ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ລາຍງານວ່າ ມີກໍລະນີຄົນເປັນໄຂ້ປະຈຳວັນໜ້ອຍກວ່າ 200 ຄົນ ທ່າມກາງການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ພາຍໃນປະເທດຄັ້ງທຳອິດ ແລະກ່າວວ່າ ຢາສະໝຸນໄພພື້ນເມືອງ “ໂຄຣຽວ” (Koryo) ຂອງຕົນ ແມ່ນມີບົດບາດສຳຄັນໃນການປິ່ນປົວຄົນເຈັບ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ (AP).
ຜູ້ຊ່ຽວຊານພາຍນອກກ່າວວ່າ ການເນັ້ນຫນັກຂອງເກົາຫລີເຫນືອ ກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງຢາໂຄຣຽວນັ້ນ ມີຄວາມຫມາຍວ່າ ປະເທດນີ້ກ່າວອ້າງວ່າຕົນກໍາລັງເອົາຊະນະການລະບາດຂອງພະຍາດນີ້ໄດ້ ດ້ວຍການເພິ່ງຕົນເອງ ໂດຍປາດສະຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງສາກົນ. ພວກນັກສັງເກດການກ່າວວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອກຳລັງລະດົມເອົາຢາໂຄຣຽວມາປົວ ເພາະວ່າປະເທດນັ້ນຂາດແຄນຢາ ທີ່ທັນສະໄໝເພື່ອປິ່ນປົວພະຍາດ COVID-19. ພວກເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າ ຢາພື້ນເມືອງສາມາດປິ່ນປົວອາການໄຂ້ ແລະອາການທີ່ມີເລັກນ້ອຍໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ແຕ່ບໍ່ສາມາດປົວອາການທີ່ຮ້າຍແຮງໄດ້.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດຢູ່ລຸ່ມນີ້:
North Korea has recently reported fewer than 200 daily fever cases amid its first domestic COVID-19 outbreak and says its traditional "Koryo" herbal medicines are playing a key role in curing patients. Outside experts say North Korea's emphasis on the role of Koryo medicine means it will likely claim that it's overcoming the outbreak on its own without international help. Observers say North Korea is mobilizing Koryo medicine because it lacks modern medicine to treat COVID-19 illnesses. They say traditional medicines could effectively treat fevers and minor symptoms, but not serious illnesses, AP.