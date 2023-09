ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Resilient

NEWS WORDS: RESILIENT

Welcome to the Voice of America’s “News Words,”

ທ່ານ​ນັກ​ຮຽນ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ທັງ​ຫລາຍ ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນ​ຮັ​ບ​ເຂົ້າ​ສູ່​ລາຍ​ການ​ຮຽນ​ຄຳ​ສັບ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​ໃນ​ຂ່າວ ບ່ອນທີ່​ພວກເຮົາເວົ້າ ກ່ຽວກັບ ຄຳສັບທີ່ທ່ານອາດໄດ້ຍິນ ຢູ່ໃນຂ່າວ.

The US economy has had its ups and downs. Recently, the chair of Federal Reserve described it this way.

ເສດຖະກິດສະຫະລັດ ມີໄດ້​ມີ​ຊ່ວງ​ຂຶ້ນ ແລະ ລົງຂອງ​ມັນ. ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ປະທານທະນາຄານກາງ ສະຫະລັດ ໄດ້ອະ​ທິ​ບາຍ​ມັນ​ໃນ​ວິ​ທີນີ້.

RESILIENT

RESILIENT: ຣີຊິລຽນ

Despite persistently low energy prices and economic weakness abroad, Federal Reserve chair Janet Yellen says the U.S, economy has been resilient in the face of shocks.

ເຖິງແມ່ນວ່າ ມັນ​ໄດ້​ມີລາຄາພະລັງງານທີ່ຕໍ່າ ແລະ ເສດ​ຖະ​ກິດ​ທີ່​ອ່ອນ​ແອ​ຢູ່​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຢ່າງຕໍ່​ເນື່ອງກໍ​ຕາມ, ປະທານທະນາຄານກາງ ສະຫະລັດ ທ່ານນາງ ເຈແນັດ ແຢລລັນ ກ່າວວ່າ ເສດຖະກິດ ສະຫະລັດ ແມ່ນ​ສາ​ມາດ​ທີ່​ຈະ​ຟື້ນ​ຕົວ​ຄືນ​ສູ່​ສະ​ພາບ​ເດີມ​ໄດ້​ຍ້ອນ​ເຫດ​ການ​ທີ່ບໍ່​ຄາດ​ຄິດຕ່າງໆ.

Resilient means being able to recover from difficult conditions and unexpected changes.

ຣີຊິລຽນ ໝາຍເຖິງ​ການສາມາດທີ່​ຈະ​ຟື້ນ​ຕົວຈາກສະພາບທີ່​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ ແລະການປ່ຽນແປງທີ່ບໍ່ຄາດຝັນ.

The chair of the Federal Reserve says the U.S economy is resilient because it is slowly getting better after the Great Recession, which began in 2008.

ປະທານຂອງທະນາຄານກາງສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ເສດຖະກິດ ສະຫະລັດ ມີຄວາມສາ​ມາດ​ຟື້ນ​ຕົວ​ໄດ້ເພາະວ່າ ມັນໄດ້​ດີ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງຊ້າໆຫລັງຈາກພາ​ວະເສດ ຖະກິດຕົກຕໍ່າຄັ້ງ​ໃຫຍ່ ຊຶ່ງໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນ​ໃນ 2008.