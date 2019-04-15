ບັນດາຜູ້ທີ່ມີຄວາມຫວັງຈະໄດ້ເປັນປະທານາທິບໍດີ ໃນປີ 2020 ພາກັນພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະທຳການໂຄສະນາຫາສຽງຢ່າງໜັກ ຢູ່ໃນລັດນິວແຮມເຊຍ (New Hampshire) ທີ່ເປັນລັດຫລັກ ຫລື ເປັນລັດນຶ່ງໃນບັນດາລັດທຳອິດທີ່ຈະປ່ອນບັດເລືອກເອົາຜູ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ຕາງໜ້າພັກເດໂມແຄຣັດ ເຂົ້າແຂ່ງຂັນເປັນປະທານາທິບໍດີ. ດັ່ງທີ່ Esha Sarai, ນັກຂ່າວວີໂອເອ ລາຍງານມາຈາກທີ່ແຂງແກ່ນເໝືອນຫີນ, ເວທີສຳລັບຜູ້ລົງສະໝັກເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ແມ່ນໃຫຍ່ ແລະມີຄົນເຂົ້າໄປເພີ້ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ແລະການແຂ່ງຂັນກໍເປີດກວ້າງຫລາຍ, ບົວສະຫວັນມີລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ຍັງເວລາເກືອບ 1 ປີ ກ່ອນທີ່ປະຊາຊົນຈະພາກັນໄປຫາສະຖານທີ່ປ່ອນບັດໃນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນ ເທື່ອທຳອິດຂອງປະເທດນັ້ນ, ລັດນິວແຮມເຊຍ (New Hampshire) ກຳລັງກະກຽມສຳລັບສິ່ງທີ່ລັດນັ້ນເອີ້ນວ່າ ກິລາຂອງລັດຕົນ-ຊຶ່ງກໍຄືການເມືອງນັ້ນເອງ. ແລະຜູ້ປ່ອນບັດແມ່ນມີຜູ້ທີ່ໃຫ້ເລືອກຫລາຍໆຄົນ.
ລູຊີ ສະເປັນເຊີ (Lucy Spencer), ປະຊາຊົນໃນລັດນິວແຮມເຊຍຄົນນຶ່ງ ເວົ້າວ່າ: "ມີຄວາມຫ້າວຫັນສູງ. ເຈົ້າມີທ່ານ ຄໍຣີ ບຸກເຄີ (Cory Booker) ທີ່ຈະມາເມືອງນີ້ໃນມື້ອື່ນໜີ້, ແລ້ວກໍມີຜູ້ສະໝັກແຂ່ງຂັນຄົນອື່ນໆອີກ, ສະນັ້ນຂ້ອຍມີຄວາມລຳບາກໃຈທີ່ຈະເລືອກເອົາທາງໃດດີ!"
ໃນວັນທ້າຍສັບປະດາມໍ່ໆມານີ້, ທ່ານ ຄໍຣີ ບຸກເຄີ (Cory Booker), ທ່ານນາງ ຄີລສ໌ເທັນ ກີລລີແບຣນ (Kirsten Gillibrand) ແລະ ທ່ານ ພີເຕີ ບູເດີເຈດ (Pete Buttigieg) ໄດ້ຈັດງານໂຮມຊຸມນຸມຂຶ້ນຫລາຍງານ ຢູ່ໃນລັດດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງໄດ້ພະຍາຍາມຢ່າງໜັກ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງເຂົາເຈົ້າວ່າແຕ່ລະຄົນຕ່າງກັນແນວໃດ.
ເບິ່ງວີດິໂອ: ຜູ້ຫວັງຈະໄດ້ ເປັນປະທານາທິບໍດີ 2020 ກຳລັງຫາສຽງ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ປ່ອນບັດໃນ ໃນລັດນິວແຮມເຊຍເລືອກເອົາຕົນເອງ
ທ່ານ ເສດ ເຟດຊີ (Seth Facey), ປະຊາຊົນຜູ້ນຶ່ງອາໄສໃນລັດນິວແຮມເຊຍ ເວົ້າວ່າ: "ພວກເຮົາເປັນລັດທີ່ນ້ອຍໆ, ພວກເຮົາຮູ້ວຶກວ່າ ພວກຕົນບໍ່ມີຄວາມສຳຄັນໃນຫລາຍໆເລື້ອງ ແຕ່ວ່າ ມັນເປັນເລື້ອງດີຫລາຍທີ່ພວກເຮົາມີຄວາມສຳຄັນຫລາຍໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ແລະການເລືອກຕັ້ງຕ່າງໆ ໂດຍທົ່ວໄປ. ສະນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ພວກເຮົາແມ່ນພາກັນເຮັດໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບອັນນັ້ນ ຢ່າງຈິງຈັງ."
ທ່ານ ຄໍຣີ ບຸກເຄີ (Cory Booker), ຜູ້ສະໝັກແຂ່ງຂັນເປັນປະທານາທິບໍດີ ຄົນນຶ່ງກ່າວວ່າ: "ປະສົບການຂອງຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນແຕກຕ່າງຈາກເກືອບໝົດທຸກຄົນ ທີ່ຢູ່ໃນການໂຄສະນາຫາສຽງໃນຄັ້ງນີ້ຫລາຍ; ທີ່ຈິງແລ້ວ, ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ເລີຍວ່າ ມີໃຜແດ່ທີ່ໄດ້ບໍລິຫານຕົວເມືອງໃຫຍ່ ແລະມີຜົນສຳເລັດໃນການເຮັດໃຫ້ມີການພັດທະນາທາງເສດຖະກິດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຕົວເມືອງຟື້ນກັບຄືນມາອີກໃນຮອບ 60 ປີຜ່ານມານີ້..."
ທ່ານນາງ ຄີລສ໌ເທັນ ກີລລີແບຣນ (Kirsten Gillibrand) ຜູ້ສະໝັກແຂ່ງຂັນເປັນປະທານາທິບໍດີ ອີກຄົນນຶ່ງກໍເວົ້າວ່າ:
"ເລື້ອງລາວຂອງຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນແຕກຕ່າງຈາກຄົນອື່ນຫລາຍ. ຂ້າພະເຈົ້າມາຈາກເຂດຊົນນະບົດຂອງລັດນິວຢອກ; ຂົງເຂດເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາຕ່ຳແຫ່ງທຳອິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ແມ່ນເມືອງທີ່ມີຄົນສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນ ໃນອັດຕາສ່ວນ 2 ຕໍ່ 1. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນເມືອງດັ່ງກ່າວສອງຄັ້ງແລ້ວ-ຊຶ່ງຄັ້ງທີສອງ ແມ່ນໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງ 24 ສຽງລື່ນຄູ່ແຂ່ງ..."
ສ່ວນທ່ານ ພີເຕີ ບູເດີເຈດ (Pete Buttigieg) ຜູ້ສະໝັກແຂ່ງຂັນເປັນປະທານາທິບໍດີ ອີກຄົນນຶ່ງເວົ້າວ່າກໍເວົ້າວ່າ:
"ພວກເຮົາແນ່ນອນແມ່ນຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ສິ່ງໃດ ສິ່ງນຶ່ງທີ່ບໍ່ເໝືອນກັນ ແລະ ທ່ານ ກໍສາມາດເຫັນວ່າ ມີພະລັງຈາກປະຊາຊົນໃນທຸກລຸ້ນຄົນ ເຕົ້າໂຮມກັນປິ່ນອ້ອມຄວາມຄິດໃນການໂຄສະນາຫາສຽງທີ່ເພັ່ງເລັງໃສ່ອະນາຄົດ ..."ພວກປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງໃນລັດນິວແຮມເຊຍ ມີຄວາມຄຸ້ນເຄີຍໃນການທີ່ໄດ້ເຫັນ ພວກລົງສະໝັກແຂ່ງຂັນເປັນປະທານາທິບໍດີເກືອບໝົດທຸກຄົນພາກັນມາເມືອງ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າກ່ອນຈະທຳການຕັດສິນໃຈ ໃນການສະໝັກ ແລະ ຜູ້ສະໝັກແຂ່ງຂັນບາງຄົນ ກໍຕ້ອງໄດ້ໄປປາກົດໂຕຕໍ່ໜ້າກຸ່ມນ້ອຍໆຫລາຍກຸ່ມ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເກີດການກະທົບຕໍ່ຜົນການເລືອກຕັ້ງໄດ້.
ທ່ານ ນີລ ລີເວັສເກິ (Neil Levesque), ນັກວິທະຍາສາດດ້ານການເມືອງ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ເຊັນທ໌ ແອນແຊລມ໌ (St. Anselm College) ໃຫ້ຄຳເຫັນວ່າ: “ສະນັ້ນ ເມື່ອພວກເຂົາເຈົ້າທຳການສູ້ຢັນກັນ ແລະພະຍາຍາມທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງ ແລະປຽບທຽບໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງຈາກກັນ ແລະກັນຢ່າງຊັດເຈນໄດ້ນັ້ນ ທີ່ຈິງແລ້ວ ແມ່ນການໂຄສະນາຫາສຽງທີ່ດີ. ແລະ ມັນກໍເປັນການດີສຳລັບຜູ້ໄປປ່ອນບັດ ທີ່ສາມາດເຫັນເປັນເຊັ່ນນັ້ນໄດ້. ສະນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ດຽວນີ້ ທ່ານຮູ້ບໍ່ ພວກເຂົາເຈົ້າພາກັນມາລັດນິວແຮມເຊຍ ແຕ່ວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ຄົນຖາມຄຳຖາມເທົ່ານັ້ນ, ເຂົາເຈົ້າຍັງຕອບຄຳຖາມທີ່ຕາມມາອີກດ້ວຍ."
ທ່ານ ວອລເຕີ ຄິງ (Walter King), ຄະນະກຳມະການພັກເດໂມແຄຣັດ ໃນເມືອງໂດບເວີ (Dover Democratic Committee) ກ່າວວ່າ: "ໃນການທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດຕອບຄຳຖາມໄດ້ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ມັນເປັນເລື້ອງທີ່ສຳຄັນຫລາຍອີ່ຫລີ ເພາະເຈົ້າສາມາດມີຮູ້ໄດ້ ເມື່ອຜູ້ໃດທີ່ ຊັກຊວນໃຫ້ໄປປ່ອນບັດ ແລະພະຍາຍາມທີ່ຈະເວົ້າຄຳເວົ້າທີ່ຖືກໃຈ ແທນທີ່ຈະເວົ້າ ສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງທີ່ເປັນເລື້ອງເປັນລາວທີ່ສຳຄັນ."
ພວກປ່ອນບັດແມ່ນເຮັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ໃນການພິຈາລະນາເບິ່ງຜູ້ສະໝັກແຂ່ງຂັນຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈັງ.
ນາງງ ຄໍລີ ແມັກໄບຣດ໌ (Callie McBride), ປະຊາຊົນຜູ້ນຶ່ງອາໄສໃນລັດນິວແຮມເຊຍອີກຄົນນຶ່ງ ເວົ້າວ່າ:"ຂ້ອຍພະຍາຍາມທີ່ຈະເຮັດທຸກສິ່ງ ທຸກຢ່າງທີ່ເປັນເລື້ອງໃນທ້ອງຖິ່ນ, ເອີ້, ປີນີ້ ຈະເປັນປີທຳອິດທີ່ຂ້ອຍສາມາດໄປປ່ອນບັດໄດ້, ສະນັ້ນ ຂ້ອຍຄິດວ່າ ການເຮັດສຽງຂອງຂ້ອຍຖືກຮັບຮູ້ຫລາຍເທົ່າກັນກັບສຽງຂອງຄົນທີ່ຢູ່ຂ້າງຂ້ອຍ ແມ່ນເປັນເລື້ອງທີ່ສຳຄັນຫລາຍ."
ຜູ້ສະໝັກແຂ່ງຂັນເລືອກຕັ້ງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ມີເວລາຮອດເດືອນກຸມພາໜ້າ ທີ່ຈະມີການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນຂອງລັດຂຶ້ນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ປ່ນບັດໃນລັດນິວແຮມເຊຍເຊື່ອໝັ້ນໄດ້ວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າມີສິ່ງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ມາຈາກພັກຣີພັບບລິກັນລົງຈາກຕຳແໜ່ງໄດ້.
ອ່ານຂ່າວເພີ້ມນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້
Twenty-twenty presidential hopefuls are already campaigning heavily in the key U.S. state of New Hampshire - among the first states that will vote to choose a Democratic nominee. As VOA's Esha Sarai reports from the Granite State, the field of candidates is huge and growing, and the race is wide open.
Nearly a year before residents go to the polls in the first primary in the nation, New Hampshire is gearing up for what it calls its state sport - politics. And voters have a lot of options.
Lucy Spencer, New Hampshire Resident:
"The energy is great. You have got Cory Booker around town tomorrow, other candidates, so I am having a hard time choosing where to go!"
On a recent weekend, presidential hopefuls Cory Booker, Kirsten Gillibrand and Pete Buttigieg held multiple events in the state, working hard to distinguish themselves from one another.
Cory Booker, Presidential Candidate: "My experiences are very different than most of the people in this campaign; in fact I do not know of anybody who has run a large city and succeeded in creating its biggest economic development resurgence in 60 years..."
Kirsten Gillibrand, Presidential Candidate: "My story is very different. I come from a rural part of New York state; my first House district was a two-to-one Republican district. I won that district twice - the second time by a 24-point margin..."
Pete Buttigieg, Presidential Candidate: "We certainly represent something that is not like the others and you can see the energy from people from all generations around the idea of a campaign that is focused on the future ..."
New Hampshire voters are used to seeing most presidential contenders come to their towns before making a decision, and the candidates must make frequent appearances before small groups to have an impact.
Neil Levesque, Political Scientist, St. Anselm College: "So when they challenge each other and try to create differences, and contrast with each other, that is actually good for campaigns. And it is good for voters to see that. So I think right now, it is, you know, they are coming into New Hampshire, but they are not only taking questions, they are taking the follow-up questions."
Walter King, Dover Democratic Committee: "The way they can answer a question I think that is really important because you can kind of sense when someone is pandering for votes and trying to say the right thing versus saying anything substantive."
Voters take their job of vetting the candidates seriously.
Seth Facey, New Hampshire Resident: "We are a very small state, we feel like we do not matter in a lot of things, but it is cool that we do matter a lot in the presidential election and elections in general. So I think we really do take this responsibility seriously."
Callie McBride, New Hampshire Resident: "I try to do anything that is local because, well, this year is going to be my first year being able to vote, so I think it is very important that my voice matters as much as the person next to me."
Democratic candidates have until the state's primary election next February to convince New Hampshire voters that they have what it takes to unseat Republican President Donald Trump.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ