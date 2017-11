ມີ​ຢ່າ​ງນ້ອຍ 8 ຄົນ ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີວິດ ​ແລະ​ອີກ​ສິບ​ກວ່າ​ຄົນ ​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ ​ໃນເຂດແມນ

ແຮດຕັນ ທາງພາກ​ໃຕ້​ຂອງນະຄອນ New York ຫຼັງ​ຈາກ​ ​ຄົນ​ຂັບ​ລົດຜູ້​ນຶ່ງ​ໄດ້​ແລ່ນ​ຕຳ

​ພວກ​ຄົນ​ຍ່າງແລະ​ພວກ​ຂີ່​ລົດຖີບຫຼາຍຄົນ​ ໃນ​ຕອນ​ບ່າຍວັນ​ອັງຄານວານ​ນີ້ ​ຊຶ່ງ​ເປັນ

ອັນ​ທີ່ ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍນັ້ນ. ວັນນະ​ສອນ​ ຈະ​ນຳ​ລາຍ​ລະອຽດ

ຈາກລາຍ​ງານ​ຂອງ Ramon Taylor ມາສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

ການ​ໂຈມ​ຕີ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຕາມ​ຖະນົນ​ເສັ້ນ​ West Side Highway ພຽງ​ບໍ່

ທໍ່ໃດຮ່ອມ​ຈາກ​ຕຶກ​ສູນ​ກາງ​ການ​ຄ້າ​ໂລ​ກ ຫຼື World Trade Center ໃນເຂດແມນ

ແຮດຕັນຕອນ​ທີ່ຄົນ​ຂັບ​ລົດ​ຂົນສົ່ງທີ່ເຊົ່າມາ ແລ່ນໄປຕາມທາງລົດຖີບທີ່ຄັບຂັ່ງອັງອໍ

ຕຳເອົາ​ພວກ​ຄົນຍ່າງ​ແລະພວກຂີ່​ລົດຖີບ ​ແລ້ວແລ່ນຕຳເອົາ​ລົດ​ເມ​ຂອງ​ພວກ​ນັກຮຽນ

ມັດທະຍົມ​.

ທ່ານ Bill de Blasio ​ເຈົ້າ​ຄອງ​ກຳ​ແພງນະຄອນ New York ກ່າວ​ວ່າ “ນີ້​ແມ່ນ​ການກໍ່

​ການ​ຮ້າ​ຍ ​ແລະ​ ​ເປັນ​ແບບ​ຂີ້​ຂາດ​ຕາຂາວໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ ທີ່​ມີເປົ້າ​ໝາຍແນ​ໃສ່​ພວກ​ທີ່ບໍ່ມີຄວາມຜິດຫຽັງ.”

​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໄດ້​ບົ່ງຊີ້​ໃຫ້​ເຫັນ​ໂຕຜູ້​ຕ້ອງ​ສົງ​ໄສນັ້ນວ່າ​ແມ່ນ​ທ້າວ ໄຊຟູໂລ ໄຊໂປ ​ໄວ 29 ປີ

ສັນຊາດ ອຸສເບັກກິສຖານ. ດຽວນີ້ລາວ​ຍັງຢູ່​ໃນ​ການ​ຄວບ​ຄຸມຕົວ​ຂອງ​ຕຳຫຼວດ ​ຢູ່ໃນ​ໂຮງພະຍາບານ New York.

ທ່ານ James P. O’Neill ຜູ້​ບັນຊາ​ການ​ຕຳຫຼວດ ຂອງ​ກົມ​ຕຳຫຼວດ ນະຄອນ ນິວຢັອກ

ກ່າວ​ວ່າ “​ຄົນ​ຂັບ​ລົດກະບະຜູ້​ນີ້ ອາຍຸ 29 ປີ ​ແລ່ນ​ອອກມາ​ຈາກ​ລົດ ​ຈັບປືນສັ້ນສອງ​ກະບອກແກວ່ງໄປມາ. ​ຕຳຫຼວດໃນ​ເຄື່ອງ​ແບບຜູ້ນຶ່ງ ທີ່​ປະຕິບັດ​ງານ​ຢູ່ໃນ​ຂົງ​ເຂດ

ດັ່ງກ່າວ ​ໄດ້​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັບ​ຜູ້ກ່ຽວ ​ແລະ​ໄດ້​ຍິງໃສ່ທ້ອງ​ຂອງ​ລາວ.”

ສຳ​ຫຼັບ​ພວກ​ທີ່​ເຫັນ​ເຫດການ​ບາງ​ຄົນກ່າວວ່າ ຄວາມ​ສົນລະ​ວົນ​ວຸ້ນວາຍ​ຍັງຕິດຕາແບບ

ລາງໆກ່ຽວ​ກັບພາບສະຫຍອງຂັວນຂອງ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ​ ໃນ​ທົ່ວ​ຢູ​ໂຣບນັ້ນ.

ນາງ Elizabeth Chernobelsky ຜູ້ທີ່​ເຫັນ​ເຫດການ ​ກ່າວ​ວ່າ “ມັນ​ເບິ່ງ​ຄື​ວ່າເປັນ​ຂອງ

ທີ່ຜ່ານພົ້ນໄປແລ້ວແຕ່ດົນ ແຕ່​ແລ້ວ ພໍ​ມັນ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ຕໍ່ໜ້າ​ຕໍ່​ຕາ ຂ້າງໆ​ເຮົາ​ເອງ ​ມັນ​ເລີຍເຮັດໃຫ້ເກືອບວ່າສະຫຼົບໄປ ແລະເລື່ອງຈັັ່ງຊີ້ ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ຢາກ​ໃຫ້​ມັນ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ກັບ​ຜູ້​ໃດ.”

ບາ​ງພວກ​ຍັງ​ພາກັນ​ບໍ່​ເຊື່ອ​ວ່າ​ມັນເປັນເລື່ອງ​ຈິງ​. ນັກ​ສຶກສາມະຫາ​ວິທະຍາ​ໄລຜູ້ນຶ່ງ

ທ້າວ Jake Saunders ຜູ້​ຊຶ່ງໄປເກືອບທັນ​ລົດ​ໄຟ ​ໃນ​ຕອນ​ນັ້ນ ຖື​ວ່າ​ຕົນ​ເອງ​ໂຊກ​ດີ

ທີ່​ສຸດ​ ຊຶ່ງ​ລາວ​ກ່າວ​ວ່າ “ຖ້າວ່າ​ ຂ້ອຍ​ໄປ​ທັນ​ລົດ​ໄຟຂະ​ບວນ​ນັ້ນ, ກໍແມ່ນວ່າ ຂ້ອຍຈະ​

ຢູ່ບ່ອນ​ທີ່ຍິງກັນຫັ້ນພໍດີ ​ເພາ​ວ່າ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ເສັ້ນທາງ​ທີ່​ຂ້ອຍຈະໄປ.”

​ເຫດການ​ດັ່ງກ່າວ​ເກີດ​ຂຶ້ນ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ບັນດາ​ພໍ່​ແມ່ ພາກັນ​ຈູງ​ລູກ​ຜູກ​ຫຼານ​ອອກ​ມາ

ເລາະ​ເຄາະປະຕູ​ບ້ານ​ໃກ້​ເຮືອນ​ຄຽງ​ເພື່ອ​ຂໍ​ເຂົ້າໜົມ ອັນ​ເປັນ​ພາກສ່ວນ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ປະ​ເພນີ​ປະຈຳປີໃນການສະຫຼອງເທດ​ສະການ​ບຸນຜີ ຫຼື ບຸນ Halloween.

ນາງ Shannon Edwards ຜູ້​ຢູ່​ອາ​ໄສ​ໃນ​ນະ​ຄອນ New York ຜູ້​ນຶ່ງກ່າວ​ວ່າ

“ພວກ​ເດັກນ້ອຍ​ພາກັນ​ອອກ​ມາ Trick-or-treat ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ຈະເອົາ

ເຂົ້າໜົມໃຫ້ເບາະ ຫຼືຊິໃຫ້ຂ້ອຍຫຼອກ ແລະພວກໝາ​ກໍຈະ​ອອກ​ມາສືບກິ່ນ​ຊອກ​ຫາ

​ລະ​ເບີດຢູ່​ໃນ​ຕຶກ​ອາຄານ ທີ່​ພວກ​ເດັກນ້ອຍ​ພາກັນ​ຮູ້​ດີ​ແລະ​ຖື​ວ່າ​ເປັນເລື່ອງປົກກະ

ຕິ​ໄປໃນ​ການ​ປະຕິ​ງານເຊັ່ນ​ນີ້ເລື້ອຍມາ.”

​ແຕ່​ວ່າ​ບັນດາ​ພໍ່​ແມ່ໃນ​ທົ່ວຕົວ​ເມືອງ​ ກໍຈະພາກັນ​ບໍ່​ລົດ​ລະ ຍຶດໜ່ຽວ ​ບໍ່​ໃຫ້​ເຫດການ

​ໂຈມ​ຕີ​ນີ້ ກີດຂວາງ​ແຜ​ນການອອກ​ມາ​ມ່ວນ​ຊື່ນ​ໃນຍາມລາຕີ​ທີ່​ສະໜຸກ​ສະໜາ​ນຂອງ​

ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ແລະ​ພວກ​ເດັກນ້ອຍ.

ທ່ານ Joe Berko ຜູ້​ຢູ່​ອາ​ໄສ​ໃນ​ນະ​ຄອນ New York ອີກ​ຄົນ​ນຶ່ງກ່າວ​ວ່າ “ຜູ້​ທີ່​ມັນ​

ໂຫດ​ຮ້າຍ​ປ່າ​ເຖື່ອນ ທີ່​ກະທຳໃນ​ການ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ຄັ້ງ​ນີ້ ບໍ່​ສາມາດ​ຈະ​ຢັ້ງ​ການ​ດຳລົງ​

ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົ​າ​ໄດ້ ແລະ​ພວກ​ເຮົາ​ກໍ​ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະ​ໃຫ້​ພວກ​ມັນ​ເຂົ້າ​ມາ​ຍຶດ​ເອົາ

ວິຖີ​ຊີວິດຂອງ​ພວກ​ເຮົ​າ​ໄປໄດ້ ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ຮູ້ສຶກ​ສັບສົນ​ປະ​ປົນ​ກັນ​ໄປ

ກໍ​ຕາມ ທັງ​ຄວາມ​ໂສກ​ເສົ້າ​ແລະ​ຄວາມ​ຢ້ານ​ກົວ ທຸກ​ສິ່ງ​ຢ່າງ​ກໍແມ່ນ​ຈະ​ຕ້ອງ​ດຳ​ເນີນ​

ຕໍ່​ໄປ. ຖ້າ​ຫາກ​ພວກ​ເຮົາ​ຢຸດ, ກໍຖື​ວ່າ​ພວກ​ມັນ​ຊະນະ ​ແລະ​ພວກ​ເຮົາ​ກໍ​ຈະບໍ່​ສາມາດ​

ເຮັດ​ໃຫ້​ສິ່ງເຫຼົ່າ​ນັ້ນ​ເກີດຂຶ້ນ​ໄດ້.”