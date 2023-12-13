ບັນດາປະເທດຕ່າງໆ ເຫັນດີຕໍ່ການຫັນປ່ຽນ ຈາກເຊື້ອໄຟຟອສຊີລ ຢູ່ໃນຂໍ້ຕົກລົງກອງປະຊຸມສຸດຍອດດ້ານສະພາບອາກາດ

ບັນດາຜູ້ແທນຈາກເກືອບ 200 ປະເທດ ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ທີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດດ້ານສະພາບອາກາດຂອງສະຫະປະຊາຊາດໃນ ນະຄອນດູໄບ ເພື່ອຫັນປ່ຽນອອກຈາກການນໍາໃຊ້ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟທີ່ມາຈາກຊາກພືດແລະສັດດຶກດຳບັນ ຫຼືເຊື້ອໄຟຟອສຊີລ.
ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວໄດ້ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກການເຈລະຈາກັນ ເປັນເວລາສອງອາທິດ ແລະແນ່ເປົ້າໃສ່ໂຕຂັບເຄື່ອນຫຼັກ ໃນການປ່ອຍອາຍແກັສເຮືອນແກ້ວ ທີ່ເຮັດໃຫ້ໂລກຮ້ອນ.
ຫຼາຍກວ່າ 100 ປະເທດໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ໃຊ້ພາສາທີ່ເຂັ້ມແຂງກວ່າເກົ່າ, ເພື່ອສະແຫວງຫາການ “ຢຸດຕິ” ເຊື້ອໄຟຟອສຊີລຢ່າງຊັດເຈນ.
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບສຸດທ້າຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ "ການຫັນປ່ຽນອອກຈາກເຊື້ອໄຟຟອສຊີລ ໃນລະບົບພະລັງງານ, ໃນຮູບແບບທີ່ຍຸດຕິທໍາ, ເປັນລະບຽບ ແລະມີຄວາມສະເຫມີພາບ, ເພື່ອເລັ່ງການດໍາເນີນການ ໃນທົດສະວັດທີ່ສໍາຄັນນີ້."
ນອກເໜືອໄປຈາກການຢຸດຕິການນຳໃຊ້ເຊື້ອໄຟຟອສຊີລແລ້ວ, ຂໍ້ຕົກລົງຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເພີ່ມການໃຊ້ພະລັງງານທົດແທນ ຂຶ້ນເປັນສາມເທົ່າ ພາຍໃນປີ 2050 ແລະເລັ່ງການນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຈີ ເຊັ່ນ ການດັກຈັບ ແລະກັກເກັບທາດຄາບອນ.