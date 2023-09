ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດ LGBT

NEWS WORDS: LGBT

Welcome to the Voice of America’s “News Words,”

ທ່ານ​ນັກ​ຮຽນ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ທັງ​ຫລາຍ ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນ​ຮັ​ບ​ເຂົ້າ​ສູ່​ລາຍ​ການ​ຮຽນ​ຄຳ​ສັບ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​ໃນ​ຂ່າວ ບ່ອນທີ່​ພວກເຮົາເວົ້າ ກ່ຽວກັບ ຄຳສັບທີ່ທ່ານອາດໄດ້ຍິນ ຢູ່ໃນຂ່າວ.

This week’s news word is not a word. It is a group of letters.

​ຄຳ​ສັບ​ໃນ​ຂ່າ​ວ​ຂອງ​ອາ​ທິດນີ້ບໍ່​ແມ່ນ​ຄຳ​ສັບ. ມັນ​ແມ່ນ​ກຸ່ມ​ຂອງ​ຕົວ​ອັນ​ສອນ.

LGBT

LGBT: ແອລ ຈີ ບີ ທີ

There was cheering, dancing and a lot of security at the 46th annual LGBT Pride March of New York. The crowd also mourned and remembered the 49 mass shooting victims at Pulse, a gay nightclub in Orlando, Florida.

ມັນ​ໄດ້ມີການຮ້ອງໂຮ, ເຕັ້ນລໍາ ແລະ ມີີການຮັກສາຄວາມປອດໄພຢ່າງ​ເຂັ້ມ​ງວດຢູ່ການເດີນສວນສະໜາມປະ​ຈຳ​ປີ​ຄັ້ງ​ທີ 46 ຂອງ​ພວກກະເທີຍໃນນະຄອນ ນິວຢອກ. ຝູງຄົນ​ດັ່ງ​ກ່າວຍັງໄດ້ພາກັນໄວ້ອາໄລ ແລະ ລະ​ນຶກເຖິງຜູ້​ເຄາະ​ຂອງການຍິງສັງຫານໝູ່ 49 ຄົນ ຢູ່ບາ Pulse ທີ່ເປັນໃນຄລັບຂອງພວກ ກະເທີຍ ໃນເມືອງອອກແລນໂດ ລັດຟລໍຣິດາ.

LGBT is a short way to say Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender.

LGBT ແມ່ນ​ການ​ຂຽນຫຍໍ້ທີ່ເວົ້າວ່າ ແມ່​ຍິງ​ຮັກ​ຮ່ວມ​ເພດ, ກະເທີຍ, ພວກ​ຮັກສອງເພດ ແລະ ພວກປ່ຽນແປງເພດ.

The title refers to some sexual identities in human culture.

ຊື່​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້ອ້າງເຖິງ​ລັກ​ສະ​ນະ​ທາງ​ເພດ​ຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງໃນວັດທະນາທຳມະນຸດ.