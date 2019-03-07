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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ອົງ​ການ​ນາ​ຊາ ມີ​ກຳ​ນົດ ​​ສົ່ງນັກບິນອະ​ວະ​ກາດ ເປັນ​ແມ່​ຍິງ​ທັງ​ໝົດ ອອກ​​ປະ​ຕິ​ບັດງານ ໃນ​​ອະ​ວະ​ກາດ

​ນັກ​ບິນ​ອະ​ວະ​ກາດ ​Anne McClain ສະ​ມາ​ຊິກ​ຄົນ​ນຶງ​ຂອງ​ລູກ​ເຮືອ ທີ່ປະ​ຈຳ​ການ ຢູ່​ເທິງ​ສະຖາ​ນີ​ອະ​ວະ​ກາດ​ນາໆ​ຊາດ (ISS) ວັນ​ທີ 3 ທັນ​ວາ 2018.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ອົງ​ການ​ອະ​ວະ​ກາດ ຫຼື NASA ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ໃຫ້​ການ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ຕົນ​ມີໝາຍ​ກຳ​
ນົດ ທີ່​ຈະ​ສົ່ງ​ນັກ​ບິນ​ອະ​ວະ​ກາດ​ແມ່​ຍິງ 2 ຄົນ ອອກ​ໄປ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຢູ່​ໃນອະ​ວະ​ກາດ​ຮ່ວມ​
ກັນ​ເປັນ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດ.

ໂຄ​ສົກ​ຍິງ​ຂອງ​ອົງ​ການ NASA ກ່າວ​ຕໍ່​ໂທ​ລະ​ພາບ CNN ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້ວ່າ “ຕາມ
​ໝາຍ​ກຳ​ນົດ​ການ​ໃນ​ເວ​ລານີ້​ແລ້ວ ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ໃນ​ອະ​ວະ​ກາດໃນ​ວັນ​ທີ 29 ມີ​
ນາ​ນີ້ຈະ​ເປັນ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດ ທີ່​ມີ​ແຕ່​ແມ່​ຍິງ​ລ້ວນໆ.”

ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ໃນ​ອະ​ວະ​ກາດ ໂດຍ​ນັກ​ບິນ​ອະ​ວະ​ກາດ Anne McClain ແລະ
ນັກ​ບິນ​ອະ​ວະ​ກາດ Christina Koc ຈະ​ເປັນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ໃນ​ອະ​ວະ​ກາດ​ເທື່ອ​ທີ
2 ຂອງທັງ​ໝົດ 3 ຄັ້ງ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ສຳ​ຫຼວດ​ຄັ້ງທີ 59 ຊຶ່ງຈະຖືກ​
ສົ່ງ​ຂຶ້ນ​ໄປ​ໃນ​ວັນ​ທີ 14 ມີ​ນານີ້.

​ນັກ​ບິນ​ອະ​ວະ​ກາດ Koc ແມ່ນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ສຳ​ຫຼວດ​ຄັ້ງ​ທີ 59
​ໃນຂະ​ນະ​ທີ່​ນັກ​ບິນ​ອະ​ວະ​ກາດ McClain ແມ່ນ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ​ ຂອງ​ພວກ​ນັກ​ບິນອະ​ວະ​
ກາດ 3 ຄົນ ທີ່​ປະ​ຈຳ​ການ​ຢູ່​ເທິງ​ສະ​ຖາ​ນີ​ອະ​ວະ​ກາດ​ນາໆ​ຊາດ.

ນັກ​ບິນ​ອະ​ວະ​ກາດ ທ່ານ​ນາງ Christina Hammock Koch ສະ​ມາ​ຊິກ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ການ​ສຳ​ຫຼວດ ສະ​ຖາ​ນີ​ອະ​ວະ​ກາດນາໆ​ຊາດ ທີ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ສອບ​ເສັງເທື່ອ​ສຸດ​ທ້າຍ ຢູ່​ທີ່ Gagarin Cosmonauts' ສູນ​ກາ​ເຝິກ​ຊ້ອມ ໃນ​ເມືອງ Star ຢູ່ນອກ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ມົ​ສ​ກູ ຣັດ​ເຊຍ ວັນ​ທີ. 20 ກຸມ​ພາ 2019.
ນັກ​ບິນ​ອະ​ວະ​ກາດ ທ່ານ​ນາງ Christina Hammock Koch ສະ​ມາ​ຊິກ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ການ​ສຳ​ຫຼວດ ສະ​ຖາ​ນີ​ອະ​ວະ​ກາດນາໆ​ຊາດ ທີ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ສອບ​ເສັງເທື່ອ​ສຸດ​ທ້າຍ ຢູ່​ທີ່ Gagarin Cosmonauts' ສູນ​ກາ​ເຝິກ​ຊ້ອມ ໃນ​ເມືອງ Star ຢູ່ນອກ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ມົ​ສ​ກູ ຣັດ​ເຊຍ ວັນ​ທີ. 20 ກຸມ​ພາ 2019.

ນອກ​ເໜືອ​ ຈາກ​ນັກ​ບິນ​ອະ​ວະ​ກາດ​ແມ່​ຍິງ 2 ຄົນ ທີ່​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຢູ່​ເທິງ​ອະ​ວະ​ກາດ​
ດັ່ງ​ກ່າວນີ້​ແລ້ວກໍ​ຍັງ​ມີແມ່​ຍິງ​ຄົນ​ທີ 3 ​ຈາກ​ສູນ​ກາງ​ຄວບ​ຄຸມ​ຖ້ຽວ​ບິນ​ອະ​ວະ​ກາດຂອງ
ກາ​ນາ​ດາ​ທ່ານ​ນາງ Kristen Facciol ຊຶ່ງ​ຄາດ​ວ່າ ຈະ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ເປັນຜູ້​ໃຫ້​ການ​ສະ
​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ ຕໍ່​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ໃນ​ອະ​ວະ​ກາດ​ເປັນ​ເວ​ລາ 7 ຊົ່ວໂມງ ທີ່​ສູນ​ກາງ​
ອະ​ວະກາດ​ຈອນ​ສັນ.

ທ່ານ​ນາງ Facciol ກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ທວີດ​ເຕີ້​ໃນ​ອາ​ທິດ​ແລ້ວນີ້​ ໂດຍ​ກ່າວ​ວ່າ “ຂ້ອຍ​ຫາ​ກໍ​ຮູ້​
ວ່າ ຂ້ອຍ​ຈະ​ແມ່ນ​ຜູ້​ນຶ່ງ ທີ່​ໃຫ້​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ ໃນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານໃນ​ອະ​ວະ
​ກາດທີ່​ມີ​ແຕ່​ແມ່​ຍິງ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດ ກັບ @AstroAnimal and @Astro_Christina
ແລະ​ຂ້ອຍ​ເອງ ກໍ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ຄວບ​ຄຸມ​ຄວາມ​ຕື່ນ​ເຕັ້ນຂອງ ຂ້ອຍ​ໄດ້!!!!""((URL https://twitter.com/kfacciol/status/1101576246713085952))

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