ຫຼັງຈາກເດີນທາງຫຼາຍຮ້ອຍພັນລ້ານໄມລຂ້າມອະວະກາດ ການສຳຫຼວດເທື່ອລ້າສຸດ
ຂອງອົງການນາຊາ (NASA) ກໍຈະມາເຖິງ ໃນວັນຈັນມືີ້ອື່ນນີ້ ສູ່ດາວແດງ.
ບັນດານັກວິທະຍາສາດໄດ້ລະມັດລະວັງການເລືອກບ່ອນທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການພິສູດ
ທີ່ຮ້ອງວ່າ ອິນໄຊຕ໌ ທີ່ຈະລົງຈອດ ເລືອກເອົາທົ່ງກວ້າງໃຫຍ່ພູເຂົາໄຟຢູ່ເທິງດາວພະ
ອັງຄານຊື່ວ່າເອລີຊີຊຽມ ພລານິເຊຍ. ເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ ບ່ອນດັ່ງກ່າວມີກ້ອນຫິນໜ້ອຍ
ນຶ່ງ ແລະມີໂອກາດລົມພັດແຮງໜ້ອຍ ທີ່ອາດຈະພັດຍານໃຫ້ລົ້ມ.
ຍານອະວະກາດຈະໃຊ້ເວລາຫົກນາທີ ທີ່ສຳຄັນ ເຂົ້າສູ່ບັນຍາກາດຂອງດາວພະອັງຄານ
ແລະລົງຈອດຢູ່ດາວແດງ. ລະຫວ່າງເວລານັ້ນ ອິນໄຊຕ໌ ຈະລົດຄວາມໄວລົງ ຈາກການ
ເລີ້ມຄວາມໄວ 19,300 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ລົງມາເປັນພຽງ 8 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ
ເວລາລົງຈອດ. ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຊ້າລົງສຳລັບຍານດັ່ງກ່າວ ບັນດານັກວິທະຍາສາດໄດ້
ປະກອບດ້ວຍຈ້ອງ ທີ່ຢ່ອນລົງມາ ແລະມີຂາຄ້ຳ.
ຖ້າຫາກທຸກສິ່ງຢ່າງເປັນໄປດ້ວຍດີ ອິນໄຊຕ໌ ກໍຈະເປັນເທື່ອທີ່ແປດ ຂອງການລົງຈອດ
ຢູ່ດາວພະອັງຄານຢ່າງເປັນຜົນສຳເລັດ
ຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການ NASA ທ່ານທອມ ຮອຟແມນ ກ່າວຢູ່ໃນກອງປະຊຸມນັກຂ່າວອາທິດແລ້ວນີ້ໃນວັນພຸດ ທີ 21 ພະຈິກ ກ່ຽວກັບແຜນລົງຈອດວ່າ “ຫົວໃຈຂ້າພະເຈົ້າເຕັ້ນຢູ່ໃນໜ້າເອິກຄືກັນກັບສຽງກອງ.”
ບັນດານັກວິທະຍາສາດກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າພະຍາຍາມທີ່ຈະຕັດສີນໃຈວ່າຍານ
ຕ້ອງການ ຫຼືບໍ່ ເຄື່ອງມືນ້ອຍໆພິເສດ ໃສ່ບ່ອນທີ່ເຫັນສົມຄວນ ຕໍ່ການລົງຈອດ. ນັບແຕ່ຍານອິນໄຊຕ໌ໄດ້ຖືກສົ່ງຂຶ້ນໄປໃນວັນທີ 5 ເດືອນພຶດສະພາ ພວກນັກວິທະຍາສາດໄດ້ດັດແປງສີ່ຢ່າງນ້ອຍໆສຳລັບທາງລົງຈອດ ເພື່ອຄ້ຳປະກັນວ່າຍານມາເຖິງເປົ້າໝາຍແລ້ວ. ພວກນັກວິສະວະກອນໄດ້ມີຄວາມສາມາດວ່າ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດເຄື່ອງປະກອບເພີ້ມ ເພາະວ່າການເໜັງຕີງອື່ນໆ ໄດ້ເປັນໄປຢ່າງຫລ່ຽນໄຫລ ແລະເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າອາດຍັງຈະສາມາດຫລີກເວັ້ນການດັດແປງນັດໝາຍເທື່ອສຸດທ້າຍໃນວັນອາທິດມື້ນີ້.
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