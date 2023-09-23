ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດ LGBT

NEWS WORDS: LGBT
Welcome to the Voice of America’s “News Words,”
ທ່ານນັກຮຽນນັກສຶກສາທັງຫລາຍ ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ລາຍການຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ ບ່ອນທີ່ພວກເຮົາເວົ້າ ກ່ຽວກັບ ຄຳສັບທີ່ທ່ານອາດໄດ້ຍິນ ຢູ່ໃນຂ່າວ.
This week’s news word is not a word. It is a group of letters.
ຄຳສັບໃນຂ່າວຂອງອາທິດນີ້ບໍ່ແມ່ນຄຳສັບ. ມັນແມ່ນກຸ່ມຂອງຕົວອັນສອນ.
LGBT
LGBT: ແອລ ຈີ ບີ ທີ
There was cheering, dancing and a lot of security at the 46th annual LGBT Pride March of New York. The crowd also mourned and remembered the 49 mass shooting victims at Pulse, a gay nightclub in Orlando, Florida.
ມັນໄດ້ມີການຮ້ອງໂຮ, ເຕັ້ນລໍາ ແລະ ມີີການຮັກສາຄວາມປອດໄພຢ່າງເຂັ້ມງວດຢູ່ການເດີນສວນສະໜາມປະຈຳປີຄັ້ງທີ 46 ຂອງພວກກະເທີຍໃນນະຄອນ ນິວຢອກ. ຝູງຄົນດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ພາກັນໄວ້ອາໄລ ແລະ ລະນຶກເຖິງຜູ້ເຄາະຂອງການຍິງສັງຫານໝູ່ 49 ຄົນ ຢູ່ບາ Pulse ທີ່ເປັນໃນຄລັບຂອງພວກ ກະເທີຍ ໃນເມືອງອອກແລນໂດ ລັດຟລໍຣິດາ.
LGBT is a short way to say Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender.
LGBT ແມ່ນການຂຽນຫຍໍ້ທີ່ເວົ້າວ່າ ແມ່ຍິງຮັກຮ່ວມເພດ, ກະເທີຍ, ພວກຮັກສອງເພດ ແລະ ພວກປ່ຽນແປງເພດ.
The title refers to some sexual identities in human culture.
ຊື່ດັ່ງກ່າວໄດ້ອ້າງເຖິງລັກສະນະທາງເພດຈຳນວນນຶ່ງໃນວັດທະນາທຳມະນຸດ.