ, ແຕ່ໄດ້​ເວົ້າວ່າ “ສະຫະລັດຈະ​ຮູ້​ດີວ່າ ນີ້ແມ່ນການແຂ່ງຂັນ ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຈະມີຄວາມເສຍໃຈຢ່າງແນ່ນອນ.”

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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