ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນ ສະຫະລັດ ທ່ານນາງ ເຄີສເຈັນ
ນຽລເຊັນ ໄດ້ລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງຫຼັງຈາກເຮັດວຽກໄດ້ 16 ເດືອນ ແລະ ມີຄວາມ
ກົດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກທຳນຽບຂາວ ແລະ ສາທາລະນະ ກ່ຽວກັບ ສະຖານະການຢູ່
ຕາມເຂດຊາຍແດນຂອງປະເທດ.
ທ່ານນາງ ນຽລເຊັນ ໄດ້ຂຽນໃນຈົດໝາຍລາອອກຂອງລາວ ເຖິງປະທານາທິບໍດີ ດໍ
ໂນລ ທຣຳ ວ່າ “ເຖິງແມ່ນພວກເຮົາໄດ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ ໃນການປະຕິຮູບການຮັກ
ສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນສຳລັບຍຸກໃໝ່ກໍຕາມ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພິຈາລະນາວ່າ ມັນ
ເຖິງເວລາແລ້ວທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງຫຍັບອອກໄປ.”
ໃນຂະນະທີ່ທ່ານນາງບໍ່ໄດ້ເວົ້າວ່າ ເປັນຫຍັງລາວຈຶ່ງລາອອກແທ້, ທ່ານນາງໄດ້ຂຽນ
ວ່າລາວຫວັງວ່າລັດຖະມົນຕີຄົນຕໍ່ໄປ “ຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະ
ສະພາ ແລະ ສານ ໃນການແກ້ໄຂກົດໝາຍ ເຊິ່ງໄດ້ກີດກັ້ນຄວາມສາມາດຂອງພວກ
ເຮົາທີ່ຈະຮັກເຂດຊາຍແດນຂອງ ອາເມຣິກາ ຢ່າງເຕັມທີ່ ແລະ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການບໍ່
ເຫັນດີກັນ ໃນການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຂອງປະເທດເຮົາ. ປະເທດຂອງເຮົາ ແລະ
ບັນດາຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍິງ ຂອງກະຊວງຮັກສາຄວາມພາຍໃນ ສົມຄວນໄດ້ຮັບເຄື່ອງ
ມື ແລະ ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການ ເພື່ອປະຕິບັດພາລະກິດທີ່
ຖືກມອບໝາຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ.”
ຕໍ່ມາທ່ານນາງ ນຽລເຊັນ ໄດ້ກ່າວໃນ ທວິດເຕີ ວ່າມື້ເຮັດວຽກມື້ສຸດທ້າຍຂອງລາວຈະ
ແມ່ນວັນພຸດນີ້.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ສະແດງຄວາມອຶດອັດໃຈ ກັບສະຖານະການຢູ່ຕາມເຂດຊາຍແດນ
ສະຫະລັດ ກັບເມັກຊິໂກ, ບ່ອນທີ່ຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານຫຼາຍຮ້ອຍພັນຄົນ ທີ່ພະຍາ
ຍາມຫຼົບໜີຈາກຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ອາຊະຍາກຳໃນເຂດອາເມຣິກາກາງໄດ້ເດີນ
ທາງດ້ວຍຄວາມຫວັງວ່າຈະເຂົ້າມາໃນ ສະຫະລັດ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວຢ້ຳ ກ່ຽວກັບ ການຢືນຢັນຂອງທ່ານໃນທວິດເຕີຫຼາຍຄັ້ງໃນຕອນແລງວັນ
ອາທິດວານນີ້, ດ້ວຍການເນັ້ນຄຳເວົ້າວ່າ “ປະເທດຂອງພວກເຮົາແມ່ນເຕັມແລ້ວ.”
ທ່ານ ທຣຳ ອີກຄັ້ງນຶ່ງໄດ້ຂົ່ມຂູ່ທີ່ຂະຫຍາຍພາສີຕໍ່ສິນຄ້າ ເມັກຊິໂກ ຫຼື ປິດເຂດຊາຍ
ແດນ, ຖ້າບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ບໍ່ “ຈັບພວກຄົນຜິດກົດໝາຍ.” ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ ສະຫະ
ລັດ, ຄົນຕ່າງປະເທດສາມາດທີ່ຈະສະໝັກຂໍລີ້ໄພໄດ້.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ