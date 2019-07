desperate: ຮຽນຄວາມໝາຍຂອງຄຳສັບໃນຂ່າວຄຳນີ້

News words(NW20- desperate)

Welcome to the Voice of America’s News Words. This news word is about the effect of violence in Myanmar.

Bangladesh says it is struggling to build camps for the huge number of Rohingya fleeing violence in Myanmar. An official with the United Nations said the refugees are arriving in Bangladesh in desperate conditions. Desperate means very serious, bad or dangerous. It describes a feeling of hopelessness. It is also means suffering, extreme worry or need. Now you know what desperate means. Like us on Facebook @ VOA Learning English.

ທ່ານນັກຮຽນນັກສຶກສາທັງຫຼາຍ ໃນລາຍການຮຽນພາສາອັງກິດ ຄຳສັບໃນວົງການຂ່າວຂອງເຮົາມື້ນີ້ ເຮົາຈະຮຽນຄຳວ່າ Desperate(original) d e s p e r a t e desperate.

ຄຳສັບໃນຂ່າວຄຳນີ້ ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຮຸນແຮງໃນປະເທດ ມຽນມາ.

Bangladesh says it is struggling to build camps for the huge number of Rohingya fleeing violence in Myanmar.

ປະເທດ Bangladesh ເວົ້້າວ່າຕົນກຳລັງດີ້ນຮົນໃນການກໍ່ສ້າງສູນຫຼາຍແຫ່ງເພື່ອບັນຈຸຊາວ ໂຣຮິງຢາຈຳນວນມະຫາສານທີ່ຫຼົບໜີ ມາຈາກຄວາມຮຸນແຮງໃນມຽນມາ.

An official with the United Nations said the refugees are arriving in Bangladesh in desperate conditions. Desperate means very serious, bad or dangerous.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານນຶ່ງຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່າວວ່າພວກອົບພະຍົບເຫຼົ່ານັ້ນພາກັນມາຮອດມາເຖິງ ໃນສະພາບທີ່ລຳບາກ. ຄຳວ່າ desperate DESPERATE desperate ແປວ່າ ຮ້າຍແຮງ ຂີ້ຮ້າຍ ຫຼື ເປັນອັນຕະລາຍ.

It describes a feeling of hopelessness.

ມັນບັນລະຍາຍເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ຜິດຫວັງ ຫຼືສິ້ນຫວັງ

It is also means suffering, extreme worry or need.

ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ມັນຍັງໝາຍເຖິງການທົນທຸກທໍລະມານ ຄວາມກັງວົນທີ່ຮ້າຍແຮງຫຼືມີຄວາມຈຳເປັນໜັກ.

Now you know what desperate means.

ບັດນີ້ທ່ານຄືຊິເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງຄຳວ່າ desperate ແລ້ວຕິເໜາະ.

ຖ້າທ່ານມັກບົດຮຽນນີ້ໃຫ້ທ່ານໝາຍໃສ່ວ່າ Like ແລ້ວພໍ້ກັນໃໝ່ ໃນບົດຮຽນໜ້າ: desperate desperate

