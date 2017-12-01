ສຫລ ວ່າ ຕົນພຽງແຕ່ ຢາກໃຫ້​ ເກົາຫຼີເໜືອ ​ລົບລ້າງ ອາວຸດນິວເຄລຍ ເທົ່ານັ້ນ

ຫລັງຈາກທີ່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາປະເທດຕ່າງໆຕັດສາຍພົວພັນກັບເກົາຫຼີເໜືອພາຍ
ຫລັງທີ່ປະເທດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ທໍາການທົດລອງ ລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ຄັ້ງຫລ້າສຸດ ໃນ
ວັນພະຫັດວານນີ້ ລັດຖະບານຂອງທ່ານທຣໍາ ຍັງບໍ່ໄດ້ແນະນຳ ເຖິງຂັ້ນກັບ ໃຫ້ມີການ
ປ່ຽນແປງລະບອບປົກຄອງໃນພຽງຢາງ.
ໃນການຕອບຄໍາຖາມຂອງນັກຂ່າວວີໂອເອ ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວນັ້ນ ທ່ານນາງ
ຊາຣາ ຮັກຄະບີ ແຊນເດີ້ (Sarah Huckabee Sanders) ເວົ້າວ່າ "ເມື່ອເວົ້າເຖິງເກົາ
ຫລີເໜືອແລ້ວ ຄະນະລັດຖະບານຊຸດນີ້ ແມ່ນເພັ່ງເລັງໃສ່ເປົ້າໝາຍໃຫຍ່ໆ ແລະນັ້ນກໍ
ຄືການເຮັດໃຫ້ແຫລມເກົາຫລີປອດອາວຸດນີວເຄລຍ. ນັ້ນຄືບູລິມະສິດນໍ້າເບີນຶ່ງຂອງ
ພວກເຮົາ. ອັນໃດທີ່ນອກເໜືອໄປກວ່ານັ້ນ ບໍ່ແມ່ນບູລິມະສິດ ໃນເວລານີ້."
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ກ່ອນໜ້ານັ້ນ ໃນມື້ວານນີ້ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ ປາກົດ ໄດ້
ສະເໜີວ່າ ເຖິງເວລາແລ້ວ ທີ່ກິມຈົງອຶນ (Kim Jong Un), ຊຶ່ງເປັນຜູ້ນໍາລຸ້ນທີສາມຢູ່ໃນ
ປະເທດທີ່ທຸກຈົນແຫ່ງນີ້ ຄວນຈະຖືກປ່ຽນ.
ທ່ານ ທຣໍາ ກ່າວຢູ່ໃນຂໍ້ຄວາມທີ່ຂຽນລົງໃນທວີດເທີ (Twitter) ວ່າ "ທູດພິເສດຂອງຈີນ
ທີ່ຫາກໍ່ກັບມາຈາກເກົາຫລີເໜືອ ປາກົດວ່າ ບໍ່ໄດ້ມີຜົນຫຍັງຕໍ່ມະນຸດຈະຫລວດນ້ອຍ
ຄົນນັ້ນເລີຍ. ບໍ່ຢາກເຊື່ອເລີຍວ່າ ປະຊາຊົນແລະທະຫານຂອງລາວອົດທົນດໍາລົງຊີວິດ
ຢູ່ໃນສະພາບ ທີ່ຂີ້ຮ້າຍແບບນັ້ນໄດ້ຈັ່ງໃດ."
ທ່ານ ຈີມ ແມັດຕິສ (Jim Mattis) ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ເຊັ່ນກັນວ່າ ທ່ານບໍ່ຢາກສະ
ຫລຸບວ່າວິທີການທູດ ບໍ່ໃຊ້ການໄດ້ກັບເກົາຫລີເໜືອ ແລະສະຫະລັດຈະສືບຕໍ່ເຮັດການ
ກົດດັນຕໍ່ເກົາຫລີເໜືອ ຢູ່ໃນສະຫະປະຊາຊາດໄປເລື້ອຍໆ.
ອີງຕາມ ທ່ານ ແມັດຕິສ (Mattis) ແລ້ວ ວິທີການທູດຂອງສະຫະລັດແມ່ນດໍາເນີນການ
ຢູ່ໃນຖານະທີ່ມີຄວາມແຂັງແກ່ນ "ເພາະວ່າພວກເຮົາກໍຍັງມີທາງເລືອກທີ່ຈະໃຊ້ວິທີການ
ທາງທະຫານຢູ່."
ໃນການກ່າວຢູ່ໃນກອງປະຊຸມສຸກເສີນຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງສະຫະປະຊາຊາດ
ໃນວັນພຸດຜ່ານມາ ທ່ານນາງ ນິກກີ ເຮລີ (Nikki Haley) ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດ
ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກປະເທດຕັດສາຍພົວພັນດ້ານການທູດ ແລະດ້ານເສດຖະກິດກັບເກົາ
ຫລີເໜືອ ຊຶ່ງເປັນສ່ວນນຶ່ງໃນການປຸກລະດົມໃຫ້ມີການກົດດັນຕໍ່ພຽງຢາງຢ່າງສຸດຂີດ.
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານນາງແຮເຕີ ນາວເອີດທ໌ (Heather
Nauert) ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ "ພວກເຮົາມີປະເທດທີ່ມີການພັດທະນາແລ້ວ
20 ປະເທດ ທີ່ໄດ້ເຮັດຫລາຍສິ່ງຫລາຍຢ່າງແຕກຕ່າງກັນ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມປະຕິບັດການ
ຕາມການປຸກລະດົມດັ່ງກ່າວ. ແລະຂ່າວທີ່ຈະໄດ້ຮັບຈາກເຢຍຣະມັນໃນມື້ນີ້ ຈະເປັນໄປ
ໃນທາງບວກໄປຈົນໝົດ."
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ ໃນມື້ວານນີ້ເຊັ່ນກັນ ເຢຍຣະມັນປະກາດວ່າ ຕົນໄດ້ຖອນນັກການທູດຄົນ
ທີສາມອອກຈາກພຽງຢາງ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຕັດສາຍພົວພັນທາງການທູດເທື່ອ.
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