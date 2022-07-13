ເບິ່ງພາບໃນນີ້:
ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ, ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ກ່າວວ່າ ກ້ອງໂທລະທັດນີ້ໄດ້ນຳເອົາ “ປ່ອງຢ້ຽມໃໝ່ເພື່ອຫລຽວໄປເບິ່ງປະຫວັດສາດຂອງຈັກກະວານ ພວກເຮົາ” ມາສະເໜີໃຫ້ຮູ້.
ຮູບພາບໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໄດ້ໃຊ້ເວລາຫຼາຍອາທິດເພື່ອຈະເອົາອອກມາໃຫ້ເບິ່ງໄດ້ ໂດຍໃຊ້ຂໍ້ມູນຈາກກ້ອງໂທລະທັດ. ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນພື້ນທີ່ຂອງຈັກ ກະວານ ທີ່ນັກຄົ້ນຄວ້າຈະສຸມການຄົ້ນຄວ້າທາງວິທະ ຍາສາດໃສ່ ໃນອະນາຄົດ.
ກ້ອງໂທລະທັດນີ້ມີມູນຄ່າ 10 ຕື້ໂດລາ, ຊຶ່ງເປັນກ້ອງສ່ອງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ແລະ ມີພະລັງທີ່ສຸດທີ່ເຄີຍສົ່ງຂຶ້ນສູ່ອະວະກາດ, ທີ່ສ່ອງເຂົ້າໄປຈັກກະວານ ໄດ້ໄກ ກວ່າຄັ້ງໃດໝົດທີ່ມີມາໃນເມື່ອກ່ອນ.
ພວກນັກວິທະຍາສາດພັນລະນາການກ້ອງໂທລະທັດນີ້ວ່າ ຫຍໍ້ເວລາຄືນ ຫລັງໄດ້. ນັ້ນກໍເປັນຍ້ອນວ່າ ມັນສາມາດເຫັນກາແລັກຊີທີ່ຢູ່ໄກໆ ຈົນເຖິງວ່າຕ້ອງໃຊ້ເວລາຫຼາຍຕື້ປີ ເພື່ອໃຫ້ແສງຈາກກາແລັກຊີເຫຼົ່ານັ້ນໄປເຖິງກ້ອງໂທລະທັດໄດ້.