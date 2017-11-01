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ມີຢ່າງນ້ອຍ 8 ຄົນ ໄດ້ເສຍຊີວິດ ແລະອີກສິບກວ່າຄົນ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ໃນເຂດແມນ
ແຮດຕັນ ທາງພາກໃຕ້ຂອງນະຄອນ New York ຫຼັງຈາກ ຄົນຂັບລົດຜູ້ນຶ່ງໄດ້ແລ່ນຕຳ
ພວກຄົນຍ່າງແລະພວກຂີ່ລົດຖີບຫຼາຍຄົນ ໃນຕອນບ່າຍວັນອັງຄານວານນີ້ ຊຶ່ງເປັນ
ອັນທີ່ ເຈົ້າໜ້າທີ່ເອີ້ນວ່າ ການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍນັ້ນ. ວັນນະສອນ ຈະນຳລາຍລະອຽດ
ຈາກລາຍງານຂອງ Ramon Taylor ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍໄດ້ເກີດຂຶ້ນຕາມຖະນົນເສັ້ນ West Side Highway ພຽງບໍ່
ທໍ່ໃດຮ່ອມຈາກຕຶກສູນກາງການຄ້າໂລກ ຫຼື World Trade Center ໃນເຂດແມນ
ແຮດຕັນຕອນທີ່ຄົນຂັບລົດຂົນສົ່ງທີ່ເຊົ່າມາ ແລ່ນໄປຕາມທາງລົດຖີບທີ່ຄັບຂັ່ງອັງອໍ
ຕຳເອົາພວກຄົນຍ່າງແລະພວກຂີ່ລົດຖີບ ແລ້ວແລ່ນຕຳເອົາລົດເມຂອງພວກນັກຮຽນ
ມັດທະຍົມ.
ທ່ານ Bill de Blasio ເຈົ້າຄອງກຳແພງນະຄອນ New York ກ່າວວ່າ “ນີ້ແມ່ນການກໍ່
ການຮ້າຍ ແລະ ເປັນແບບຂີ້ຂາດຕາຂາວໂດຍສະເພາະ ທີ່ມີເປົ້າໝາຍແນໃສ່ພວກທີ່ບໍ່ມີຄວາມຜິດຫຽັງ.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ບົ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນໂຕຜູ້ຕ້ອງສົງໄສນັ້ນວ່າແມ່ນທ້າວ ໄຊຟູໂລ ໄຊໂປ ໄວ 29 ປີ
ສັນຊາດ ອຸສເບັກກິສຖານ. ດຽວນີ້ລາວຍັງຢູ່ໃນການຄວບຄຸມຕົວຂອງຕຳຫຼວດ ຢູ່ໃນໂຮງພະຍາບານ New York.
ທ່ານ James P. O’Neill ຜູ້ບັນຊາການຕຳຫຼວດ ຂອງກົມຕຳຫຼວດ ນະຄອນ ນິວຢັອກ
ກ່າວວ່າ “ຄົນຂັບລົດກະບະຜູ້ນີ້ ອາຍຸ 29 ປີ ແລ່ນອອກມາຈາກລົດ ຈັບປືນສັ້ນສອງກະບອກແກວ່ງໄປມາ. ຕຳຫຼວດໃນເຄື່ອງແບບຜູ້ນຶ່ງ ທີ່ປະຕິບັດງານຢູ່ໃນຂົງເຂດ
ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບຜູ້ກ່ຽວ ແລະໄດ້ຍິງໃສ່ທ້ອງຂອງລາວ.”
ສຳຫຼັບພວກທີ່ເຫັນເຫດການບາງຄົນກ່າວວ່າ ຄວາມສົນລະວົນວຸ້ນວາຍຍັງຕິດຕາແບບ
ລາງໆກ່ຽວກັບພາບສະຫຍອງຂັວນຂອງການໂຈມຕີທີ່ຮ້າຍແຮງ ໃນທົ່ວຢູໂຣບນັ້ນ.
ນາງ Elizabeth Chernobelsky ຜູ້ທີ່ເຫັນເຫດການ ກ່າວວ່າ “ມັນເບິ່ງຄືວ່າເປັນຂອງ
ທີ່ຜ່ານພົ້ນໄປແລ້ວແຕ່ດົນ ແຕ່ແລ້ວ ພໍມັນເກີດຂຶ້ນຢູ່ຕໍ່ໜ້າຕໍ່ຕາ ຂ້າງໆເຮົາເອງ ມັນເລີຍເຮັດໃຫ້ເກືອບວ່າສະຫຼົບໄປ ແລະເລື່ອງຈັັ່ງຊີ້ ເຈົ້າບໍ່ຢາກໃຫ້ມັນເກີດຂຶ້ນກັບຜູ້ໃດ.”
ບາງພວກຍັງພາກັນບໍ່ເຊື່ອວ່າມັນເປັນເລື່ອງຈິງ. ນັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລຜູ້ນຶ່ງ
ທ້າວ Jake Saunders ຜູ້ຊຶ່ງໄປເກືອບທັນລົດໄຟ ໃນຕອນນັ້ນ ຖືວ່າຕົນເອງໂຊກດີ
ທີ່ສຸດ ຊຶ່ງລາວກ່າວວ່າ “ຖ້າວ່າ ຂ້ອຍໄປທັນລົດໄຟຂະບວນນັ້ນ, ກໍແມ່ນວ່າ ຂ້ອຍຈະ
ຢູ່ບ່ອນທີ່ຍິງກັນຫັ້ນພໍດີ ເພາວ່ານັ້ນແມ່ນເສັ້ນທາງທີ່ຂ້ອຍຈະໄປ.”
ເຫດການດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ບັນດາພໍ່ແມ່ ພາກັນຈູງລູກຜູກຫຼານອອກມາ
ເລາະເຄາະປະຕູບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງເພື່ອຂໍເຂົ້າໜົມ ອັນເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງປະເພນີປະຈຳປີໃນການສະຫຼອງເທດສະການບຸນຜີ ຫຼື ບຸນ Halloween.
ນາງ Shannon Edwards ຜູ້ຢູ່ອາໄສໃນນະຄອນ New York ຜູ້ນຶ່ງກ່າວວ່າ
“ພວກເດັກນ້ອຍພາກັນອອກມາ Trick-or-treat ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ຈະເອົາ
ເຂົ້າໜົມໃຫ້ເບາະ ຫຼືຊິໃຫ້ຂ້ອຍຫຼອກ ແລະພວກໝາກໍຈະອອກມາສືບກິ່ນຊອກຫາ
ລະເບີດຢູ່ໃນຕຶກອາຄານ ທີ່ພວກເດັກນ້ອຍພາກັນຮູ້ດີແລະຖືວ່າເປັນເລື່ອງປົກກະ
ຕິໄປໃນການປະຕິງານເຊັ່ນນີ້ເລື້ອຍມາ.”
ແຕ່ວ່າບັນດາພໍ່ແມ່ໃນທົ່ວຕົວເມືອງ ກໍຈະພາກັນບໍ່ລົດລະ ຍຶດໜ່ຽວ ບໍ່ໃຫ້ເຫດການ
ໂຈມຕີນີ້ ກີດຂວາງແຜນການອອກມາມ່ວນຊື່ນໃນຍາມລາຕີທີ່ສະໜຸກສະໜານຂອງ
ພວກເຂົາເຈົ້າແລະພວກເດັກນ້ອຍ.
ທ່ານ Joe Berko ຜູ້ຢູ່ອາໄສໃນນະຄອນ New York ອີກຄົນນຶ່ງກ່າວວ່າ “ຜູ້ທີ່ມັນ
ໂຫດຮ້າຍປ່າເຖື່ອນ ທີ່ກະທຳໃນການກໍ່ການຮ້າຍຄັ້ງນີ້ ບໍ່ສາມາດຈະຢັ້ງການດຳລົງ
ຊີວິດຂອງພວກເຮົາໄດ້ ແລະພວກເຮົາກໍບໍ່ສາມາດທີ່ຈະໃຫ້ພວກມັນເຂົ້າມາຍຶດເອົາ
ວິຖີຊີວິດຂອງພວກເຮົາໄປໄດ້ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກສັບສົນປະປົນກັນໄປ
ກໍຕາມ ທັງຄວາມໂສກເສົ້າແລະຄວາມຢ້ານກົວ ທຸກສິ່ງຢ່າງກໍແມ່ນຈະຕ້ອງດຳເນີນ
ຕໍ່ໄປ. ຖ້າຫາກພວກເຮົາຢຸດ, ກໍຖືວ່າພວກມັນຊະນະ ແລະພວກເຮົາກໍຈະບໍ່ສາມາດ
ເຮັດໃຫ້ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນເກີດຂຶ້ນໄດ້.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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