ບັນດາຜູ້ລົງຄະແນນສຽງໃນເຂດທີ 9 ຂອງລັດ ຄາໂຣໄລນາເໜືອ ຈະພາກັນໄປລົງຄະ
ແນນສຽງເລືອກຕັ້ງໃນວັນອັງຄານມື້ອື່ນ ເພື່ອການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນຮອບພິເສດ ທີ່ຈະ
ຕັດສິນວ່າ ສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນ ຄົນໃດ ຈະໄດ້ແຂ່ງຂັນກັບສະມາຊິກພັກເດໂມ
ແຄຣັດ ທ່ານ ແດນ ແມັກເຄຣດີ ສຳລັບຕຳແໜ່ງໃນສະພາຕ່ຳ ສະຫະລັດ.
ທ່ານ ແມັກເຄຣດີ ໄດ້ເສຍໄຊໃຫ້ທ່ານ ມາກ ແຮຣິສ ສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນ ໂດຍຄະ
ແນນສຽງພຽງ 905 ຄະແນນໃນການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປ ທີ່ຖືກຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນກັນຍາປີ
2018. ແຕ່ຜົນຂອງຄະແນນດັ່ງກ່າວແມ່ນບໍ່ເຄີຍຖືກຢືນຢັນ ຍ້ອນການກ່າວຫາ ກ່ຽວ
ກັບ ການສໍ້ໂກງບັດຄະແນນສຽງ ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ໄປສະຖານທີ່ປ່ອນບັດ.
ຄະນະກຳມະການ ການເລືອກຕັ້ງຂອງລັດ ຄາໂຣໄລນາເໜືອ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຈັດການເລືອກ
ຕັ້ງຮອບໃໝ່ ຫຼັງຈາກການກ່າວຫາໄດ້ປາກົດອອກມາວ່າ ຜູ້ບໍລິຫານການໂຄສະນາຫາ
ສຽງຂອງທ່ານ ແຮຣິສ, ທ່ານ ເລັສລີ ແມັກແຄຣ ໂດລສ໌ ອາດໄດ້ໄປຫຍຸ້ງກ່ຽວກັບ ບັດ
ຄະແນນສຽງ ຂອງຜູ້ທີ່ບໍ່ສາມາດໄປປ່ອນບັດໄດ້ ທີ່ຖືກສົ່ງທາງໄປສະນີ.
ອີງຕາມການໃຫ້ປາກຄຳຕໍ່ຄະນະກຳມະການນັ້ນ, ທ່ານ ໂດລສ໌ ໄດ້ປະຕິບັດການເກັບ
ກຳບັດຄະແນນສຽງ” ຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ໃນເວລາທີ່ລາວເຮັດວຽກໃຫ້ທ່ານ ແຮຣິສ. ທ່ານ
ໂດລສ໌ ກັບ ຜູ້ຊ່ວຍຂອງເພິ່ນ ໄດ້ຊ່ວຍຜູ້ລົງຄະແນນສຽງຮັບບັດຄະແນນສຽງຜູ້ທີ່ບໍ່ສາ
ມາດໄປປ່ອນບັດໄດ້ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍໄດ້ຮວບຮວມບັດທີ່ຖືກຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ ດ້ວຍການ
ສະເໜີວ່າຈະເອົາມັນໃສ່ໃນຈົດໝາຍໄປສະນີໃຫ້.
ພະນັກງານຂອງທ່ານ ໂດລສ໌ ໃນເມືອງ ເບລເດັນ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ເຂດຊົນນະບົດໄດ້ຢືນຢັນວ່າ
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກຊີ້ນຳໃຫ້ເກັບປັດຄະແນນສຽງເປົ່າ ຫຼື ຕື່ມໃສ່ແລ້ວຈາກຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ,
ລັກເຊັນໃສ່ມັນ ແລະ ແມ່ນກະທັ້ງຕື່ມຄະແນນສຽງໃຫ້ຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນທ້ອງຖິ່ນ. ໂດຍທົ່ວ
ໄປແລ້ວມັນຜິດກົດໝາຍໃນລັດ ຄາໂຣໄລນາເໜືອ ທີ່ຄົນບາງຄົນ ນອກຈາກຜູ້ລົງຄະ
ແນນສຽງ ຫຼື ສະມາຊິກຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ ທີ່ຈະຮັບຜິດຊອບກັບບັດຄະແນນສຽງທີ່
ຕື່ມແລ້ວໆ ຂອງຄົນບາງຄົນ.
ທ່ານ ແຮຣິສ ໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະລົງແຂ່ງຂັນໃນການເລືອກຕັ້ງພິເສດດັ່ງກ່າວ.
ມີສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນ 10 ຄົນ ທີ່ລົງແຂ່ງຂັນໃນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນ. ຖ້າບໍ່ມີຄົນ
ໃດໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງເຖິງ 30 ເປີເຊັນ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ, ການເລືອກຕັ້ງເບື້ອງຕົ້ນຂັ້ນຊີ້
ຂາດ ກໍຈະຖືກຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 10 ກັນຍາ ແລະ ການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປຈະຖືກຍ້າຍໄປ
ໃສ່ວັນທີ 5 ພະຈິກ.
ແນວໃດກໍຕາມ, ຖ້າຜູ້ຊະນະເລີດມີຂຶ້ນມາຢ່າງຈະແຈ້ງ, ຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນຄົນດັ່ງກ່າວ ກໍຈະ
ໄດ້ແຂ່ງກັບທ່ານ ແມັກເຄຣດີ ໃນການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປໃນວັນທີ 10 ກັນຍາ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ