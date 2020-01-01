ການແຂ່ງຂັນທາງດ້ານອະວະກາດຄັ້ງທຳອິດທີ່ເຮັດໃຫ້ສະຫະລັດຕ້ອງສູກັບສິ່ງຢູ່ໃນສະໄໝນັ້ນ ການເວົ້າອວດອ້າງຂອງສະຫະພາບໂຊຫວຽດວ່າເປັນຜູ້ທຳອິດທີ່ໄດ້ເດີນທາງໄປຍັງອະວະກາດ. ການແຂ່ງຂັນທາງອະອະກາດ ໃນສັດຕະວັດທີ 21 ເປັນການຊອກຫາທາງເອົາຄົນລົງໄປຢູ່ເທິງດາວພະອັງຄານ. ອາແຣສ ອາແຣັບບາຊາດີ (Arash Arabasadi) ນັກຂ່າວວີໂອເອ, ຈະພາທ່ານໄປສຳຫຼວດເບິ່ງ ແຜນການອະກາດຂອງປະເທດຕ່າງໆໃນປີ 2020 ເພື່ອຈະຄົ້ນຄວ້າດາວພະເຄາະສີແດງໜ່ວຍນັ້ນ ຊຶ່ງບົວສະຫວັນຈະນຳເອົາລາຍ ລະອຽດກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ໃນເຄິ່ງສັດຕະວັດຜ່ານມາ ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ມີມະນຸດລົງໄປເທິງໜ້າດວງຈັນ ໂດຍທີ່ການເອົາມະນຸດໄປຢູ່ທີ່ນັ້ນ ໄດ້ຂີດເສັ້ນແຜນທີ່ເດີນອັນໃໝ່ ໃນການແຂ່ງຂັນທາງອະວະກາດສະໄໝໃໝ່.
ທ່ານຫວູ ຢານຮົວ (Wu Yanhua) ຈາກອົງການຄຸ້ມຄອງອະວະກາດແຫ່ງຊາດຂອງຈີນ (China National Space Administration) ກ່າວເປັນພາສາຈີນກາງວ່າ:
"ພວກເຮົາມີແຜນດຳເນີນທາງໄປສຳຫລວດດາວພະອັງຄານເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນປີ 2020."
ອົງການອະວະກາດຂອງປະເທດຕ່າງໆຢູ່ໃນປີ 2020 ນີ້ ມີແຜນການທີ່ຈະສົ່ງນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ເປັນຫຸ່ນຍົນ ຫລືໂຣບັອດໄປໃນເຂດອະວະກາດ ທີ່ໄກປະມານ 250 ລ້ານກິໂລແມັດ ເພື່ອສຳຫລວດດາວພະອັງຄານກ່ອນມະນຸດຈະຂຶ້ນໄປຍັງທີ່ນັ້ນ.
ອົງການນາຊາ (NASA) ຂອງສະຫະລັດ ມີແຜນປະຕິບັດງານ ໃນເດືອນກໍລະກົດປີນີ້ ຢູ່ທົ່ງພຽງທີ່ຄັ້ງນຶ່ງເຄີຍເປັນສາມຫຼ່ຽມປາກແມ່ນ້ຳທີ່ປຽກຊຸ່ມ ເພື່ອຊອກຫາຮ່ອງຮອຍວ່າມີຈຸລິນຊີຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຝັງຢູ່ໃນຫີນບໍ່ ກ່ອນຈະນຳເອົາກ້ອນຫີນຕ່າງໆ ນັ້ນ ກັບຄືນມາຍັງໂລກ ໃນຊຸມປີ 2030 ນີ້.
ແຜນການຕ່າງໆ ຂອງຈີນໃນປີ 2020 ນີ້ ໄດ້ເນັ້ນສະແດງໃຫ້ເຫັນທັງຍານໂຄຈອນ ແລະຍານລົງຈອດເທິງດາວພະເຄາະໜ່ວຍນີ້.
ທ່ານຫວູ ຢານຮົວ (Wu Yanhua) ກ່າວຕໍ່ໄປເປັນພາສາຈີນກາງອີກວ່າ:
"ແຜນຂອງພວກເຮົາກໍຄືເຮັດໃຫ້ການໂຄຈອນ, ການລົງໄປຫາດາວພະເຄາະ ແລະການສຳຫລວດສຳເລັດລົງ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາປະຕິບັດ ຢູ່ເທິງດວງຈັນ ຢູ່ໃນໄລຍະການເດີນທາງພຽງຄັ້ງດຽວ."
ການທົດລອງຢູ່ສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ ທີ່ຢູ່ນອກນະຄອນຫລວງປັກກິ່ງ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຍານລົງຈອດເທິງດາວພະອັງຄານ ບ່ອນທີ່ແຮງດຶງດູດ ຢູ່ທີ່ນັ້ນເທົ່າກັບພຽງແຕ່ປະມານ 1 ສ່ວນ 3 ຂອງໜ່ວຍໂລກຂອງເຮົາ.
ອົງການອະວະກາດຂອງຢູໂຣບ ແລະອົງການຣັອສຄົສໂມສ (Roscosmos) ຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກຳລັງເພື່ອດຳເນີນການປະຕິບັດງານ ທີ່ເອີ້ນວ່າເອັກໂຊມາກສ໌ (ExoMars). ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຈັດສັນເອົາຍານສຳຫລວດອັນນີ້ ທີ່ມີເຄື່ອງເຈາະທີ່ຜຸນເຂົ້າໄປໃນພື້ນດິນ ເພື່ອຊ່ວຍສຶກສາດາວພະອັງຄານຢ່າງເລິກເຊິ່ງ. ທີມງານດັ່ງກ່າວດຽວນີ້ ໄດ້ແຂ່ງຂັນກັນເພື່ອເຮັດໃຫ້ບັນລຸຕາມການຍອມຮັບຂອງການກວດກາທົບທວນ ທີ່ຈະມີຂຶ້ນໃນເດືອນເມສາຈະມາເຖິງນີ້.
ທ່ານຟຣັງຊົວ ສະໂປໂຕ (Francois Spoto), ຢູ່ໃນການປະຕິບັດງານ ExoMars, ທີ່ມາຈາກອົງການອະວະກາດຢູໂຣບ ກ່າວວ່າ:
"ຖ້າຫາກພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດໃນການກວດກາທົບທວນ ດັ່ງກ່າວນັ້ນ ພວກເຮົາຄວນຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ໃຫ້ສົ່ງຍານອະວະກາດ ໄປຍັງເມືອງໄບໂກເນີ (Baikonur) ຢູ່ກາຊັກສະຖານ ເພື່ອສົ່ງຍານອະວະກາດຂຶ້ນ ຢູ່ພາຍໃນຊ່ວງເວລາ ຂອງໄລຍະ ວັນທີ 26 ກໍລະກົດ ແລະປິດລົງໃນ 11 ສິງຫາ ໜ້ານີ້. ການພາດກາລະໂອກາດຢູ່ໃນຊ່ວງເວລາດັ່ງກ່າວນັ້ນໄປ ຈະມີຄວາມໝາຍວ່າ ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ເລື່ອນໄປສົ່ງຍານອະວະການຂຶ້ນໃນຊ່ວງເວລາຫລາຍກວ່າສອງປີຕໍ່ໜ້ານີ້. ເພາະສະນັ້ນ, ທ່ານສາມາດວາດພາບໄດ້ວ່າ ພວກເຮົາທຸກຄົນຕ່າງກໍໄດ້ຮັບແຮງລະດົມຢ່າງຫລວງຫລາຍໃຫ້ແກ້ໄຂໄພຂົ່ມຂູ່ອັນສຸດທ້າຍ ທີ່ພວກເຮົາກຳລັງປະເຊີນຢູ່ນີ້.”
ການລົງໄປຈອດເທິງດາວພະອົງຄານຢ່າງສຳເລັດຜົນໃນປີ 2021 ຈະເປັນຄັ້ງທຳອິດ ສຳລັບອົງການອະວະກາດຂອງຢູໂຣບຫລື ESA ພາຍຫລັງທີ່ຍານອະວະກາດຕົກໃນຂະນະທີ່ລົງຢ່ອນຕົວລົງໄປທີ່ນັ້ນໃນປີ 2016 ຜ່ານມາ.
ອົງການອະວະກາດຂອງສະຫະລັດອາຣັບອາເມເຣັສ ຫລື UAE ແນໃສ່ສົ່ງຍານອະວະກາດລຳອິດຂອງຕົນຂຶ້ນໄປ ໃນເດືອນກໍລະກົດໜ້ານີ້. ໂດຍຈະທຳການປະຕິບັດງານທີ່ເອີ້ນວ່າ ຄວາມຫວັງ ຫລື Hope Mission ຊຶ່ງການປະຕິບັດງານດັ່ງກ່າວຈະເປັນການສຳຫລວດດາວພະອັງຄານຂອງປະເທດອາຣັບ ແລະອິສລາມຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ໄດ້ໄປເຖິງດາວພະເຄາະໜ່ວຍນັ້ນ.
ທ່ານ ໄຊຄາ ອາລ ມັສຄາຣີ (Sheikha Al Maskari) ຈາກອົງການ ອະວະກາດ UAE ກ່າວວ່າ:
"ມັນຈະໄປສຶກສາເບິ່ງພາກສ່ວນທີ່ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມ, ທາງກາງ ແລະສ່ວນເທິງຂອງບັນຍາກາດຢູ່ໃນດາວພະອັງຄານ ແລະມັນຈະພະຍາຍາມ ແລະຈະທຳຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າ ອາຍແກັສຫລົບໜີອອກໄປຈາກດາວພະອັງຄານແນວໃດ."
ດາວພະອັງຄານໃນປັດຈຸບັນນີ້ ມີຍານທີ່ທຳງານຢູ່ເທິງພື້ນທີ່ ແລະ ມີດາວທຽມ 6 ດວງ ທີ່ທຳງານຢູ່. ເທົ່າທີ່ຜ່ານມາ ມີແຕ່ສະຫະລັດເທົ່ານັ້ນທີ່ໄດ້ລົງໄປຍັງດາວພະເຄາະໜ່ວຍນັ້ນ ແລະໄດ້ມີການປະຕິບັດງານຂອງຍານພາຫະນະຢູ່ທີ່ນັ້ນ ຢ່າງສຳເລັດຜົນ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ
The first Space Race pit the United States against what was then the Soviet Union for the bragging rights of being first in space travel. The Space Race of the 21st Century is a global quest to land people on Mars. VOA's Arash Arabasadi coasts the cosmos in this look at the space agencies' 2020 plans to research the Red Planet.
Half a century after the moon landing, earthlings plot a new course in the modern Space Race.
Wu Yanhua, China National Space Administration (in MANDARIN:
"We plan to conduct the first Mars exploration around 2020."
Agencies in 2020 plan to hurl robot researchers through about a quarter-billion kilometers of space to investigate Mars ahead of human travel.
NASA plans a mission in July targeting a once-wet river delta searching for clues of ancient microbial life imbeded in stone before bringing the rocks back to Earth in the 2030s.
China's 2020 plans feature both an orbiter and a lander.
Wu Yanhua, China National Space Administration, MAN, MANDARIN:
"Our plan is to finish orbiting, landing and probing, as we did on the moon, in only one trip."
This test at a site outside Beijing simulates landing a craft on Mars, where gravity's pull there is only about one-third as much as on Earth.
The European Space Agency and Russia's Roscosmos joined forces for a mission called ExoMars. They outfitted this rover with a ground-penetrating drill to help study Mars at depth. The team now races to meet an acceptance review in April.
Francois Spoto, ExoMars, European Space Agency:
"If we would be successful with that review, we would be authorized to ship the spacecraft to Baikonur ((Kazakhstan)) for a launch within a window that opens on the 26th of July and closes on 11th of August. Missing that window would mean that we will have to adjourn the launch by more than two years' time. So, you can imagine that we are all very mobilized to resolve the last risks, which we are facing."
A successful landing in 2021 would be a first for ESA after a crash landing in 2016.
The UAE aims to send its first spacecraft in July. Called the Hope Mission, it would be the first Arab and Islamic probe to reach Mars.
Sheikha Al Maskari, UAE Space Agency:
"It's going to study the lower, middle and upper atmosphere of Mars, and it's going to try and understand how the gases escape from Mars."
Mars currently has two functioning spacecraft on the surface and six working satellites. So far, only the United States successfully landed and operated a craft there.