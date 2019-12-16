ການປະທ້ວງໃນນະຄອນຫຼວງ ນິວ ເດລີ ປະເທດ ອິນເດຍ ຕໍ່ກົດໝາຍການໃຫ້ສັນຊາດທີ່ເປັນບັນຫາ ໄດ້ກາຍເປັນຄວາມຮຸນແຮງໃນວັນອາທິດວານນີ້ ເມື່ອຕຳຫຼວດໄດ້ເຂົ້າໄປໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງນຶ່ງ ແລະ ໃຊ້ແກັສນ້ຳຕາຕໍ່ນັກສຶກສາທີ່ກຳລັງປະທ້ວງຢູ່.
ນັກສຶກສາຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈາເມຍ ມິລເລຍ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ຕຳຫຼວດໄດ້ຍິງແກັສນ້ຳຕາຢູ່ໃນຫໍສະໝຸດຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ທຸບຕີນັກສຶກສາດ້ວຍໄມ້ຄ້ອນ ກ່ອນທີ່ຈະປິດປະຕູຂອງມະຫາວິທະຍາໄລໄວ້. ນັກສຶກສາຢ່າງໜ້ອຍຊາວຄົນໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍແຫ່ງນຶ່ງໃນນະຄອນຫຼວງ ນິວ ເດລີ.
ຜູ້ຈັດການປະທ້ວງທີ່ເປັນນັກສຶກສາ ໄດ້ກ່າວຫາຄົນພາຍນອກສຳລັບຄວາມຮຸນແຮງ, ໂດຍເວົ້າໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ ເຂົາເຈົ້າມີແຕ່ສະໜັບສະໜູນການປະທ້ວງທີ່ສະຫງົບ ແລະ ບໍ່ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ.
ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນດັ່ງກ່າວ, ລົດເມສາມຄັນໄດ້ຖືກຈູດໃນນະຄອນຫຼວງ ນິວເດລີ, ຕຳຫຼວດໄດ້ກ່າວວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ 6 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບໃນການຕໍ່ສູ້ກັນນັ້ນ.
ສະຖານີລົດໄຟຢ່າງໜ້ອຍ 5 ແຫ່ງໃນນະຄອນຫຼວງ ນິວ ເດລີ ໄດ້ຖືກປິດໃນວັນອາທິດວານນີ້ ຍ້ອນການປະທ້ວງທີ່ຮຸນແຮງນັ້ນ. ບັນດານັກເຄື່ອນໄຫວໄດ້ທຳການຮຽກຮ້ອງໃນ ທວິດເຕີ ສຳລັບການປະທ້ວງຢູ່ນອກສະຖານີຕຳຫຼວດ, ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ວິທີການເດີນທາງ ເຖິງແມ່ນຈະມີການປິດຖະໜົນກໍຕາມ. ຜູ້ປະທ້ວງຫຼາຍພັນຄົນມີລາຍງານວ່າ ໄດ້ອອກມາເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ຖະໜົນໃນຕອນແລງຂອງວັນອາທິດວານນີ້.
ການປະທ້ວງໃນນະຄອນຫຼວງໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ລັດ ອາຊຳ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອນັ້ນ ໄດ້ສືບຕໍ່ປະທ້ວງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວເຊັ່ນກັນ ຍ້ອນຄວາມຢ້ານກົວວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະມອບສັນຊາດໃຫ້ຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານຊາວ ຮິນດູ ຫຼາຍສິບພັນຄົນ ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນພາກພື້ນຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງຜິດກົດໝາຍ.
ການຮັບຜ່ານກົດໝາຍທີ່ວ່ານັ້ນໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ເປັນຂີດໝາຍຄັ້ງທຳອິດທີ່ປະເທດໄດ້ນຳສະເໜີສາສະໜາເປັນກົດເກນສຳລັບການໃຫ້ສັນຊາດ. ເຂົາເຈົ້າເອົາສາສະໜາຫົກກຸ່ມຄື, ຮິນດູ, ຊິກ, ຄຣິສຕຽນ, ເຈນສ໌, ປາຊິສ ແລະ ພຸດ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຫຼົບໜີການລົງໂທດທາງສາສະໜາໃນ ປາກິສຖານ, ບັງກລາແດັສ ແລະ ອັຟການິສຖານ ກ່ອນປີ 2015, ເປັນຜູ້ທີ່ມີຄຸນສົມບັດເໝາສົມທີ່ຈະໄດ້ກາຍເປັນຄົນສັນຊາດ ອິນເດຍ.