ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ ERROR

NEWS WORDS: ERROR
Welcome to the Voice of America’s “News Words,”
ທ່ານນັກຮຽນນັກສຶກສາທັງຫລາຍ ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ລາຍການຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ ບ່ອນທີ່ພວກເຮົາເວົ້າ ກ່ຽວກັບ ຄຳສັບທີ່ທ່ານອາດໄດ້ຍິນ ຢູ່ໃນຂ່າວ.
This week’s News Words is about problem in the medial field.
ຄຳສັບໃໝ່ໃນຂ່າວຂອງອາທິດນີ້ແມ່ນ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາໃນຂະແໜງການແພດ.
ERROR
ERRORS: ແອເຣີ
The Centers for Decease Control and the World health Organization use billing codes to determine the principal causes of death. Without a code for medical error, the problem cannot be studied or corrected.
ສູນກາງເພື່ອການຄວບຄຸມພະຍາດ ແລະອົງການອະນາໄມໂລກ ໃຊ້ລະຫັດຍອດລວມຂອງລາຄາການປິ່ນປົວພະຍາດ ເພື່ອພິຈາລະນາ ສາເຫດຕົ້ນຕໍຂອງການເສຍຊີວິດ. ຖ້າປາດສະຈາກລະຫັດສຳລັບຄວາມຜິດພາດທາງການແພດ, ບັນຫາແມ່ນຈະບໍ່ສາມາດນຳມາສຶກສາ ຫຼື ແກ້ໄຂໄດ້.
An error is a mistake.
Error ແມ່ນຄວາມຜິດພາດ
Johns Hopkins University School of Medicine Says medical error is the third leading cause of death in the United States.ໂຮງໝໍການແພດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ຈອນຮັອບກິນສ໌ ກ່າວວ່າ ຄວາມຜິດພາດທາງການແພດ ແມ່ນສາເຫດທີ່ນຳໜ້າເປັນອັນດັບສາມ ຂອງການເສຍຊີວິດຢູ່ໃນ ສະຫະລັດ.
Errors are not just made in medical field, though. Life is filled with human errors.
ແອເຣີ ບໍ່ພຽງແຕ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນຂະແໜງການແພດເທົ່ານັ້ນ. ຊີວິດແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຜິດພາດຂອງມະນຸດ.