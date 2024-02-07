ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນໃໝ່ຂອງກຳປູເຈຍ ທ່ານຮຸນ ມາເນດ ໄດ້ຊື່ນຊົມກັບຄວາມສຳພັນທີ່ອົບອຸ່ນຂຶ້ນກັບປະເທດຕາເວັນຕົກ ໃນລະຫວ່າງການເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ 6 ເດືອນທຳອິດຂອງທ່ານ ຂະນະດຽວກັນ ກໍໃຫ້ການຢືນຢັນໃນຄວາມສຳພັນຂອງພະນົມເປັນກັບປັກກິ່ງ ແລະຍັງຮັກສາກົນລະຍຸດແບບຫົວແຂງກະດ້າງຂອງບິດາທ່ານ ແລະຜູ້ນຳຄົນກ່ອນຂອງປະເທດ ທ່ານຮຸນ ເຊນ ເອົາໄວ້.
ແນວຄິດທັງສອງຢ່າງນັ້ນໄດ້ສ້າງຄວາມໂກດແຄກ້ນໃຫ້ແກ່ພວກສະໜັບສະໜຸນສິດທິມະນຸດແລະປະຊາທິປະໄຕ ທີ່ຕ້ອງການຢາກໃຫ້ສະຫະລັດ ຍີ່ປຸ່ນ ສະຫະພາບຢູໂຣບ ແລະບັນດາຜູ້ໃຫ້ບໍລິຈາກປະຊາທິປະໄຕອື່ນໆ ເພີ້ມຄວາມກົດດັນຕໍ່ລັດຖະບານຊຸດໃໝ່ໃຫ້ດຳເນີນການປະຕິຮູບ ແລະເປີດພື້ນທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນ ໃຫ້ແກ່ອິດສະຫຼະພາບທາງດ້ານການເມືອງ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ມີການເລືອກຕັ້ງ ໂດຍພັກການເມືອງພຽງພັກດຽວເທົ່ານັ້ນ ໃນເດືອນກໍລະກົດ.
ທ່ານມວນ ໂທລາ (Moeun Tola) ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິຫານສູນກາງພັນທະມິດເພື່ອແຮງງານແລະສິດທິມະນຸດ ຢູ່ພະນົມເປັນ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອພະແນກພາສາຂະແມ ໃນລະຫວ່າງການໃຫ້ສຳພາດທາງໂທລະສັບ ເມື່ອອາທິດແລ້ວນີ້ວ່າ “ບໍ່ມີຫຍັງປ່ຽນແປງ” ພາຍໃຕ້ທ່ານຮຸນ ມາເນດ ເມື່ອເວົ້າເຖິງຄວາມສາມາດຂອງລັດຖະບານ ທີ່ມີຕໍ່ການປ່ຽນແປງໄປໃນທາງບວກ ຫຼືວ່າປັບປຸງ ການບໍລິການສາທາລະນະ.
“ສານຍັງສືບຕໍ່ ຖືກໃຊ້ເປັນເຄື່ອງມືຂອງຜູ້ມີອິດທິພົນ ແລະນັກການເມືອງ” ທ່ານກ່າວ. “ສະຖານະການດ້ານສິດທິມະນຸດພາຍໃຕ້ລັດຖະບານຊຸດໃໝ່ ແມ່ນຂີ້ຮ້າຍ ກວ່າລັດຖະບານຊຸດກ່ອນຊ້ຳ ສິດທິຂອງພົນເຮືອນ ແລະ ສິດທິທາງການເມືອງແມ່ນຂີ້ຮ້າຍລົງຫຼາຍ.
ທ່ານຟິລ ໂຣເບີດສັນ (Phil Robertson) ຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍເອເຊຍຂອງກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ Human Right Watch ເອີ້ນທ່ານຮຸນ ມາເນດ ວ່າ “ເຫຼົ້າເກົ່າຢູ່ໃນແກ້ວໃໝ່.”
“ລາວແມ່ນກາງຕໍ່ບິດາຂອງລາວທັງໝົດເພື່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນດັ່ງນັ້ນລາວບໍ່ກ້າທີ່ຈະປ່ຽນຫຍັງ ໂດຍສະເພາະແລ້ວ ບັນຫາທີ່ສຳຄັນໆເຊັ່ນເລື້ອງສິດທິມະນຸດ” ທ່ານກ່າວຕໍ່ວີໂອເອໂດຍທາງອີເມລເມື່ອວັນທີ 15 ມັງກອນຜ່ານມາ. “ມີຢູ່ຫຼາຍຊ່ອງທາງ ທີ່ທ່ານມາເນດ ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ລາວແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງ ຖ້າລາວຫາກຕ້ອງການຢາກເຮັດ ແຕ່ລາວກໍບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງເລີຍ.”
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