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ຜູ້​ບັນ​ຊາ​ການ NATO ຄາດ​ການ​ ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ ແລະ ຫວັງ​ທີ່​ຈະ​ນຳ​ເອົາ ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ ມາ​ສູ່​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ໃນອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ

​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ທ່ານ ອາ​ຊ​ຣ​ັ​ຟ ກາ​ນີ, ໂຄສະ​ນາ​ຫາ​ສຽງ​ສຳ​ລັບ​ການ​ເລ​ືອກ​ຕັ້ງ​ດຳ​ລົງ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຄືນໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ກາ​ບູ​ລ, ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ. 13 ກັນ​ຍາ, 2019.

ມັນ​ເປັນ​ອາ​ທິດ​ທີ່​ວຸ້ນ​ວາຍ​ໃນ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ສັນ​ຕິ​ພາບ ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖ​ານ, ແລະ ຜູ້​ບັນ​ຊາ
ການ ອົງການສົນທິສັນຍາ ແອັດແລນຕິກເໜືອ ຫຼື ​ເນ​ໂຕ້ (NATO) ໄດ້ກ່າວວ່າ ບັນດາ
ພັນທະມິດ “ຄາດວ່າຈະມີຄວາມຮຸນແຮງເພີ່ມຂຶ້ນ” ຢູ່ພາກພື້ນດິນ ໃນຂະນະທີ່ການ
ເລືອກຕັ້ງ ປະທານາທິບໍດີ ອັຟການິສຖານ ແມ່ນກຳລັງຫຍັບເຂົາໃກ້ກວ່າເກົ່າ.

ນາຍ​ພົນ​ກອງ​ທັບ​ອາ​ກາ​ດ ສະ​ຫະ​ລັດ, ທ່ານ ທອດ ໂວ​ລ​ເທີ​ສ໌, ຜູ້​ບັນ​ຊາ​ການ​ສູງ​ສຸດ​ພັນ​
ທະມິດ ຢູໂຣບ ຂອງອົງການ ເນໂຕ ໄດ້ກ່າວວ່າຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວກຸ່ມນ້ອຍໆກຸ່ມນຶ່ງວ່າ
ການເລືອກຕັ້ງ ອັຟການິສຖານ “ຄົງຈະບໍ່ສົມບູນ,” ແຕ່ພັນທະມິດ 29 ປະເທດຂອງອົງ
ການ ແອັດແລນຕິກເໜືອ ຈະ “ວາງແຜນ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ໄປຈົນຮອດວັນສຸດທ້າຍ
ຂອງໂລກ” ເພື່ອພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ການລົງຄະແນນສຽງທີ 28 ກັນຍານີ້ ມີຄວາມປອດ
ໄພໃຫ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້.

ທ່ານ ໂວ​ລ​ເທີ​ສ໌ ໄດ້​ກ່າວ​ຢູ່ນອກກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລັດ​ຖະ​ມົ​ນ​ຕີ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ອົງ​ການ
ເນໂຕ ວ່າ “ມັນມີຫຼາຍເລື່ອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ອັຟການິສຖານ ເກີດຂຶ້ນ, ແລະ ໃນເວລາ
ນີ້ສັນຍານທີ່ພວກເຮົາສົ່ງຫາບັນດາຄູ່ຮ່ວມອົງການ ເນໂຕ້ ຂອງພວກເຮົາກໍແມ່ນວ່າ ສະ
ຫະລັດ ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນ, ອົງການ ເນໂຕ້ ກໍມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນ, ແລະ ການດຳເນີນພາລະ
ກິດແມ່ນຍັງຄົງມີຢູ່ຄືເກົ່າ.”

ພົນ​ອ​າ​ກາດ​ເອກ ອັງ​ກິດ ທ່ານ ສະ​ຈວດ ພີ​ຈ໌ ​ຫົວ​ໜ້າ​ກອງ​ທັບ​ຂອງ​ອົງ​ການ ເນ​ໂຕ້ ໄດ້​
ກ່າວເພີ່ມເຕີມໃນວັນເສົາວານນີ້ວ່າ ມັນ “ບໍ່ມີການຂັດແຍ້ງກັນ” ກ່ຽວກັບ ຄວາມມຸ່ງໝັ້ນ
ນັ້ນ.

ທ່ານ​ ພີ​ຈ໌ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ໄປ ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ນຳ​ກັນ, ແລະ ຖ້າ​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​
ແປງໃດໆພວກເຮົາກໍຈະເຮັດນຳກັນ.”

ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ສັນ​ຕິ​ພາບ​ລະ​ຫວ່າງ ສະ​ຫະລັດ ກັບ​ກຸ່ມ​ຕາ​ລີ​ບານ ໄດ້​ລົ້ມ​ແຫຼວ​ໃນ​ທ້າຍ​
ອາທິດທີ່ຜ່ານມາ. ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ມີແຜນການເຈລະຈາກັບປະທາ
ນາທິບໍດີ ອັຟການິສຖານ ທ່ານ ອາຊ໌ຣັຟ ການີ ແລະ ພວກຫົວໜ້າຂອງກຸ່ມຕາລີບານ
ຢູ່ບ້ານພັກປະທານາທິບໍດີ ແຄ້ມ ເດວິດ, ໃນລັດແມຣີແລນ, ແຕ່ຕໍ່ມາໄດ້ກ່າວວ່າທ່ານ
ໄດ້ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະຍົກເລີກມັນ.

ບັນ​ດາ​ນັກ​ເຈ​ລ​ະ​ຈາ ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ ກຸ່ມ​ຕາ​ລີ​ບານ ເມື່ອ​ບໍ່​ດົນ​ມານີ້​ໄດ້​ປາ​ກົດ​ວ່າ​ຈະ​ບັນ
ລຸຂໍ້ຕົກລົງເພື່ອສິ້ນສຸດສົງຄາມທີ່ດົນທີ່ສຸດຂອງ ອາເມຣິກາ ແລະ ເລີ່ມການເຈລະຈາ
ລະຫວ່າງກຸ່ມກະບົດ ແລະ ລັດຖະບານອັຟການິສຖານ. ແນວໃດກໍຕາມ, ທ່ານ ທຣຳ
ໄດ້ປະກາດວ່າ ການເຈລະຈາສັນຕິພາບ ລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ແລະ ອັຟການິສຖານ
“ແມ່ນໄດ້ລະງັບລົງແລ້ວ” ຫຼັງຈາກເກີດການໂຈມຕີລະເບີດລົດໃນນະຄອນຫຼວງ ກາບູລ
ທີ່ໄດ້ສັງຫານຫຼາຍສິບຄົນ, ລວມທັງທະຫານ ອາເມຣິກັນ ຄົນນຶ່ງ.

ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ທີ່​ຈະ​ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ ​ໄດ້​ກໍ່​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ ກ່ຽວ​ກັບ
ຄວາມຮຸນແຮງທີ່ຮ້າຍແຮງກວ່າເກົ່າ. ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາກຸ່ມຕາລີບານ ກໍໄດ້ຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະກໍ່
ກວນການເລືອກຕັ້ງທີ່ໃກ້ຈະມາເຖິງ, ໂດຍປະຕິຍານວ່າ ກອງກຳລັງ ອາເມຣິກັນ “ຈະ
ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍກວ່າຄົນອື່ນໆ.”

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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