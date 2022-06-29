ບັນດາຜູ້ນຳຂອງອົງການເນໂຕ້ ກໍາລັງເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ທີ່ນະຄອນຫລວງມາດຣິດ, ປະເທດສະເປນສຳລັບກອງປະ ຊຸມສຸດຍອດທີ່ຈະຮວມເອົາ ການສົນທະນາ ກ່ຽວກັບການສະໜັບສະໜູນຢູເຄຣນ ແລະວິທີການທີ່ພັນທະມິດ ນີ້ຈະປັບຕົວ ເພື່ອປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍໃນປັດຈຸບັນ ແລະອະນາຄົດ.
ຄາດວ່າບັນດາຜູ້ນຳຈະເຫັນດີໃຫ້ເພີ້ມການສະໜັບສະໜູນຕໍ່ຢູເຄຣນໃນຂະນະທີ່ຕົນປ້ອງກັນຕົນເອງບໍ່ໃຫ້ຖືກບຸກລຸກຈາກຣັດເຊຍ.
ເລຂາທິການໃຫຍ່ຂອງອົງການເນໂຕ້ ທ່ານເຈນສ໌ ສໂຕລເທັນເບີກ (Jens Stoltenberg) ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກ ຂ່າວວ່າ ການເຕົ້າໂຮມກັນນີ້ ຈະເປັນ "ກອງ ປະຊຸມສຸດຍອດຄັ້ງປະຫວັດສາດ ແລະປ່ຽນແປງໃໝ່ ສໍາລັບພັນ ທະມິດຂອງ ພວກເຮົາ", ໂດຍກ່າວຕື່ມວ່າ ມັນເກີດຂຶ້ນທ່າມກາງ "ວິກິດການດ້ານຄວາມ ໝັ້ນຄົງທີ່ໜັກໜ່ວງ ທີ່ສຸດທີ່ພວກເຮົາ ໄດ້ປະເຊີນມາ ນັບຕັ້ງແຕ່ສົງຄາມ ໂລກຄັ້ງທີສອງ."
ການໂຈມຕີຂອງຣັດເຊຍ ຍັງມີອິດທິພົນຕໍ່ແຜນການອັນຍາວນານຂອງອົງການເນໂຕ້ເອງ, ໂດຍມີແນວຄວາມຄິດຍຸດທະສາດໃໝ່ ທີ່ປະກອບດ້ວຍອັນທີ່ພັນທະມິດໄດ້ເອີ້ນວ່າ "ສະພາບແວດລ້ອມຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່ ມີການປ່ຽນແປງ." ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ເປັນທິດຊີ້ນຳ ຍັງຈະແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍອື່ນໆ, ລວມທັງຈີນອີກດ້ວຍ.
ໃນໄລຍະສັ້ນ, ເນໂຕ້ ພວມເພີ່ມທະວີຄວາມພ້ອມໃນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ໄພນາບຂູ່ຕ່າງໆ ຈາກພາຍນອກ, ໃນນັ້ນມີການເພີ່ມຈຳນວນກຳລັງທະຫານພາຍໃຕ້ການບັນຊາການຂອງເນໂຕ້ໂດຍກົງ ແລະ ຈັດວາງບັນດາກຳລັງອາວຸດໜັກ ແລະແຫຼ່ງກຳລັງຂົນສົ່ງ.
ຂະນະທີ່ບັນດາສະມາຊິກເນໂຕ້ ໄດ້ພິຈາລະນາຄຳຮ້ອງສະເໜີໃຫ້ສະວີເດັນ ແລະ ຟິນແລນເຂົ້າເປັນພັນທະມິດ, ກອງປະຊຸມສຸດຍອດຍັງຈະລວມມີການພົບປະກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດ ທີ່ບໍ່ແມ່ນສະມາຊິກຂອງເນໂຕ້ອີກດ້ວຍ. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະ ຊຸມນີ້ມີຜູ້ນຳຈາກອອສເຕຣເລຍ, ຍີ່ປຸ່ນ, ເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະນິວຊີແລນ.
ການສົນທະນາໃນຂົງເຂດອື່ນແມ່ນລວມມີການກໍ່ການຮ້າຍ, ການໂຈມ ຕີທາງອິນເຕີແນັດ ແລະການປ່ຽນແປງ ຂອງດິນຟ້າອາກາດ.