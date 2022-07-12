ອົງການ NASA ​ຈະເປີດເຜີຍຮູບພາບຕ່າງໆ ຈາກກ້ອງໂທລະທັດອະວາກາດທີ່ມີພະລັງແຮງສຸດ

ອົງການອະວາກາດຂອງສະຫະລັດ ມີກຳນົດເປີດເຜີຍບັນດາພາບສີແບບສົມບູນ ຈາກກ້ອງໂທລະທັດ ເຈມສ໌ ເວັບ ສເປສ (James Webb Space) ໃນມື້ວັນອັງຄານນີ້, ນຶ່ງມື້ລຸນຫຼັງທີ່ໄດ້ມີການແບ່ງປັນພາບສີແບບຄົບຖ້ວນສົມບູນ ເຊິ່ງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນບັນດາດາວ ແລະກາແລັກຊີຕ່າງໆ ຈາກເຂດທີ່ເລິກເຂົ້າໄປໃນລະບົບຈັກກະວານ ຫຼາຍກວ່າທີ່ເຄີຍໄດ້ເຫັນມາກ່ອນ.
ໃນລະຫວ່າງການຖະແຫຼງຂ່າວທີ່ທໍານຽບຂາວໃນມື້ວັນຈັນວານນີ້ ເພື່ອເປີດເຜີຍຮູບພາບທໍາອິດຈາກອົງການ NASA, ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ກ່າວວ່າ ກ້ອງໂທລະທັດແມ່ນ “ປ່ອງຢ້ຽມອັນໃໝ່ເພື່ອເຂົ້າສູ່ປະຫວັດສາດຂອງລະບົບຈັກກະວານພວກເຮົາ.”
ກ້ອງໂທລະທັດລາຄາ 10 ຕື້ໂດລາ, ເປັນກ້ອງໂທລະທັດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ແລະມີພະລັງທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍມີມາ ໄດ້ຖືກປ່ອຍຂຶ້ນສູ່ອະວາກາດ ໂດຍສາມາດສ່ອງເຂົ້າໄປໃນກຸ່ມໝູ່ດາວຕ່າງໆຢູ່ໃນລະບົບຈັກກະວານໄດ້ໄກກວ່າກ້ອງອື່ນໆທີ່ເຄີຍໃຊ້ມາ.
ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ອະທິບາຍກ້ອງໂທລະທັດດັ່ງກ່າວວ່າ ເປັນການມອງກັບຄືນຫຼັງ, ເນື່ອງຈາກວ່າ ມັນສາມາດແນມເຫັນລະບົບກາແລັກຊີຕ່າງໆຢູ່ໄກຫຼາຍ ຊຶ່ງແສງຈາກບັນດາກາແລັກຊີເຫຼົ່ານັ້ນ ໃຊ້ເວລາຫຼາຍພັນລ້ານປີແສງເພື່ອໄປເຖິງກ້ອງໂທລະທັດ.
ຜູ້ບໍລິຫານອົງການ NASA ທ່ານບີລ ເນລຊັນ (Bill Nelson), ເຊິ່ງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຖະແຫຼງຂ່າວພ້ອມກັບປະທານາທິບໍດີ ໄບເດັນ ແລະຮອງປະທານາທິບໍດີ ທ່ານນາງຄາມາລາ ແຮຣິສ ກ່າວວ່າ “ການເດີນທາງຂອງແສງຢູ່ທີ່ 186,000 ໄມລ໌ ຕໍ່ວິນາທີ. ແລະແສງທີ່ພວກເຈົ້າເຫັນໃນນຶ່ງຂອງແສງນ້ອຍໆ ໃນລາຍລະອຽດຕ່າງໆເຫຼົ່ານັ້ນ (ຢູ່ໃນຮູບ) ແມ່ນມີການເດີນທາງຫຼາຍກວ່າ 13 ພັນລ້ານປີ.”