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ປະທານ ກຳມາທິການ ​ຕໍ່ຕ້ານ​ ​ສໍ້​ລາດ​ບັງ​ຫຼວງ ຊັກຖາມ ອະດີດຜູ້ນຳ ມາເລເຊຍ

ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີມາ​ເລ​ເຊຍ ທ່ານ​ນາ​ຈິບ ຣາຊັກ ​ຍ່າງເຂົ້າໄປໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ຫຼັງຈາກ ການເລືອກຕັ້ງ ທີ່ນະຄອນ ຫຼວງກົວລາລຳເປີ, ມາເລເຊຍ, 10 ພຶດສະພາ 2018.

ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີມາ​ເລ​ເຊຍ ທ່ານ​ນາ​ຈິບ ຣາຊັຄ ​ໄດ້​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັບ​ຄຳ​ຖາມ ​
ໃນ​ວັນ​ອັງຄານ​ມື້​ນີ້ ຈາກຄະນະກຳມາທິການ ຕໍ່ຕ້ານ​ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ທີ່​ເປັນ
​ພາກສ່ວນ​ນຶ່ງຂອງ​ການສືບສວນ​ໃໝ່​ເຂົ້າ​ໃນ​ຂ່າວ​ສໍ້​ໂກງ​ເງິນ​ຫຼາຍ ​ພັນ​ລ້ານ​ໂດ​ລາ ທີ່​ພົວ
ພັນ​ກັບ​ກອງ​ທຶນ​ພັດທະນາ​ຂອງ​ປະ​ເທດ ກໍ​ຄື 1MDB ນັ້ນ.

ປະທານຄະນະກຳມາທິການ​ຕໍ່ຕ້ານ​ການ​ສໍ້​ລາດ​ບັງ​ຫຼວງ ທ່ານ ​ໂມ​ຮາ​ມັດ ຊູ​ກຣີ ອັບ​ດູລ
​ໄດ້​ກ່າວໃນ​ກອງ​ປະຊຸມ​ຖະ​ແຫຼ​ງຂ່າວ ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ຮຽກ​ຕົວ​ທ່ານນາ​ຈິບ ​ມາສອບ​ປາກຄຳ,
​ແຕ່​ວ່າ ທ່າ​ນຈະ​ບໍ່​ຖືກ​ຈັບ​ກຸມ​ ໃນ​ວັນ​ອັງຄານ​ມື້​ນີ້.

ຄະນະສື​ບສວນ ຕ້ອງການ​ທີ່​ຈະ​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ເງິນ 10 ລ້ານ ​ໂດ​ລາ ​ໃນ​ການ​ໂອນ​ຜ່ານ​ທາງ​ທະນາຄານ ຈາກ​ສາຂາ​ນຶ່ງ​ຂອງກອງ​ທຶນ 1MDB ​ໄປ​ຍັງ ບັນຊີ​ສ່ວນ​ຕົວ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາ​ຈິບ.
ການ​ໂອນ​ເງິນ​ທີ່​ວ່າ​ນີ້ ​ແມ່ນພາກສ່ວນ​ນຶ່ງຂອງກະຊວງ​ຍຸຕິ​ທຳ​ສະຫະລັດ ທີ່​ກ່າວ​ຫາ​ວ່າ
ເງິນ​ຈຳນວນ 4 ພັນ 5 ຮ້ອຍ​ລ້ານ ທີ່ທ່ານນາ​ຈິບ ​ໄດ້​ລັກ​ຂະ​ໂມ​ຍໄປຈາກກ​ອງທຶນ​ດັ່ງກ່າວ.

ທ່ານ​ນາ​ຈິບ ​ໄດ້​ປະຕິ​ເສດ ຕໍ່​ການ​ກະທຳ​ຜິດ​ໃດໆ.

ຂ່າວ​ນອງ​ນັນ​ທີ່​ວ່າ​ນີ້ ​ໄດ້​ມີ​ບົດບາດ​ເຂົ້າ​ໃນການ​ເສຍ​ໄຊ​ຂອງລັດຖະບານ ​ທີ່​ປົກຄອງ​
ປະ​ເທດ​ມາ​ເປັນ​ເວລາ​ດົນ​ນານ ​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງທົ່ວ​ປະ​ເທດ ​ໃນ​ຕົ້ນ​ເດືອນ​ນີ້ ທີ່​ເຮັດ​
ໃຫ້​ເປັນ​ການ​ກັບຄືນ​ມາ​ຂອງອະດີດ​ຜູ້ນຳ​ ທ່ານມະຫາເທຍ ​ໂມ​ຮາມັດ ​ຂຶ້ນ​ສູ່​ອຳນາດ. ທ່ານມະຫາເທຍ ​ໄດ້​ປະຕິຍານ​ວ່າ ຈະ​ເປີດ​ຫຼັກ​ຖານ​ໃໝ່​ ກ໋ຽວກັບ​ໃນ​ຄະດີ​ຄວາມຂອງ
ກອງ​ທຶນ 1MDB ນີ້​ຕື່​ມ.

ທ່ານ​ຊູ​ກຣີ ຍັງ​ໄດ້​ໄດ້​ກ່າວໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ມື້​ນີ້ວ່າ ​ໃນ​ປີ 2015 ​ໃນ​ຂັ້ນ​ຕົ້ນ​ຂອງ​ການ​
ສືບສວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ຄະດີ​ດຽວ​ກັນ​ນີ້ ທີ່​ໄດ້​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັບ “ການ​ຕໍ່ສູ້” ການ​ອັບອາຍ​ຂາຍ
ໜ້າ ​ແລະ​ວ່າ ພວກ​ເຫັນ​ເຫດການ ​ແມ່ນ​ຖືກ​ອູ້ມ​ໄປ.

ກະຊວງ​ຍຸຕິ​ທຳ ​ໄດ້ກ່າວໃນ​ຖະ​ແຫຼ​ງການ​ສະບັບ​ນຶ່ງວ່າ ຕົນໄດ້ຕິດຕາມເຮັດ​ວຽກ​
ກ່ຽວ​ກັບເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ມາ​ເລ​ເຊຍ ​ແລະ​ຕົນ​ແມ່ນ​ໝາຍ​ໝັ້ນ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ແນ່ນອນ​ວ່າ
ລະບົບ​ການ​ເງິນ​ຂອງ​ສະຫະລັດ ​ແມ່ນ​ບໍ່​ໄດ້​ຖືກຂົ່ມຂູ່ ​ໂດຍ​ພວກ​ສໍ້​ລາດ​ບັງ​ຫຼວງ
ພວກ​ທີ່​ຈະ​ຊຸກ​ເຊື່ອງ​ສົມບັດ​ທີ່​ເນົ່າ​ເໝັນ​ນີ້.


Former Malaysian Prime Minister Najib Razak faced questions Tuesday from an anti-graft commission as part of a new probe into a multibillion-dollar scandal involving the country's development fund, 1MDB.

Anti-Corruption Commission chief Mohamad Shukri Abdull said at a news conference that he had summoned Najib for questioning, but that he would not be arrested Tuesday.

Investigators want to know about a $10 million bank transfer from a unit of 1MDB to Najib's bank account. The transaction is a small part of what the U.S. Justice Department alleges is $4.5 billion Najib helped steal from the fund.

Najib has denied any wrongdoing.

The scandal played a role in the defeat of his long-ruling coalition in national elections earlier this month that returned former leader Mahathir Mohamad to power. Mahathir pledged to open a new probe into the 1MDB scandal.

Shukri also said Tuesday that in 2015, during an earlier investigation into the same allegations, he faced "frightening" harassment and that witnesses were abducted.

The Justice Department said in a statement it looks forward to working with Malaysian authorities and is committed to ensuring the U.S. financial system is not threatened by corrupt people who want to hide ill-gotten wealth.

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