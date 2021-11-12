ການປະສົມຂອງພັກຕ່າງໆ ທີ່ກຳລັງດຳເນີນການສ້າງຕັ້ງລັດຖະບານເຊັກຊຸດຕໍ່ໄປ ໄດ້ຂະຫຍາຍຂອບເຂດອອກຈາກພວກຫົວອະນຸລັກນິຍົມໄປສູ່ກຸ່ມຫົວເສລີ, ແຕ່ທັງຫມົດນີ້ເບິ່ງຄືວ່າ ຈະມີຄວາມຢຶດຫມັ້ນຢູ່ກັບຫຼັກການ ປະຊາທິປະໄຕທີ່ນຳເອົາມາໃຊ້ໂດຍປະທານາທິບໍດີວາສລາບ ຮາແວລ (Vaclav Havel) ທີ່ເປັນຜູ້ກໍ່ຕັ້ງປະເທດນັ້ນ. ແລະອະດີດຜູ້ຊ່ວຍທ່ານຮາແວລ (Havel) ກ່າວວ່າ ອາດຈະເປັນຂ່າວບໍ່ດີສໍາລັບຈີນ ແລະຣັດເຊຍ.
ທ່ານຮາແວລ (Havel), ນັກຂຽນບົດລະຄອນທີ່ເກັ່ງ ທີ່ມີບົດຂຽນ ແລະການເຄື່ອນໄຫວຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານໄດ້ຊ່ວຍທໍາລາຍລັດທິຄອມມິວນິສ ຢູ່ໃນຢູໂຣບ, "ຈະດີໃຈຫຼາຍ" ກັບສະຖານະຂອງປະເທດຂອງທ່ານ ຫຼັງຈາກມີການເລືອກຕັ້ງສະພາແຫ່ງຊາດໃນເດືອນແລ້ວນີ້, ອີງຕາມທ່ານຈີຣີ ເພເຮ (Jiri Pehe), ຜູ້ທີ່ເປັນທີ່ປຶກສາ ໃຫ້ແກ່ອະດີດປະທານາທິບໍດີເຊັກ ໃນທ້າຍຊຸມປີ 1990 ກ່າວ. ທ່ານຮັບແວລໄດ້ເສຍຊີວິດໄປໃນປີ 2011.
ການເລືອກຕັ້ງໄດ້ປົດມະຫາເສດຖີທີ່ມີຊື່ສຽງ, ທ່ານອານເດຣ ບາບີສ (Andrej Babis) ອອກຈາກຕຳແໜ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະກໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ບັນດາຄູ່ຮ່ວມໃນລັດຖະບານປະສົມຂອງທ່ານ, ກໍຄືພັກປະຊາທິປະໄຕສັງຄົມ ແລະພັກຄອມມູນິສ ອອກຈາກສະພາທັງໝົດໄປ. ທ່ານບາບິສ (Babis) ໄດ້ຍື່ນໃບລາອອກຢ່າງເປັນທາງການຕໍ່ປະທານາທິບໍດີມີໂລສ໌ ຊີແມນ (Milos Zeman) ໃນວັນ ພະຫັດວານນີ້, ໂດຍໄດ້ເປີດຊ່ອງທາງໃຫ້ແກ່ທ່ານພີເຕີ ເຟຍລາ (Petr Fiala), ຫົວໜ້າພັກພົນລະເມືອງພັກປະຊາທິປະໄຕ ແລະເປັນຜູ້ນຳໃນລັດຖະບານປະສົມຂອງ 5 ພັກທີ່ຊະນະການເລືອກຕັ້ງ ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນການສ້າງຕັ້ງລັດຖະບານຊຸດໃໝ່ຂຶ້ນ.
ທ່ານເພເຮ (Pehe) ກ່າວວ່າ ທ່ານຄາດຫວັງວ່າ ລັດຖະບານປະສົມທີ່ກຳລັງສ້າງຂຶ້ນມານີ້ຈະຮັບຮອງເອົານະໂຍບາຍຕ່າງປະເທດທີ່ສອດຄ່ອງກັບການສົ່ງເສີມສິດທິມະນຸດ, ອຸດົມການສົ່ງເສີມປະຊາທິປະໄຕອັນແຂງແຮງ ຂອງອະດີດເຈົ້ານາຍຂອງທ່ານ ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານປັດຊະຍາຂອງມັນກໍຕາມ.
ທ່ານກ່າວຕໍ່ວີໂອເອໃນການໃຫ້ສຳພາດວ່າ "ຢ່າງໜ້ອຍໃນສີ່ປີຂ້າງໜ້າ", ປັກກິ່ງແລະມົສກູ ຈະບໍ່ມີຊ່ວງເວລາທີ່ເຮັດໄດ້ງ່າຍຄືດັ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າເຄີຍໄດ້ເຮັດໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້.
ການຄາດຄະເນກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ອາດຈະຢູ່ຂ້າງຫນ້າ ໄດ້ສະຫນອງໃຫ້ ໃນປີກາຍນີ້ ໃນການຢ້ຽມຢາມໄຕ້ຫວັນຂອງຜູ້ນຳລະດັບສູງ ທີ່ນໍາພາໂດຍປະທານສະພາສູງ, ໄມລົສ ວິສທຊີລ (Milos Vystrcil), ຊຶ່ງເປັນສະມາຊິກທີ່ດົນນານຂອງພັກ ພົນລະເມືອງປະຊາທິປະໄຕ ທີ່ເປັນກາງອຽງຂວາຂອງທ່ານເຟຍລາ (Fiala), ເຊິ່ງຮູ້ຈັກໂດຍຊື່ຫຍໍ້ວ່າ ODS ໃນພາສາເຊັກນັ້ນ.
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