ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ ERROR

NEWS WORDS: ERROR

Welcome to the Voice of America’s “News Words,”

ທ່ານ​ນັກ​ຮຽນ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ທັງ​ຫລາຍ ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນ​ຮັ​ບ​ເຂົ້າ​ສູ່​ລາຍ​ການ​ຮຽນ​ຄຳ​ສັບ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​ໃນ​ຂ່າວ ບ່ອນທີ່​ພວກເຮົາເວົ້າ ກ່ຽວກັບ ຄຳສັບທີ່ທ່ານອາດໄດ້ຍິນ ຢູ່ໃນຂ່າວ.

This week’s News Words is about problem in the medial field.

ຄຳສັບໃໝ່ໃນຂ່າວຂອງອາທິດນີ້ແມ່ນ ກ່ຽວກັບ ບັນ​ຫາ​ໃນ​ຂະ​ແໜງ​ການແພດ.

ERROR

ERRORS: ແອເຣີ

The Centers for Decease Control and the World health Organization use billing codes to determine the principal causes of death. Without a code for medical error, the problem cannot be studied or corrected.

ສູນກາງເພື່ອການຄວບຄຸມພະຍາດ ແລະອົງການອະນາໄມໂລກ ໃຊ້ລະ​ຫັດ​ຍອດ​ລວມ​ຂອງ​ລາ​ຄາ​ການປິ່ນປົວພະຍາດ ເພື່ອພິຈາລະນາ ສາເຫດຕົ້ນ​ຕໍ​ຂອງ​ການ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ. ຖ້າປາດສະຈາກລະ​ຫັດ​ສຳ​ລັບ​ຄວາມຜິດພາດທາງ​ການ​ແພດ, ບັນ​ຫາ​ແມ່ນ​ຈະ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ນຳ​ມາ​ສຶກ​ສາ ຫຼື ແກ້​ໄຂ​ໄດ້.

An error is a mistake.

Error ແມ່ນຄວາມຜິດພາດ

Johns Hopkins University School of Medicine Says medical error is the third leading cause of death in the United States.ໂຮງໝໍການແພດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ຈອນຮັອບກິນສ໌ ກ່າວວ່າ ຄວາມຜິດພາດທາງ​ການ​ແພດ ແມ່ນສາເຫດທີ່​ນຳໜ້າ​ເປັນ​ອັນ​ດັບສາມ ຂອງການ​ເສຍ​ຊີ​ວິດຢູ່ໃນ ສະຫະລັດ.

Errors are not just made in medical field, though. Life is filled with human errors.

ແອເຣີ ບໍ່ພຽງແຕ່ເກີດ​ຂຶ້ນຢູ່ໃນຂະ​ແໜງການແພດເທົ່າ​ນັ້ນ. ຊີວິດແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຜິດພາດຂອງມະນຸດ.