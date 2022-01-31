ສື່ມວນຊົນຂອງທາງການເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນ ກ່ຽວກັບການທົດລອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດໄລຍະປານກາງຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງເປັນການຍິງລູກສອນໄຟ ໃນໄລຍະໄກທີ່ສຸດຂອງພຽງຢາງ ໃນຮອບສີ່ປີກວ່າໆ.
ອົງການຂ່າວສູນກາງຂອງເກົາຫຼີ ຫຼື KCNA ກ່າວວ່າ ການທົດລອງນີ້ແມ່ນເພື່ອ ກວດພິສູດເບິ່ງຄວາມຖືກຕ້ອງແມ່ນຢຳຂອງລູກສອນໄຟຮວາຊອງ-12 ທີ່ໄດ້ຍິງໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນອາທິດວານນີ້ ຈາກເຂດພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງປະເທດ.
ສື່ມວນຊົນຂອງທາງການ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຮູບພາບ ບໍ່ພຽງແຕ່ຂອງລູກສອນໄຟພຸ່ງອອກມາຈາກຖານຍິງເຄື່ອນທີ່ ໃນບໍລິເວນປ່າເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍິງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຮູບພາບ 2 ແຜ່ນເບິ່ງກັບຄືນມາຍັງໂລກ ຊຶ່ງໄດ້ຖ່າຍໂດຍກ້ອງທີ່ຕິດຕັ້ງໃສ່ຫົວລະເບີດ ຫຼັງຈາກໄດ້ບິນຂຶ້ນໄປຮອດຊັ້ນນອກຂອງອະວະກາດແລ້ວ.
ເກົາຫຼີໃຕ້ກ່ອນໜ້ານີ້ກ່າວວ່າ ລູກສອນໄຟດັ່ງກ່າວໄດ້ບິນຂຶ້ນຮອດລະດັບປະມານ 2,000 ກິໂລແມັດໃນທາງຕັ້ງ ກ່ອນຈະຕົກລົງມາປະມານ 800 ກິໂລແມັດຫ່າງຈາກບ່ອນຍິງ.
ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ໃຊ້ວິທີຍິງຂຶ້ນສູງແຕ່ໃຫ້ຕົກຢູ່ໃນໄລຍະທີ່ຕົນກຳນົດໄວ້ “ເພື່ອເຫັນແກ່ຄວາມປອດໄພ ຂອງບັນດາປະເທດເພື່ອນບ້ານ” ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ KCNA.
ການຍິງລູກສອນໄຟຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ບາງຄັ້ງບາງຄາວກໍໄດ້ບິນຜ່ານປະເທດຍີປຸ່ນ ຊຶ່ງໄດ້ສ້າງຄວາມໂກດແຄ້ນ ໃຫ້ແກ່ພວກຜູ້ນຳຂອງຍີປຸ່ນ.
ລູກສອນໄຟຮວາຊອງ-12 (Hwasong-12) ມີລັດສະໝີຍິງໄດ້ປະມານ 4,500 ກິໂລແມັດ ອີງຕາມພວກນັກວິເຄາະ ໃນດ້ານປ້ອງກັນປະເທດ.
ນີ້ແມ່ນການຍິງລູກສອນໄຟໃນໄລຍະໄກທີ່ສຸດຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ນັບແຕ່ປີ 2017 ເປັນຕົ້ນມາ ເວລາເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂ້າມທະວີບ 2 ລູກ ໃນລະຫວ່າງທີ່ມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນລະດັບສູງສຸດ ລະຫວ່າງຜູ້ນຳຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ກິມ ຈົງ ອຶນ ແລະປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໃນເວລານັ້ນ.
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