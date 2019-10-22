ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິສຣາແອລ ທ່ານເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ ວ່າ ທ່ານບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງ ລັດຖະບານຊຸດໃໝ່ໄດ້ ຫຼັງຈາກ ການເລືອກຕັ້ງສະພາທີ່ບໍ່ມີພັກໃດກຳຄະແນນສຽງໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດເມື່ອເດືອນແລ້ວນີ້ ຊຶ່ງເປີດຊ່ອງທາງໃຫ້ແກ່ ທ່ານເບັນນີ ແກັນສ໌ ຄູ່ແຂ່ງທີ່ນິຍົມແນວທາງປານກາງ ຈະພະຍາຍາມເຕົ້າໂຮມ ບັນດາສະມາຊິກສະພາມາເຂົ້າຮ່ວມເປັນສຽງສ່ວນຫຼາຍ ແລະກໍຈະກາຍເປັນຜູ້ນຳປະເທດຄົນໃໝ່.
ທ່ານເນຕັນຢາຮູ ໄດ້ເປັນນາຍົກຂອງປະເທດຊາວຢິວ ທີ່ຍາວນານທີ່ສຸດຢູ່ແລ້ວ ໄດ້ພະຍາຍາມ ເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະໄໝທີ 5. ແຕ່ທ່ານເນຕັນຢາຮູ ເປັນຫົວໜ້າພັກອະນຸລັກນິຍົມ Likud ໄດ້ກ່າວຕໍ່ປະທານາທິບໍດີ ຂອງອິສຣາແອລ ທ່ານເຣີເວັນ ຣີວລິນ (Reuven Rivlin) ວ່າ ທ່ານບໍ່ສາມາດຊອກຫາຄະແນນສຽງ 61 ບ່ອນນັ່ງ ໃນສະພາ Knesset ທີ່ເປັນສຽງສ່ວນຫຼາຍໄດ້ ໂດຍການ ເຂົ້າຮ່ວມໃນລັດຖະບານສາມັກຄີຊາດ ກັບພັກສີຟ້າແລະສີຂາວນິຍົມແນວທາງປານກາງຂອງທ່ານແກັນສ໌.
ທ່ານຣີວລິນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ບັດນີ້ ທ່ານຈະໃຫ້ທ່ານແກັນສ໌ ອະດີດລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ອິສຣາແອລ 28 ວັນ ເພື່ອພະຍາຍາມຈັດຕັ້ງລັດຖະບານ ຫາກແຕ່ວ່າ ທ່ານເອງ ກໍຈະປະເຊີນກັບຄວາມເປັນຫ່ວງຫຼາຍຢ່າງ. ຕາມກົດໝາຍແລ້ວ ຖ້າທ່ານແກັນສ໌ ບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງລັດຖະບານໄດ້ ພາຍໃນ 28 ວັນ ສະມາຊິກສະພາ ຄົນໃດຄົນນຶ່ງກໍສາມາດພະຍາຍາມຈັດຕັ້ງລັດຖະບານ ໃນເວລາ 21 ວັນຕໍ່ມາ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ໄດ້.
ແຕ່ຖ້າຫາກອັນນັ້ນ ກໍຍັງລົ້ມແຫຼວຢູ່ ອິສຣາແອລ ຈະຖືກກົດດັນ ໃຫ້ຈັດການເລືອກຕັ້ງສະພາ ເປັນຄັ້ງທີ 3 ຂຶ້ນ ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນເມສາຜ່ານມາ.
ພັກຂອງທ່ານແກັນສ໌ ໄດ້ຊະນະບ່ອນນັ່ງໃນສະພາ 33 ບ່ອນ ໃນການເລືອກຕັ້ງເມື່ອເດືອນກັນຍາ ແລະພັກລີຄູດ ໄດ້ 32 ບ່ອນນັ່ງ ທັງສອງ ແມ່ນໄກຈາກການມີສຽງສ່ວນຫຼາຍ ແລະບັງຄັບໃຫ້ແຕ່ລະຝ່າຍ ພະຍາຍາມເກັບກຳເອົາການສະໜັບສະໜຸນ ຈາກພັກທີ່ນ້ອຍກວ່າທັງຫຼາຍ ທີ່ໄດ້ມີຜູ້ແທນ ໃນການເລືອກຕັ້ງສະພາໃໝ່ໆມານີ້.
ທ່ານເນຕັນຢາຮູ ກາງຕໍ່ ພວກຊາວຢິວນິຍົມແນວທາງເດີມ ແລະພັກຕ່າງໆ ທີ່ນິຍົມຂວາຈັດ ຊຶ່ງໃຫ້ການຊຸກຍູ້ທ່ານເກືອບຮອດສຽງສ່ວນຫຼາຍ. ສ່ວນທ່ານແກັນສ໌ ກໍກາງຕໍ່ການສະໜັບສະໜຸນ ຈາກກຸ່ມພັນທະມິດອາຣັບ Joint List ແລະ ພັກອື່ນໆຂອງອິສຣາແອລ ທີ່ມີຫົວເສລີນິຍົມຫຼາຍກວ່າ ຊຶ່ງຍັງອາດຈະຊຸກຍູ້ໃຫ້ທ່ານ ໃກ້ເຂົ້າເປັນສຽງສ່ວນຫຼາຍໄດ້.
ສິ່ງທີ່ສຳຄັນ ອີກຄັ້ງນຶ່ງ ອາດເປັນພັກ Yisrael Beiteinu ທີ່ນຳພາໂດຍ ທ່ານອາວິກດໍ ລີເບີແມນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເກນເຂົ້າເປັນທະຫານອິສຣາແອລ ທົ່ວໄປ ອັນເປັນທ່າທີ ທີ່ຄັດຄ້ານໂດຍ ບັນດາພັກຊາວຢິວທີ່ເປັນນິຍົມປານກາງ ແລະນະໂຍບາຍດ້ານສາສະໜານິກາຍອື່ນອີກ. ທ່ານລີເບີແມນບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນແກ່ຜູ້ທີ່ຖືກສະເໜີໃຫ້ເປັນນາຍົກຄົນໃດເລີຍ ແຕ່ພັກຂອງທ່ານມີບ່ອນ ນັ່ງໃນສະພາ Knesset 8 ບ່ອນ ທີ່ອາດເປັນການຕັດສິນຊີ້ຂາດໄດ້.
ທ່ນເນຕັນຢາຮູ ໄດ້ກ່າວຫາທ່ານແກັນສ໌ ແລະ ບັນດາຄູ່ພາຄີພັນທະມິດຂອງທ່ານ ວ່າ “ພຽງແຕ່ເວົ້າກ່ຽວກັບຄວາມສາມັກຄີ. ໃນຜົນທີ່ສຸດ ພວກເຂົາເຈົ້າ ເຮັດໄປໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ເກີດການແບ່ງແຍກທາງສາສະໜາ” ດ້ວຍການບໍ່ຍອມເຂົ້າຮ່ວມລັດຖະບານ ກັບ ບັນດາພັກທີ່ນັບຖືສາສະໜາຢ່າງເຄັ່ງຄັດ.