ໃນຂະນະທີ່ພວກຜູ້ນຳຂອງອົງການເນໂຕ້ ພົບປະກັນຢູ່ນະຄອນມາດຣິດ ໃນອາທິດນີ້ ຢູເຄຣນກໍໄດ້ຮ້ອງ ຂໍອາວຸດຊະນິດໃໝ່ ເພື່ອເອົາຊະນະການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍ. ພວກເຮົາມາສຳຫຼວດເບິ່ງວ່າ ຢູເຄຣນໄດ້ຮ້ອງຂໍຫຍັງແດ່ ແລະມີຫຍັງແດ່ທີ່ປະເທດຕ່າງໆໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ແລະໄດ້ຈັດສົ່ງໄປໃຫ້ແລ້ວ.
ໃນການຖະແຫຼງຕໍ່ບັນດາຜູ້ນຳຂອງອົງການເນໂຕ້ ຜ່ານທາງວີດີໂອ ໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມານີ້ ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລນສກີ ກ່າວວ່າ ທ່ານຕ້ອງການອາວຸດທີ່ກ້າວໜ້າທັນສະໄໝຕື່ມອີກ.
ທ່ານເວົ້າວ່າ “ໂດຍສະໜອງອາວຸດເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ ພວກທ່ານສາມາດທັບມ້າງກົນລະຍຸດຂອງຣັດເຊຍໄດ້ຢ່າງສິ້ນເຊີງໃນການທຳລາຍຫົວເມືອງຕ່າງໆ ແລະສ້າງຄວາມຢ້ານກົວໃຫ້ແກ່ພົນລະເຮືອນຊາວຢູເຄຣນນັ້ນ.”
ຢູເຄຣນກ່າວວ່າ ຕົນຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການສະໜອງອາວຸດເພີ້ມຂຶ້ນສິບເທົ່າເພື່ອຮັບມືກັບຄັງປືນໃຫຍ່ຈຳນວນມະຫາສານຂອງຣັດເຊຍ.
ອົງການເນໂຕ້ຍັງບໍ່ທັນສະໜອງອາວຸດຂະໜາດໜັກໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນເທື່ອ ນັ້ນຄືຄຳອະທິບາຍຂອງທ່ານຈິມ ທາວເຊັນ ອະດີດຮອງລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ຮັບຜິດຊອບໃນດ້ານນະໂຍບາຍຢູໂຣບແລະອົງການເນໂຕ້.
ທ່ານທາວເຊັນ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ “ນັ້ນບໍ່ແມ່ນໂດຍອົງການເອງໃນຖານະທີ່ເປັນສະຖາບັນ ສະໜອງສິ່ງເຫຼົ່ານີ້. ມັນບໍ່ມີສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເລີຍ. ແຕ່ພັນທະມິດຂອງເນໂຕ້ມີ ແລະດ້ວຍເຫດນີ້ ທາງອົງການເນໂຕ້ແມ່ນໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ພັນທະມິດ ສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອນັ້ນ ຖ້າເຂົາເຈົ້າຫາກສາມາດເຮັດໄດ້. ມັນມີອັດຕາວັດແທກກ່ຽວກັບອຸບປະສົງແລະອຸບປະທານ ແລະອັດຕາການຝຶກແອບທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ມີການບັນລຸເຊັ່ນດຽວກັນ ເມື່ອເວົ້າເຖິງເລື້ອງໄລຍະເວລາ.”
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ກ່າວວ່າ ແຜນການຊ່ວຍເຫຼືອໃໝ່ທາງທະຫານເພື່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ ພວມຖືກສົ່ງໄປຍັງປະເທດຢູເຄຣນ.
ທ່ານໄບເດັນ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວທີ່ນະຄອນມາດຣິດ ໃນວັນພະຫັດມື້ວານນີ້ວ່າ
“ອີກເທື່ອນຶ່ງ ສະຫະລັດພວມເປັນຜູ້ນຳທາງ. ພວກເຮົາໄດ້ສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງເກືອບ 7 ຕື້ໂດລາ ນັບແຕ່ໄດ້ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ. ໃນໄລຍະສອງສາມມື້ຂ້າງໜ້ານີ້ ພວກເຮົາຕັ້ງໃຈທີ່ຈະປະກາດ ການຊ່ວຍເຫຼືອຕື່ມອີກ 800 ລ້ານໂດລາ ຮວມທັງລະບົບປ້ອງກັນທາງອາກາດທີ່ກ້າວໜ້າທັນສະໄໝຊະນິດໃໝ່ຂອງປະເທດຕາເວັນຕົກ ໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນ ປືນໃຫຍ່ໃນຈຳນວນເພີ້ມຕື່ມພ້ອມດ້ວຍລູກກະສຸນ ເຣດ້າທີ່ຕິດຕາມເບິ່ງການຍິງປືນໃຫຍ່ ລູກຈະຫຼວດໃນຈຳນວນເພີ້ມຕື່ມສຳລັບ ລະບົບຈະຫຼວດຫຼາຍລຳກ້ອງ HIMARS ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນໄປແລ້ວນັ້ນ ແລະລະບົບຈະຫຼວດ HIMARS ຈາກປະເທດອື່ນໆອີກເຊັ່ນດຽວກັນ.”
ສະຫະລັດ ແລະອັງກິດຍັງໄດ້ສະໜອງລະບົບຈະຫຼວດທີ່ຍິງໄດ້ຫຼາຍລູກພ້ອມກັນ ຫຼື MLRS ໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນ. ຢູ່ທີ່ປະເທດອັງກິດໃນອາທິດນີ້ ມີທະຫານຢູເຄຣນຫຼາຍກວ່າ 400 ຄົນໄດ້ຈົບຫຼັກສູດການຝຶກແອບໃນການນຳໃຊ້ລະບົບດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງຖືວ່າ ມີຄວາມສຳຄັນ ໃນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ປືນໃຫຍ່ຂອງຣັດເຊຍ.
ນອກນັ້ນ ອັງກິດຍັງໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ທີ່ຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອພິເສດທາງທະຫານ 1.3 ຕື້ໂດລາແກ່ຢູເຄຣນ ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ຊຶ່ງຮວມກັນ
ແລ້ວ ມີຍອດທັງໝົດຢູ່ 2.8 ຕື້ໂດລາ ອັນດັບ 2 ຮອງຈາກສະຫະລັດເທົ່ານັ້ນ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີບໍຣິສ ຈອນສັນ ກ່າວວ່າ ມັນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍທີ່ປະເທດພາຄີຕາເວັນຕົກອື່ນໆ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອເພີ້ມຕື່ມແກ່ຢູເຄຣນ.
ສຳລັບປະເທດຝຣັ່ງກໍໄດ້ປະກາດແຜນການ ທີ່ຈະສົ່ງລະບົບປືນໃຫຍ່ຊີຊາທີ່ຍິງໄດ້ໃນໄລຍະໄກໄປໃຫ້ຢູເຄຣນຕື່ມອີກ. ມີລາຍງານວ່າ ຢູເຄຣນໄດ້ນຳໃຊ້ອາວຸດເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ເຂດແຄມຝັ່ງຂອງທະເລດຳໃກ້ກັບເກາະງູ ຊຶ່ງກຳລັງຣັດເຊຍໄດ້ຖອນອອກໄປໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ຫຼັງຈາກຢູເຄຣນໄດ້ທຳການໂຈມຕີຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ.
ເຢຍຣະມັນໄດ້ສັນຍາທີ່ຈະຈັດສົ່ງລົດຖັງຕໍ່ຕ້ານເຮືອບິນ 15 ຄັນໄປໃຫ້ໃນເດືອນກໍລະກົດ ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການຊັກຊ້າມາຫຼາຍໆເທື່ອ. ສະເປນກໍກຳລັງພິຈາລະນາທີ່ຈະສົ່ງລົດຖັງລຽວປາດ ທີ່ເຮັດໂດຍເຢຍຣະມັນ 40 ຄັນ ໄປໃຫ້ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກເຢຍຣະມັນກ່ອນ.
ສ່ວນໂປແລນກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ສະໜອງອາວຸດແລະອຸບປະກອນທາງທະຫານໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນໄປແລ້ວ ໃນມູນຄ່າ 1.7 ຕື້ໂດລາ ຮວມທັງລົດຖັງສະໄໝໂຊຫວຽດ T-72 ປືນໃຫຍ່ຮາວວິດເຊີແລະລູກສອນໄຟຍິງຈາກພື້ນດິນຫາອາກາດ. ສະໂລວາເກຍໄດ້ບໍລິຈາກລະບົບປ້ອງກັນທາງອາກາດ S-300 ໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນໃນເດືອນເມສາຜ່ານມາ.