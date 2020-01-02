ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິສຣາແອລ ທ່ານເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ ກ່າວວ່າ ທ່ານຈະຂໍຮ້ອງສະພາ ອະນຸມັດສິດພິເສດຈາກການຖືກຟ້ອງຮ້ອງໃນຂໍ້ຫາສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ອັນເປັນການເຄື່ອນໄຫວ ທີ່ອາດຢຸດເຊົາການດຳເນີນຄະດີໄວ້ກ່ອນຈົນກວ່າ ຫຼັງຈາກການເລືອກຕັ້ງໃນເດືອນມີນານີ້.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິສຣາແອລ ໄດ້ກ່າວໃນພາສາຮີບຣູ ວ່າ “ມັນເປັນເຈດຕະນາຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ທີ່ຈະໄປຂຶ້ນສານ ເພື່ອລົບລ້າງຂໍ້ກ່າວຫາທັງຫຼາຍທີ່ເສກສັນປັ້ນແຕ່ງຂຶ້ນມາຕໍ່ຂ້າພະເຈົ້ານັ້ນ. ພົນລະເມືອງຂອງອິສຣາແອລທັງຫຼາຍເອີ້ຍ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສິດພິເສດຕໍ່ການຖືກຟ້ອງຮ້ອງນັ້ນ ແມ່ນໝາຍຄວາມວ່າ ເພື່ອປົກປ້ອງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຜູ້ທີ່ຖືກເລືອກມາ ຈາກການຟ້ອງຮ້ອງຕ່າງໆທີ່ເສກສັນປັ້ນແຕ່ງຂຶ້ນ ຈາກກໍລະນີຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານການເມືອງ ຊຶ່ງເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຂົາ ແມ່ນເພື່ອທຳລາຍຄວາມປະສົງຂອງປະຊາຊົນ. ຄວາມໝາຍຂອງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຜູ້ທີ່ຖືກເລືອກມາ ສາມາດຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ ອີງຕາມຄວາມປະສົງຂອງປະຊາຊົນ.”
ສ່ວນຜູ້ນຳພັກຝ່າຍຄ້ານຂອງອິສຣາແອລ ທ່ານເບັນນີ ແກັນສ໌ ໄດ້ຕ້ອງຕິ ການຮ້ອງຂໍສິດພິເສດຈາກການຖືກຟ້ອງຮ້ອງໃນຂໍ້ຫາການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຂອງທ່ານເນຕັນຢາຮູ ນັ້ນ ໂດຍເອີ້ນຍຸດທະສາດຂອງທ່ານເນຕັນຢາຮູ ວ່າ ເພື່ອຫລີກລ່ຽງລະບົບຍຸຕິທຳ ຊຶ່ງເປັນວັນແຫ່ງຄວາມໂສກເສົ້າ.
ທ່ານແກັນສ໌ ແລະທ່ານເນຕັນຢາຮູ ຈະປະເຊີນໜ້າກັນ ເປັນຄັ້ງທີສາມ ໃນການເລືອກຕັ້ງ ທີ່ຈະມີຂຶ້ນໃນເດືອນມີນາ ຫຼັງຈາກທີ່ທັງສອງຝ່າຍ ບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບສຽງສະໜັບສະໜຸນຢ່າງພຽງພໍຈາກສະພາ ເພື່ອຈັດຕັ້ງລັດຖະບານ ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການເລືອງຕັ້ງສອງຄັ້ງກ່ອນໜ້ານີ້ແລ້ວ.
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu says he will ask parliament to grant him immunity from prosecution for alleged corruption -- a move that could put off a trial until after the March elections.
(Benjamin Netanyahu, Israeli Prime Minister state in Hebrew)
"It's my intention to stand before the court to shatter all the fabricated accusations against me. Dear citizens of Israel, the immunity law is meant to protect elected officials from tailored lawsuits, from serving political cases whose aim is to harm the will of the people. The law is meant to ensure that elected officials can serve the people according to the will of the people."
The leader of Israel's opposition party, Benny Gantz criticized Netanyahu's plea for immunity from corruption charges, calling his strategy to avoid the justice system, a sad day.
Gantz and Netanyahu will face off for a third time in March election after neither was able to get enough support from parliament after two previous elections.