ປະເທດ ໄນເຈີ ໄດ້ປິດເຂດໜ່ານຟ້າຂອງເຂົາເຈົ້າຈົນກວ່າຈະມີແຈ້ງການເພີ່ມເຕີມໃນວັນອາທິດວານນີ້, ໂດຍອ້າງເຖິງໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກການແຊກແຊງທາງທະຫານຈາກກຸ່ມພາກພື້ນອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ ຫຼັງຈາກພວກຜູ້ນຳລັດຖະປະຫານໄດ້ປະຕິເສດຂີດເສັ້ນຕາຍເພື່ອນຳເອົາປະທານາທິບໍດີທີ່ຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກຕຳແໜ່ງຂອງປະເທດກັບມາກຳອຳນາດຄືນ.
ກ່ອນໜ້ານີ້, ຜູ້ສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານທະຫານຫຼາຍພັນຄົນໄດ້ໄປເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ສະໜາມກິລາໃນນະຄອນຫຼວງ ເນຍເມ, ເພື່ອສະແດງຄວາມຍິນດີກັບການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະບໍ່ເຮັດຕາມການກົດດັນຈາກພາຍນອກເພື່ອຖອນຕົວອອກໄປໃນວັນອາທິດວານນີ້ ລຸນຫຼັງການຍຶດອຳນາດໃນວັນທີ 26 ກໍລະກົດທີ່ຜ່ານມາ.
ການກໍ່ລັດຖະປະຫານດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງເປັນຄັ້ງທີ 7 ໃນອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ ແລະ ກາງໃນຮອບສາມປີນັ້ນ, ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ພາກພື້ນ ຊາແຮລ໌, ເຊິ່ງແມ່ນນຶ່ງໃນພາກພື້ນທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດໃນໂລກ. ຍ້ອນຄວາມອຸດົມສົມບູນດ້ວຍທາດຢູເຣນຽມ ແລະ ນ້ຳມັນຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ບົດບາດທີ່ສຳຄັນຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການເຮັດສົງຄາມກັບພວກຫົວຮຸນແຮງ ອິສລາມ ນັ້ນ, ໄນເຈີ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນສຳລັບ ສະຫະລັດ, ຢູໂຣບ, ຈີນ ແລະ ຣັດເຊຍ.
ຫົວໜ້າປ້ອງກັນປະເທດຂອງກຸ່ມປະຊາຄົມເສດຖະກິດຂອງບັນດາປະເທດອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ ຫຼື (ECOWAS) ໄດ້ຕົກລົງຕໍ່ແຜນດຳເນີນງານທາງທະຫານທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້, ລວມມີເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່ໆຈະໂຈມຕີ, ຖ້າປະທານາທິບໍດີທີ່ຖືກກັກຂັງ, ທ່ານ ໂມຮາເມັດ ບາຊູມ, ບໍ່ຖືກປ່ອຍຕົວ ແລະ ນຳກັບຄືນສູ່ອຳນາດພາຍໃນຂີດເສັ້ນຕາຍ.
ຜູ້ແທນລັດຖະບານທະຫານຄົນນຶ່ງໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງໃນໂທລະພາບແຫ່ງຊາດເມື່ອຄືນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາວ່າ “ຍ້ອນໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງການແຊກແຊງທີ່ໄດ້ກາຍມາມີຄວາມຊັດເຈນຫຼາຍຂຶ້ນນັ້ນ, ໜ່ານຟ້າຂອງ ໄນເຈີ ແມ່ນໄດ້ປິດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນນັບຈາກມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າມັນໄດ້ມີການສົ່ງກອງກຳລັງລ່ວງໜ້າໃນສອງປະເທດອາຟຣິກາກາງ ໃນການກະກຽມສຳລັບການແຊກແຊງແຕ່ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດ.