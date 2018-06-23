ທ່ານນາງນິກກີ ເຮລີ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ລາຍງານຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບຄວາມທຸກຈົນ
ພາຍໃນປະເທດສະຫະລັດນັ້ນເປັນເລື້ອງທີ່ "ເປັນໜ້າຢາກຫົວ."
ທ່ານນາງເຮລີໄດ້ຂຽນຢູ່ໃນໜັງສືທີ່ສົ່ງໄປຫາສະມາຊິກສະພາສູງ ທ່ານເບີນີ ແຊນເດີຣສ໌
ສັງກັດພັກອິສະຫຼະຈາກລັດເວີມັນທ໌ວ່າ “ຢູ່ໃນປະເທດຂອງພວກເຮົານີ້, ທ່ານປະທານາທິ
ບໍດີ, ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາ, ຜູ້ປົກຄອງລັດ ເຈົ້າເມືອງ, ແລະບັນດາສະມາຊິກສະ
ພາປະຈຳເມືອງຕ່າງໆ, ໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງຫ້າວຫັນກ່ຽວກັບບັນຫາຄວາມທຸກຈົນຢູ່ທຸກມື້
ທຸກວັນ. ສະນັ້ນຈົ່ງສົມທຽບອັນນັ້ນໃສ່ກັບຫຼາຍໆປະເທດຢູ່ທົ່ວໂລກ ເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີວ່າລັດ
ຖະບານໄດ້ລະເມີດສິດທິມະນຸດ ແລະສ້າງຄວາມເຈັບປວດ ແລະຊອກຊໍ້າໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ.”
ລາຍງານຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ອອກມາໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ ໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້
ເຫັນເຖິງຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບກັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະໄດ້ອ້າງວ່າ ການດຳເນີນ
ຕາມນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ຈະເຮັດໃຫ້ຊ່ອງຫວ່າງຄວາມຮັ່ງມີ
ຂອງປະເທດເພີ້ມຄວາມຮ້າຍແຮງຂຶ້ນອີກ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ພວກທຸກຍາກ ຍິ່ງທຸກຈົນລົງໄປອີກ.
ລາຍງານໄດ້ຂຽນວ່າ “ບັນດານະໂຍບາຍທີ່ໄດ້ປະຕິບັດມາແຕ່ປີກາຍນີ້ ປາກົດວ່າມີເຈດຕະນາອອກແບບເພື່ອຍົກເລີກການໃຫ້ການປ້ອງກັນແບບພື້ນຖານແກ່ ພວກທີ່ທຸກຈົນທີ່ສຸດ, ລົງໂທດ
ຕໍ່ບັນດາຜູ້ທີ່ບໍ່ມີວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະແມ່ນ ກະທັງ ເຮັດໃຫ້ປະກັນໄພສຸຂະພາບແບບພື້ນຖານ ຖືວ່າເປັນກຽດທີ່ເຮັດໃຫ້ ຄົນຕ້ອງສູ້ຊົນຈຶ່ງໄດ້ຮັບ ແທນທີ່ເປັນສິດທິຂອງປະຊາຊົນ.”
ລາຍງານດັ່ງກ່າວພົບເຫັນວ່າ ສະຫະລັດ "ເປັນປະເທດພັດທະນາທີ່ນຳໜ້າໝູ່ໃນຄວາມ
ແຕກໂຕນກັນທາງດ້ານລາຍຮັບ ແລະຄວາມຮັ່ງມີ” ທີ່ມີ 40 ລ້ານຄົນຢູ່ໃນປະເທດ ປັດຈຸ
ບັນນີ້ຢູ່ໃນຄວາມທຸກຈົນ ແລະປະຊາຊົນສະຫະລັດມີ “ອາຍຸສັ້ນລົງ ແລະມີຊີວິດຢູ່ແບບມີ
ຄວາມເຈັບປ່ວຍຫລາຍກວ່າ ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບພວກທີ່ຢູ່ໃນປະເທດປະຊາທິປະໄຕປະເທດ
ອື່ນທີ່ຮັ່ງມີທັງຫລາຍ.”
ທ່ານຟີລິບ ອາລສເຕີນ, ຊ່ຽວຊານດ້ານຄວາມທຸກຈົນຢ່າງໜັກໜ່ວງ ຂອງອົງການສະຫະ
ປະຊາຊາດ ແລະເປັນຜູ້ຂຽນບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ ຄະນະລັດຖະບານຂອງທ່ານ
ທຣໍາ ບໍ່ແມ່ນຕົ້ນເຫດແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວທີ່ຕ້ອງຮັບ ຜິດຊອບຕໍ່ສະພາບທີ່ກ່າວຢູ່ໃນບົດລາຍ
ງານນີ້ ທ່ານວ່າມັນເປັນບັນຫາທີ່ເປັນລະບົບຂອງການເມືອງສະຫະລັດ.
ທ່ານຟີລິບ ອາລສເຕີນຂຽນວ່າ “ຄວາມທຸກຈົນທີ່ມີຢູ່ເລື້ອຍມານັ້ນເປັນທາງເລືອກໃນທາງ
ການເມືອງພວກທີ່ມີອຳນາດເລືອກເອົາ. ຖ້າຫາວ່າ ມີຄວາມເຕັມໃຈໃນທາງການເມືອງສະ
ຫະລັດກໍຄວາມພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະລົບລ້າງໃຫ້ມັນໝົດໄປ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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