ລາຍງານທ້າຍປີ: ອົງການ NATO ຂະຫາຍໂຕອອກໃນປີ 2023, ແຕ່ເວລາການເປັນສະມາຊິກຂອງ ຢູເຄຣນ ຊໍ້າພັດພົບກັບບັນຫາ

ອົງການ NATO ໄດ້ຕ້ອນຮັບການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກທີ 31 ຂອງຕົນໃນປີ 2023, ໃນຂະນະທີ່ ຟິນແລນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກຸ່ມພັນທະມິດທາງທະຫານຂອງປະເທດຕາເວັນຕົກໃນເວລາທີ່ຣັດເຊຍບຸກໂຈມຕີຢູເຄຣນແບບເຕັມອັດຕາ. ດັ່ງທີ່ ເຮັນຣີ ຣິຈແວລ ມີລາຍງານທ້າຍປີ ກ່ຽວກັບຄໍາຮ້ອງຂໍສະຫມັກເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ຂອງສວີເດັນ ທີ່ຍັງຄົງໂຈະໄວ້ຢູ່, ແລະຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍອັນຍິ່ງໃຫຍ່ລໍຖ້າຢູ່ຂ້າງຫນ້າ ສໍາລັບ ກີຢິບ, ທິບສຸດາ ມີລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້.
ອົງການ NATO ໄດ້ມີການຫັນປ່ຽນເນື່ອງຈາກການບຸກໂຈມຕີ ຢູເຄຣນ ແບບເຕັມອັດຕາໂດຍ ຣັດເຊຍ.
ພຽງແຕ່ບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດຫຼັງຈາກລົດຖັງຂອງມົສກູໄດ້ແລ່ນຂ້າມຊາຍແດນເຂົ້າໄປໃນເດືອນກຸມພາ ປີ 2022, ຟິນແລນ ແລະ ສະວີເດັນ ກໍໄດ້ສະໝັກເຂົ້າຮ່ວມພັນທະມິດທາງທະຫານ ກັບປະເທດຕາເວັນຕົກ.
ໃນເດືອນເມສາທີ່ຜ່ານມາ, ຟິນແລນໄດ້ກາຍເປັນສະມາຊິກທີ 31 ຢ່າງເປັນທາງການຂອງອົງການ NATO.
ປະທານາທິບໍດີຟິນແລນ ທ່ານຊາວລີ ນິນິສໂຕ (Sauli Niinistö) ກ່າວວ່າ: “ຍຸກໃໝ່ເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນ. ແຕ່ລະປະເທດເພີ້ມຄວາມປອດໄພຂອງຕົນສູງຂຶ້ນ. ຟິນແລນກໍຄືກັນ. ການເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການ NATO ແມ່ນເສີມຂະຫຍາຍທ່າທີສາກົນຂອງພວກເຮົາ ແລະໂອກາດສຳລັບການຊ້ອມລົບ.”
ສະວີເດັນ ຍັງຄົງລໍຖ້າຢູ່, ເທີກີ ເຊິ່ງເປັນສະມາຊິກອົງການ NATO ຢູ່ແລ້ວ ໄດ້ເລື່ອນເວລາການອະນຸມັດຂອງຕົນ ໂດຍກ່າວຫາສະວີເດັນວ່າ ເຊື່ອງຊ້ອນປະຊາຊົນທີ່ພວກເຂົາຖືວ່າ ເປັນຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ.
ບັນດາສະມາຊິກສະພາຂອງ ເທີກີ ຍັງຄົງຫາລືກ່ຽວກັບການສະເໜີຂອງສະວີເດັນ.
ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການ NATO ທ່ານເຈັນ ສໂຕລເຕັນເບີກ (Jens Stoltenberg) ກ່າວວ່າ:
"ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ສະມັດຊາແຫ່ງຊາດສາມາດສໍາເລັດການປຶກສາຫາລືເຫຼົ່ານີ້ໂດຍໄວທີ່ສຸດ ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງເຮົາສາມາດສໍາເລັດການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນແກ່ສະວີເດັນ ໄດ້.”
ອົງການ NATO ໄດ້ເພີ່ມບາດກ້າວການສະໜັບສະໜຸນໃຫ້ແກ່ ຢູເຄຣນ ໃນປີ 2023 ໂດຍປະສານງານການສົ່ງອາວຸດ ແລະ ການຝຶກຊ້ອມຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກໄປໃຫ້.
ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ເມື່ອເດືອນກໍລະກົດຂອງຕົນຢູ່ທີ່ນະຄອນຫລວງວີລນຽສ (Vilnius), ບັນດາປະເທດພັນທະມິດ ໄດ້ພາກັນຢືນຢັນທ່າທີຂອງຕົນຄືນໃໝ່ວ່າ ຢູເຄຣນ ຈະກາຍມາເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການ NATO ແລະປັບປຸງເສັ້ນທາງ ໃຫ້ງ່າຍຂຶ້ນ ເພື່ອກ້າວເຂົ້າສູ່ການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງຢູເຄຣນ ທ່ານດີມິໂທຣ ກູເລບາ (Dmytro Kuleba) ກ່າວວ່າ:
"ພວກເຮົາໄດ້ກາຍມາເປັນກອງທັບ NATO ຢ່າງແທ້ຈິງໃນດ້ານຄວາມສາມາດທາງເຕັກນິກວິຊາການຂອງພວກເຮົາ, ວິທີການເຂົ້າເຖິງການຄຸ້ມຄອງ ແລະຫຼັກການກ່ຽວກັບການດໍາເນີນງານຂອງກອງທັບພວກເຮົາ."
ທ່ານຟາບຣິກ ໂພເທຍ (Fabrice Pothier), ອະດີດຫົວໜ້າດ້ານການວາງແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັນທະມິດ ກ່າວວ່າ ການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງຢູເຄຣນ ເປັນການຕັດສິນໃຈທາງດ້ານການເມືອງສໍາລັບບັນດາຜູ້ນຳອົງການ NATO, ເຊິ່ງ ທ່ານກ່າວຜ່ານຊູມວ່າ:
“ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ຢູເຄຣນ ອາດຈະເປັນຫນຶ່ງໃນບັນດາພັນທະມິດທີ່ມີຄວາມສາມາດທີ່ສຸດທີ່ທ່ານມີ, ຄວາມສາມາດທີ່ມີປະສິດທິພາບ ດັ່ງບັນດາປະເທດພັນທະມິດທີ່ທ່ານມີ, ພວກເຂົາເຈົ້າມີດີ ດັ່ງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າມີ. ແຕ່ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ ມັນເປັນຄໍາຖາມທາງດ້ານການເມືອງກ່ຽວກັບວ່າ ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍກວ່າ ຫຼື ມີຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍກວ່າ ທີ່ຈະເອົາຢູເຄລນເຂົ້າມາດຽວນີ້ເລີຍ ດີກ່ວາລໍຖ້າ."
ຢູເຄຣນ ພວມດຳເນີນການເຈລະຈາເຂົ້າເປັນສະມາຊິກກັບອົງການ NATO ແລະ ສະຫະພາບຢູໂຣບ (EU) ໃນຂະນະທີ່ດໍາເນີນການຕໍ່ສູ້ ຕ້ານບຸກລຸກຂອງກອງກຳລັງ ຣັດເຊຍ.
ສະມາຊິກອົງການ NATO ຈໍານວນນຶ່ງໂຕ້ຖຽງວ່າ ການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງຢູເຄຣນ ຕ້ອງລໍຖ້າຈົນກວ່າສົງຄາມຈະສິ້ນສຸດລົງ. ແຕ່ນັ້ນ ສາມາດຍືດເວລາຂອງການຕໍ່ສູ້ອອກໄປອີກ, ເຊິ່ງ ທ່ານ ໂພເທຍ ໄດ້ກ່າວຕອບໂຕ້.
ທ່ານ ໂພເທຍ ກ່າວຜ່ານຊູມວ່າ:
"ຖ້າທ່ານເວົ້າແນວນັ້ນ, ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວະລາດີເມຍ ປູຕິນ ຈະມີແຮງຈູງໃຈອີກອັນນຶ່ງທີ່ຈະຍັງດໍາເນີນການຕໍ່ໄປແລະຍັງຄົງຮັກສາລະດັບຂອງສົງຄາມໃຫ້ສູງພຽງພໍ ສະນັ້ນຈຶ່ງບໍ່ມີຈຸດເລີ້ມຕົ້ນ ຂອງການຂ້າມຜ່ານໄປຫາອົງ ການ NATO ໂດຍ ຢູເຄຣນ."
ນັ້ນ ແມ່ນສະຖານະການທີ່ຫຍຸ້ງຍາກສໍາລັບອົງການ NATO ເນື່ອງຈາກວ່າເສັ້ນທາງທີ່ກ້າວໄປສູ່ການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງຢູເຄຣນນັ້ນ ຍັງຄົງບໍ່ມີຄວາມແນ່ນອນສູງ.
NATO welcomed its 31st member in 2023, as Finland joined the Western military alliance in the wake of Russia’s full-scale invasion of Ukraine. As Henry Ridgwell reports, Sweden’s application is still on hold, and there are still big challenges ahead for Kyiv.
NATO has been transformed by Russia’s full-scale invasion of Ukraine.
Just weeks after Moscow’s tanks rolled across the border in February 2022, Finland and Sweden applied to join the Western military alliance.
In April, Finland officially became the 31st member of NATO.
Finnish President Sauli Niinistö.
“A new era begins. Each country maximizes its own security. So does Finland. NATO membership strengthens our international position and room for maneuver.”
Sweden is still waiting. Turkey – an existing NATO member – has delayed its approval, accusing Sweden of harboring people it considers terrorists.
Turkish lawmakers are still discussing Sweden’s bid.
NATO Secretary-General Jens Stoltenberg.
“I hope that the National Assembly can finalize these discussions as soon as possible so we can finalize the ratification of Sweden.”
NATO has stepped up its support for Ukraine in 2023 — coordinating the delivery of member states’ weapons and training.
At its July annual summit in Vilnius, the alliance reaffirmed its position that Ukraine will become a member of NATO and simplified the path to its accession.
Ukraine is ready, said the country’s foreign minister, Dmytro Kuleba.
“We are pretty much becoming a de facto NATO army in terms of our technical capacity, management approaches and principles of running an army.”
Ukraine’s accession is a political decision for NATO leaders, says the alliance’s former head of policy planning, Fabrice Pothier.
Fabrice Pothier, Former NATO Head of Policy Planning, male, IN ENGLISH, Zoom.
“I think Ukraine is probably one of the most capable, able potential allies you have out there. It’s as good as it gets. But it’s fundamentally a political question about whether there is more risk or benefit to get Ukraine in now than to wait.”
Ukraine is navigating accession talks with NATO and the European Union – while fighting invading Russian forces.
Some NATO members argue Ukraine’s accession must wait until the war ends. But that could prolong the fighting, argues Pothier.
Fabrice Pothier, Former NATO Head of Policy Planning, male, IN ENGLISH, Zoom.
“If you say that, [Russian President] Vladimir Putin will have yet another incentive to keep on going and to keep the level of hostilities sufficiently high so that there won’t be that threshold crossed by Ukraine into NATO.”
Such is the predicament for NATO – as the path toward Ukraine’s membership remains highly uncertain.