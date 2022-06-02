ຜູ້ໜູນຫຼັງທີ່ໄວ້ວາງໃຈໄດ້ທີ່ສຸດຂອງຢູເຄຣນໃນຢູໂຣບ ໄດ້ສັນຍາວ່າມັນຈະບໍ່ມີການຢຸດໃນການສະໜັບສະໜູນ, ແມ່ນກະທັ້ງມີການເວົ້າທີ່ດຸຮ້າຍຫຼາຍຂຶ້ນໂດຍພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ຣັດເຊຍ ກໍ່ຕາມ.
ທູດຖາວອນຂອງສະຫະລັດ ປະຈຳອົງການ NATO ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນວ່າ ຄວາມສຳເລັດຂອງຣັດເຊຍເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງຢູເຄຣນ ແມ່ນບໍ່ສາມາດທີ່ຈະສ້າງຄວາມສັ່ນຄອນຕໍ່ຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງພັນທະມິດ, ດ້ວຍບັນດາສະມາຊິກສືບຕໍ່ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນກອງກຳລັງຂອງ ກີຢິບ.
ທ່ານນາງ ຈູລຽນ ສມິດ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ກຸ່ມນັກຂຽນ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດວ່າ “ໂດຍລວມແລ້ວຢູ່ອົງການ NATO, ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ພວກເຮົາຫວັງ ແລະ ເຊື່ອວ່າຢູເຄຣນຈະໄດ້ໄຊຊະນະໃນທີ່ສຸດ.”
ທ່ານນນາງໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ “ລະດັບຂອງຄວາມເຄົາລົບທີ່ເຈົ້າເຫັນໃນທົ່ວພັນທະມິດສຳລັບກອງກຳລັງ
ຢູເຄຣນໃນເວລານີ້ແມ່ນສູງຫຼາຍ. ພວກເຮົາເຫັນຊ່ວງເວລາຕ່າງໆທີ່ກອງກຳລັງຣັດເຊຍໄດ້ທຳຄວາມກ້າວໜ້າ. ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຫຼາຍຊ່ວງເວລາທີ່ກອງກຳລັງຢູເຄຣນສາມາດທີ່ຈະທຳການຕ້ານຢັນຢ່າງປະສົບຄວາມສຳເລັດ.”
ຄຳເຫັນຂອງທ່ານນາງ ສມິດ ໄດ້ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກວໍຊິງຕັນໄດ້ປະກາດວ່າເຂົາເຈົ້າຈະສົ່ງອາວຸດທີ່ທັນສະໄໝໄປໃຫ້ຢູເຄຣນເພີ່ມເຕີມ, ລວມມີລະບົບປືນໃຫຍ່ຍິງຈະຫຼວດທີ່ທຳການເຄື່ອນທີ່ໄດ້ເປັນຢ່າງສູງ M142 ທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນຊື່ HIMARS.
ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ປ້ອງກັນການຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວໃນບົດລາຍງານບັນນາທິການໃນໜັງສືພິມ The New York Times ເມື່ອຕອນແລງວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ, ທີ່ເວົ້າວ່າລະບົບຈະຫຼວດທີ່ທັນສະໄໝດັ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍຢູເຄຣນ “ທຳການໂຈມຕີທີ່ແນ່ນອນກວ່າເກົ່າຕໍ່ເປົ້າໝາຍທີ່ສຳຄັນໃນສະໜາມລົບ.”
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູເຄຣນໄດ້ຂໍລະບົບດັ່ງກ່າວມາຫຼາຍອາທິດແລ້ວ, ໂດຍເວົ້າວ່າເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການເພື່ອຕອບໂຕ້ປືນໃຫຍ່ຂອງຣັດເຊຍ ທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ມົສກູ ປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນພາກພື້ນດອນບາສ.
ຣັດເຊຍ ໃນວັນພຸດວານນີ້ໄດ້ຕຳໜິຕິຕຽນການຕັດສິນໃຈຂອງ ສະຫະລັດ, ໂດຍກ່າວຫາວໍຊິງຕັນ ກ່ຽວກັບ ການເຮັດໃຫ້ຄວາມເຄັ່ງຕຶງຮຸນແຮງຂຶ້ນ.
ໂຄສົກວັງເຄຣັມລິນ ທ່ານ ດມິທຣີ ເປັສກອຟ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ນັກຂ່າວວ່າ “ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າ ສະຫະລັດ ໄດ້ເຕີມນໍ້າມັນໃສ່ໄຟດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈ ແລະ ຢ່າງແຂງຂັນ.”
ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ເຊີເກ ລາວຣອຟ, ໃນລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມປະເທດຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ໃນວັນພຸດວານນີ້, ໄດ້ເອີ້ນການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ການຍຸແຍ່ໂດຍກົງ, ທີ່ແນເປົ້າໃສ່ການນຳເອົາປະເທດຕາເວັນຕົກໄປມີສ່ວນຮ່ວມໃນການດຳເນີນການທາງທະຫານ.”